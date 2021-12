La Casa Invisible ha emitido hoy un comunicado de prensa en el que contesta a la información de la Gerencia de Urbanismo de que desde ayer mismo comenzaban a contar los 15 días para el desalojo voluntario de la Casa Invisible con el fin de rehabilitar luego el edificio. "La Casa Invisible tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento daba por notificada a la misma la orden de desalojo del inmueble y comenzaba a contar el plazo de 15 días concedidos legalmente para su desalojo voluntario. Desconocemos a través de qué medio y a qué entidad se ha dirigido la citada notificación, ya que por parte del Ayuntamiento se oculta dicha información, lo que genera una grave indefensión a La Invisible ante la imposibilidad de conocer la causa de la falta de notificación efectiva, así como el contenido de la orden de desalojo y su fundamentación", dice La Invisible.

La Casa Invisible, entidad sin personalidad jurídica, a través de su portavoz, Eduardo Serrano, "es parte en todos los expedientes administrativos incoados en relación al inmueble municipal que es su sede, por lo que el Ayuntamiento siempre ha dirigido a la misma todas las notificaciones que afectan al edificio, así como a la Fundación de Los Comunes, entidad jurídica constituida en cumplimiento del Protocolo de Intenciones de 2011 para hacer efectiva la formalización de la adjudicación del edificio". Indican que, tal es así, que como consecuencia de la denegación de la adjudicación del edificio y orden de desalojo acordada en 2018, "esa notificación se dirigió por el Consistorio tanto La Casa Invisible como a La Fundación de Los Comunes, por lo que ambas entidades interpusieron sendos recursos contenciosos-administrativos cuya vista está prevista para el próximo día 16 de diciembre ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº4 de Málaga".

"Desconocemos, a excepción de lo publicado en prensa, cual es la fórmula jurídica utilizada por el Ayuntamiento para ordenar un desalojo inminente usurpando la posibilidad de decisión judicial sobre el mismo, erigiéndose en juez y parte, no obstante la inmediatez en la celebración de la vista de la que es parte, junto con La Casa Invisible y La Fundación de Los Comunes. ¿Qué teme el consistorio? ¿Es que no confía en sus posibilidades en el proceso judicial y quiere asegurarse la ejecución de un desalojo ante una futura sentencia que se lo pudiera impedir?", aclaran en su comunicado. "El desprecio a las mínimas garantías de defensa es tal que ni siquiera comunica a qué entidad ha dirigido la orden de desalojo acordada el pasado mes de noviembre, si es a La Fundación de Los Comunes a través de qué medio que pueda ser conocido por la misma, ya que manifiestan nunca ha recibido notificaciones telemáticas por parte del Consistorio. Y lo más importante, por qué no lo ha hecho a la La Casa Invisible a pesar de ser evidente que es parte del expediente y su interés en defenderse de dicho desalojo".

"El Ayuntamiento miente deliberadamente en relación a los motivos técnicos en los que justifica públicamente el desalojo para ocultar que se trata de una decisión política. El edificio no sólo es seguro y no presenta riesgo alguno que justifique una medida cautelar de cierre, sino que el único proyecto de rehabilitación que existe a día de hoy es el que presentó la Invisible en 2016, por petición del propio Ayuntamiento, y cuya ejecución lleva demandando desde entonces. No sólo no hace públicos los informes técnicos en los que se basa, sino que, no obstante, las numerosas vías de comunicación de las que dispone para hacer llegar de manera fehaciente a La Casa Invisible la orden de desalojo acordada, se limitan a comunicar que la notificación ya ha sido efectiva ocultando a quién y cómo", agregan en su texto.