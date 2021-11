Los temblores en el Gobierno de la Diputación de Málaga siguen acarreando todo tipo de reacciones y diferentes versiones de un desigual efecto dominó desde que el lunes el vicepresidente primero de la institución, Juan Carlos Maldonado, anunciara su marcha de Ciudadanos. Después, este culebrón por entregas que deja sin socio de gobierno a los populares, arrojó este jueves por la noche una alianza entre Maldonado y el otro desertor de Cs que apoyo como no adscrito al PP, Juan Cassá. Con este panorama y unas horas entes del decisivo pleno extraordinario y urgente previsto este viernes por la tarde en el ente de calle Pacífico, el PSOE ha ofrecido al PP su abstención para que "apruebe los presupuestos de la Diputación sin los votos de Maldonado y Cassá".

Al igual que ya había hecho a inicios de esta semana, el portavoz socialista, José Bernal, insistió en la necesidad de "tender la mano" a los populares "para que el gobierno provincial no esté preso de la incertidumbre y el mercadeo político".

Bernal lamentó que no haya habido ninguna disposición a hablar ni a negociar los presupuestos por parte del equipo de gobierno" después de que el martes ofreciera la colaboración de su grupo para sacar adelante los presupuestos, "siempre que estos reflejaran las necesidades y reclamaciones de los municipio". "Han dudado de nuestro compromiso", manifestó.

Así, Bernal adelantó que en el pleno de este viernes va a volver a reclamar ante el presidente Francisco Salado que "apueste por la estabilidad y no por la incertidumbre". "La Diputación merece estabilidad y no la debilidad del gobierno actual y, como partido útil, el PSOE la puede proporcionar; nuestra provincia no merece que el gobierno provincial dependa de viajes a Madrid o a Sevilla", añadió el portavoz socialista.

No obstante, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha venido mostrando ciertas dudas sobre la voluntad real del líder de la oposición y sostuvo que, en el pleno vespertino de este viernes, "el PSOE tiene una oportunidad para hacer realidad ese ofrecimiento".

"Tendremos la mano tendida siempre pero ya hemos visto en la Junta de Andalucía cómo han dado esa imagen primero y luego han puesto palos en las ruedas y en el Ayuntamiento de Málaga ha pasado igual; espero que no se trate de otro brindis al sol de los socialistas porque oponerse a este presupuesto es oponerse a los 103 municipios de la provincia de Málaga", manifestó Salado en la comparecencia en la que explicó los contenidos del presupuesto de 352,34 millones de euros confeccionado por el Ejecutivo provincial.

Salado aseguró, ese mismo jueves por la mañana, que los presupuestos de la Diputación "no corren peligro" porque "los apoyarán Maldonado y Cassá". El presidente dejó claro que no tenía dudas sobre el voto a favor del vicepresidente a las cuentas de 2022 en el Pleno de este viernes, pese al clima de enfrentamiento generado desde que el lunes anunció que se marchaba de Ciudadanos. De hecho, consideraba que Maldonado "había trabajado directamente en la elaboración de los presupuestos y su negociación" y se mantendría leal en los puntos referidos a la gestión del Gobierno como hizo en el mismo pleno del miércoles en el que rompió la disciplina de voto en las mociones. Que ahora él y Cassá escenifiquen su unión y critiquen a Salado ante el PP nacional en vísperas de una sesión plenaria tan decisiva le añade un punto de incertidumbre con el que no se contaba pues el propio Maldonado había pedido un periodo de reflexión, según explicó el propio presidente de la Diputación.