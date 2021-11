Noelia Losada, edil de Cultura, Deporte y Teatinos y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha anunciado hoy en su perfil de Twitter que "ya se pueden comprar entradas para la Alcazaba y Gibralfaro por internet", lo que no podía hacerse hasta ahora debido a que se trataba de una tasa y no un precio público. "Esperamos, con esta medida y en condiciones normales, aumentar un 10% la afluencia a nuestro conjunto monumental más visitado. Además, la venta online agilizará los accesos y reducirá las colas de entrada", ha asegurado la edil.

"Parece sencillo pero nos ha llevado casi dos años de trámites revertir una situación que llevaba años de inercia. Había que pasar la tasa pública a precio público. Ésta es la gestión que @CsMalaga hemos venido a hacer, la seria, rigurosa e incluso aburrida", ha recalcado, para insistir: "Al margen del grito, el espectáculo y los juegos de sillones. Si recaudamos más (eran 3,1 millones de euros anuales y 1,2 millones de visitantes antes de la pandemia) podremos reinvertir en estas joyas que arrastran años de dejadez y burocracia".

La página en la que pueden adquirirse las entradas es la siguiente: https://www.unientradas.es/alcazabaygibralfaro/public/janto/.

Hubo que modificar la ordenanza reguladora del precio público por visitas a los monumentos Alcazaba y Castillo de Gibralfaro, lo que se votó el pasado mes de junio. Se trató de convertir lo que hasta ahora era una tasa pública en un precio público, una modificación que no es sólo nominal, sino que que ha redundado en beneficio del conjunto monumental, porque hasta ahora no se podían vender las entradas para ver la Alcazaba y Gibralfaro de forma online, lo que afecta, claro, al número de visitas.

Ya se pueden comprar entradas para #Alcazaba y #Gibralfaro por internet. Esperamos, con esta medida y en condiciones normales, aumentar un 10% la afluencia a nuestro conjunto monumental más visitado. Además, la venta online agilizará los accesos y reducirá las colas de entrada. pic.twitter.com/DeNq8nqpj5 — Noelia Losada 🍊 (@NoeliaLosadaCs) 30 de noviembre de 2021

En su día, Losada indicó a este periódico: «Ha costado mucho trabajo, al tratarse de una tasa pública lo que se pagaba por entrar a la Alcazaba y Gibralfaro, en vez de un precio público, no se podían vender entradas de forma online. Cuando llegué a Cultura me dijeron que era imposible, que no se podía modificar la ordenanza y convertir la tasa en precio público, y después de un trabajo durísimo de un año y medio, que ha implicado, por ejemplo, a Pablo Briales y su equipo técnico, así como a Gestrisam y la Intervención municipal, lo hemos conseguido».

Ello va a suponer, como ya se explicó la concejala, que la venta de entradas crezca, según las previsiones menos optimistas, entre un 8% y un 10%, «pero yo, sin duda, preveo que sea mucho más, porque ahora muchos paquetes turísticos se van a vender con las entradas a la Alcazaba y Gibralfaro ya compradas». La concejala asegura que los ingresos obtenidos van a revertir en el mantenimiento y las obras de mejora que haya que hacer en el conjunto monumental. «Ahora estamos tramitando el contrato para impulsar e implantar la pasarela de pago online», informó Losada en junio pasado. La tarifa normal es ahora 3,5 euros (para un monumento); y la normal para los dos llega a 5,50 euros.