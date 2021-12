El Comité Territorial de alerta de Salud Pública Alto Impacto de Málaga se reúne hoy, al igual que en el resto de provincias, para analizar qué áreas son susceptibles de escalar, de nuevo, al nivel 1 de alerta sanitaria.

Por el momento, toda la provincia se encuentra en nivel 0 de alerta sanitaria, lo que implica la carencia total de restricciones y limitaciones, un umbral en el que se ha mantenido desde principios de octubre.

Este comité no convocaba una reunión desde el 13 de octubre, de hecho, unos días después la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga informó de que este equipo no volvería a convocarse hasta que no hubiese previsión de "cambios de niveles" o hubiera que "abordar alguna otra incidencia".

En cuanto a la posibilidad de que haya ciertos distritos sanitarios que tengan que abandonar ese nivel 0, el consejero de Salud Jesús Aguirre aseguró que era algo que "posiblemente" ocurrirá. No obstante, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo rebajó las expectativas ayer y manifestó que no esperan "que se tengan que producir grandes cambios".

En cuanto a la situación en la provincia, hoy suma 146 positivos aunque la tasa de incidencia ha descendido levemente, de los 119,3 casos de ayer a los 117 por cada 100.000 habitantes actuales. Por tanto, la provincia está en riesgo medio de transmisión según el semáforo de Sanidad.

Situación en los distritos

En el distrito Málaga, donde se incluye la capital, la tasa se encuentra en los 112,7 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a sus dos municipios más poblados, la capital presenta una tasa de 113 casos por cada 100.000 habitantes y el Rincón de la Victoria, 114,8 casos.

Serranía es el más afectado teniendo en cuenta la tasa de incidencia acumulada a 14 días total, 152,7 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, de sus 25 municipios, solo seis presentan nuevos positivos.

Salvo Ronda (IA 216,4 casos), los otros cinco municipios no tienen más de 5.000 habitantes y en las últimas dos semanas han notificado entre uno y cuatro nuevos contagiados. Son Benarrabá, Jimera de Líbar, Gaucín, Arriate y Cortes de la Frontera.

Continúa el distrito sanitario Costa del Sol, donde la tasa alcanza los 134,6 casos por cada 100.000 habitantes. De sus 11 municipios solo Istán está libre de Covid-19 en las últimas dos semanas. Además, aquí se incluyen municipios muy poblados y turísticos como Benalmádena (IA 154,7 casos), Estepona (IA 122,5 casos), Fuengirola (IA 149,7 casos), Marbella (IA144,3 casos) y Torremolinos (IA 174,9 casos).

En el Valle del Guadalhorce, este indicador epidemiológico está fijado en los 125,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Preocupan municipios como Coín, donde las últimas semanas se han notificado 94 positivos y tiene una tasa de 414,6 casos; Alhaurín de la Torre, donde se han contagiado 36 vecinos y la tasa ha aumentado hasta los 87,4 casos por cada 100.000 habitantes. En Monda se han notificado 14 positivos y la tasa supera los 519 contagios.

Los dos distritos que se encuentran por debajo del centenar de casos son La Axarquía, con 97 casos por cada 100.000 habitantes y La Vega, con una tasa de 49 casos.

Además de la incidencia, entre los factores que el comité territorial analiza para decidir los cambios de nivel se encuentra la ocupación de camas de hospitalización y de UCI, la positividad, la trazabilidad o la cobertura de vacunación.