La multinacional suiza Juice Technology, especializada en soluciones para la recarga de vehículos eléctricos, ha firmado un acuerdo estratégico con Mercedes-Benz, por el que suministrará su cargador portátil en los canales posventa de toda Europa de la compañía automovilística alemana. La firma, que recientemente ha desembarcado en Málaga para situar su centro de mando para el desarrollo de sus operaciones en España, ofrecerá así el Juice Booster 2 en todos los canales europeos de posventa de Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH, encargada del desarrollo, selección y comercialización de accesorios Premium para la personalización exclusiva de los vehículos de la compañía.

El Juice Booster 2, que a través de este acuerdo estratégico adopta la imagen de marca de Mercedes-Benz, es una estación de carga portátil de 22kW que unifica todas las tomas de carga y que permite la recarga de cualquier vehículo eléctrico.

"Para Juice, como empresa joven y ambiciosa, es una confirmación más de nuestros esfuerzos hasta la fecha por ofrecer un producto único. Con las enormes opciones que existen en el mercado de la electromovilidad, sólo los productos con una fuerza innovadora excepcional y con una calidad constante pueden convencer", ha afirmado este miércoles el fundador y director ejecutivo de Juice Technology, Christoph Erni.

El Juice Booster 2 es la primera estación de carga portátil, y hasta ahora la única, que está disponible para todos los distribuidores y clientes finales de la marca alemana, y ha sido elegida por Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH, una filial al 100% de Daimler AG, en un proceso de licitación a nivel europeo.

Juice Technology AG, con sede en Bachenbülach es un productor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos. El grupo está presente en todo el mundo a través de sus oficinas propias, filiales y empresas asociadas. También incluye Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, la empresa alemana Juice Europe GmbH con sede en Múnich, Juice Iberia SL con sede en Málaga, Juice France SAS en París,Zhejiang Juice Technology Co., Ltd. en Hangzhou, China y Juice Americas Inc. en el estado de Delaware, EE. UU. Asimismo, también cuenta con una red global de distribuidores.

En suma, la compañía da empleo en la actualidad a casi 200 empleados, entre todos los equipos de investigación y desarrollo, producción, marketing, administración, compras, ventas y logística.