Málaga amaneció este domingo con frío pero eso no impidió que los malagueños aprovecharan el domingo para disfrutar del ambiente del Centro Histórico y comenzar con as compras navideñas. Y es que los comercios y las grandes superficies aprovecharon el tirón del black friday, que se alarga con descuentos en algunos casos hasta hoy lunes, para atraer a los consumidores dispuestos a tener algún descuento extra en sus compras.

Desde media mañana, la actividad ya era intensa en los comercios del Centro y también en los centros comerciales, una actividad que durante todo el día también tuvo su efecto en la hostelería malagueña, que empieza a aprovechar ya el efecto de la temporada navideña. Y no solo fueron las compras lo que atrajo a público al Centro, ya que desde el viernes malagueños y visitantes pueden disfrutar de la iluminación navideña en Larios y en otros puntos del casco histórico. El domingo comenzó también el espectáculo del vídeo mapping en la Catedral de Málaga. Para instalación, se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo de gran formato.

Estas proyecciones se pueden ver entre las 19.00 y las 22.00 horas y muestra escenas del Nacimiento de Jesús, así como figuras simbólicas de estas fiestas como pasajes navideños, regalos o estrellas. Otros efectos serán la nieve y la noche, acompañado de una banda sonora navideña.

Este fin de semana de arranque navideño ha sido la antesala del puente de la Constitución, para el que los hoteleros esperan un 43% de ocupación.