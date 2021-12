El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho un llamamiento para frenar la incidencia de la COVID-19 y ha animado a la población a "hablar" de la vacunación entre los que aún no han recibido sus dosis: "Os pido de corazón que no dejéis pasar la oportunidad de hablar de este tema para conseguir la vacunación de todos".

También ha reclamado un "esfuerzo" para frenar la COVID-19 y ha incidido en la importancia de la vacunación, pidiendo que se siga confiando en ella "plenamente", así como que "todos cumplamos con la mascarilla en espacios cerrados y en abiertos donde haya mucha gente, cosa que suele ocurrir en Navidad; respetar la distancia social y la higiene de manos".

Así, ha explicado que este pasado viernes las incidencias acumuladas por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Málaga en los últimos 14 día era de 127,2, 25 puntos más que la semana previa, lo que significa un incremento respecto a hace un mes, cuando ese indicador subía nueve puntos.

"Hay una aceleración en el crecimiento de la incidencia", ha advertido De la Torre, quien, no obstante, ha apuntado que ese aumento no se da en la cifra provincial de hospitalizados: "Estamos con una presión hospitalaria más o menos sostenida, no creciente".

Por ello, ha incidido: "Tenemos que seguir confiando plenamente en la vacuna, que los que no se han vacunado, lo hagan; que la tercera dosis sea recibida sin problemas por quienes les vaya tocando. Luego llegará la de los niños de menos de 12 años".

Ha recordado el alcalde de Málaga que los países europeos donde actualmente hay más incidencia de la COVID-19 son los que tienen un mayor porcentaje de no vacunados y donde "no se ha respetado el criterio de --uso de-- mascarillas que en España sí se ha hecho; somos un país que funciona bien en esta materia".

De la Torre ha pedido que se cumplan las normas de uso de mascarilla, distancia social, higiene de manos y que entre todos colaboren para mejorar los números de la COVID-19 "para frenar el crecimiento de la incidencia". "Tenemos medios y debemos de esforzarnos en hacerlo", ha finalizado.