La tormenta política que envuelve el ambiente de la Diputación creó en los pasillos un pleno paralelo al de la sesión que aprobó los presupuestos provinciales. Por instantes, el verdadero motivo de la sesión extraordinaria y urgente -convocada a las intempestivas cuatro de la tarde de un viernes- pasó a un segundo plano. Sólo unas horas antes, durante la tarde-noche del jueves- los dos puntos de apoyo que necesita el PP para gobernar -los ex de Cs Juan Carlos Maldonado y Juan Cassá- anunciaron una alianza e incluso el envío de una carta al PP nacional para negociar la estabilidad de la institución provincial. En la misiva, el PP de Málaga y el Gobierno provincial que lidera Francisco Salado no salen bien parados al ser acusados por sus socios de no recibir el trato que merecen.

Con este panorama acechando, fue muy comentada la breve conversación que al llegar al plenario mantenía Salado tanto con Maldonado como con Cassá. De este modo, también quedaba confirmada la presencia de este último, después de que dos días antes se ausentara al pleno ordinario del miércoles al presentar una baja médica.

Imperó una calma tensa en la que resultaba complicado contener el espíritu expectante al que invitaban las circunstancias políticas que rodean al Gobierno provincial. En los instantes previos al inicio de la sesión, surgió un pleno paralelo en los dimes y diretes y en los pasillos más cercanos al salón de plenos de la Diputación. El equipo de Gobierno se acercó a hablar, a través de la vicepresidenta Margarita del Cid, con el portavoz del PSOE, José Bernal, quien en la misma mañana del viernes había insistido en su mano tendida ofreciendo la abstención para desbloquear los presupuestos sin necesidad de recurrir a los ex de Ciudadanos que tienen la llave de la estabilidad, Juan Carlos Maldonado y Juan Cassá. Aunque el apoyo de ambos también se produjo como esperaba el propio Salado y porque sorprendería que hablen de «estabilidad» ante Génova y no lo demuestren, en ese encuentro de pasillo quedaría atado el gesto socialista de la abstención.

Otra conversación que no pasó desapercibida fue la que se produjo en plena sesión, cuando Salado se defendía en la recta final del debate de las críticas de la oposición, y Juan Cassá abordó al portavoz del PP, Fran Oblaré, junto a su escaño. Fue el preludio de ‘la gran conversación’. La que se produjo cuando terminó la sesión, y con el plenario ya vacío, entre Francisco Salado y Juan Cassá junto a la mesa presidencial. Unos minutos después, ambos continuaban charlando en los pasillos aledaños al despacho del presidente provincial.

La hora de la sesión en la que se debatieron las cuentas fue empleada por el portavoz socialista José Bernal como metáfora de «la situación en la que se encuentra este Gobierno tan débil, que ha elaborado sus presupuestos de forma unilateral». «Los últimos movimientos demuestran que esta Diputación se dirige desde fuera, desde San Telmo o desde Génova, por parte de Elías Bendodo o de Teodoro García Egea», apuntó Bernal antes de añadir que «encima Cassá y Maldonado han acudido al primo de Zumosol que tiene el despacho al lado del otro». Lo hizo en referencia al exdirigente de Cs fichado por el PP Fran Hervías y el número 2 nacional de los populares, Teodoro García Egea. «Maldonado está de momento defenestrado de Sabor a Málaga, al menos hasta que sepamos si va a haber viaje a Madrid de los diputados no adscritos», añadió Bernal.

Además, la diputada de Adelante Teresa Sánchez se dirigió a Juan Carlos Maldonado y, aunque dijo desconocer los pactos oscuros que él denunció entre las direcciones del PP y Cs, le comentó que «se le sube el presupuesto a Sabor a Málaga en dos millones» tras su cese pero se le baja un millón a las políticas de fomento del empleo que pertenecen al área del vicepresidente primero.

De este modo, la política alhaurina de IU le echó más madera al encendido enfrentamiento que sostienen el vicepresidente Juan Carlos Maldonado y el presidente Francisco Salado, después de que el partido naranja se haya quedado sin representación y el PP deba renegociar sus apoyos con los no adscritos que desertaron de Cs.