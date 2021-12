El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, remitió el pasado 29 de noviembre una carta al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la que pedía al Ejecutivo nacional que, en la 169 sesión de la Asamblea General de la Oficina Internacional Exposiciones de París, que tendrá lugar el 14 de diciembre, el delegado español anunciase la intención de presentar candidatura en nombre de Málaga, aunque no dé tiempo a formalizarla en ese evento.

"A través de la Embajada de París, que representa al Gobierno español en el BIE (siglas en francés de la oficina), podréis comprobar la exactitud de esta información y cómo está prevista la presentación de las candidaturas que se hayan ya anunciado para la Exposición de 2027", explica el regidor, quien añade: "Aunque el Gobierno español tiene voluntad de presentarla, aún no se ha materializado este hecho y, por lo tanto, ahí no creo que se pueda intervenir, pero sí se podría hacer, creo, en el punto de cuestiones diversas, lo que nosotros en España llamamos asuntos varios; decía que ahí nuestro delegado debería, en mi modesta opinión, anunciar si os parece bien que el Gobierno español tiene intención de presentar candidatura. Creo que eso es bueno, que vaya sonando la voluntad del Gobierno español en el BIE donde no ha habido más que noticias nuestras, a través del Ayuntamiento, pero no a través del Gobierno español".

Así, considera que "también puede ser oportuno presentar a la Asamblea, al día siguiente o dos días después, la carta de la candidatura. Se trata, en definitiva, de no perder tiempo, de que se hable de España en la Asamblea del Bureau, aunque sea brevemente, que vaya sonando la candidatura de España para la exposición internacional 'La era urbana; hacia la ciudad sostenible, a celebrar en Málaga entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2027".

En este sentido, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga la creación de la Comisión Organizadora municipal, “donde participen todos los grupos municipales y los actores sociales, para llevar a cabo una propuesta más enriquecedora que al actual de la Exposición Internacional de 2027 en la ciudad de Málaga”. Así lo ha solicitado hoy el líder socialista ante la inminencia de la petición formal de la candidatura malagueña ante el BIE, puesto que “en los próximos días esta petición pasará por Consejo de Ministros y antes habrá que convocar la Comisión Mixta”.

Pérez ha recordado que la creación de esta Comisión Organizadora municipal es uno de los puntos de la moción urgente que los socialistas llevaron al último pleno y que salió adelante, aprobada por unanimidad. “Espero que el alcalde Paco de la Torre no dilate los plazos, porque antes de crear la Comisión Mixta donde se sentarán todas las administraciones, la candidatura de Málaga debe debatirse en la comisión organizadora en el Ayuntamiento, donde todos los grupos y agentes sociales deberán hacer sus propuestas, para que la Expo 2027 en Málaga sea un proyecto con calidad y de consenso”.

Pérez ha insistido en que “no se deben dilatar los plazos. De hecho, en la última carta recibida por el jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, se le hacía referencia al alcalde de Málaga sobre la constitución de la Comisión Mixta le hacía referencia al alcalde de que constituir la Comisión Mixta entre el Gobierno de España y el Consistorio”. Así, lo que el líder socialista pide a De la Torre “es que se convoque de una vez por todas la Comisión Organizadora municipal de manera urgente, antes de que la petición al BIE pase por el Consejo de Ministros. Paco de la Torre tiene que hacer sus deberes, antes de que se reúna por primera vez la Comisión Mixta, que será antes de que finalice este año”.

La Exposición Internacional de 2027 en Málaga “es una gran oportunidad al que los agentes sociales y todos los partidos debemos sumar propuestas. Porque la que ahora tenemos sobre la mesa, confeccionada en solitario por el equipo de gobierno, no representa el sentir de toda la ciudadanía”. Concretamente, Pérez ya manifestó hace semanas que esta exposición internacional podría tener un alcance provincial, del que se beneficiaran malagueños más allá de los límites de la capital. “La propuesta del PP se ciñe sólo a un barrio o zona concreta, pero la Expo 2027 es la oportunidad para transformar toda nuestra ciudad, siguiendo el postulado que promulga este acontecimiento, el desarrollo sostenible en las ciudades. Debemos mirar este hecho con luces largas, que sus beneficios no queden en un único distrito de la ciudad de Málaga”.