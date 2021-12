La red municipal ‘Por una Málaga mejor’, nacida de la unión de diversas asociaciones de los once distritos de la ciudad, se reunirá el sábado 18 de diciembre en las puertas de los supermercados, desde la apertura hasta el cierre, para recoger alimentos infantiles como leche de continuación y cereales.

Esta red social, integrada por Lagunillas Centro, Unión Ciudad Jardín, ASAEC, Nada es Imposible, Amfremar, OSAH Málaga, Animación Malacitana, Torrijos, Sentimiento Churrianero, Hacienda Cabello, Unificación Nuevo San Andrés, IncluDD y Mujeres de la Laguna, lleva dos años trabajando para llevar comida a familias y ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la red ya se han realizado diversas acciones y campañas de recogida de alimentos y, esta vez, su voluntariado se organizará en los supermercados para reunir productos de alimentación infantil. Según Francisco Miguel López, presidente de Lagunillas Centro, en las asociaciones faltan este tipo de productos, ya que se recibe, sobre todo, alimentos infantiles como potitos, pero no leche enlatada ni cereales, esenciales para poder dar de comer a los bebés en sus primeros meses.

“Necesitamos productos infantiles. No tenemos leche de continuación, no tenemos cereales, nos faltan muchos alimentos y eso no lo contempla ningún programa hoy en día”, denuncia López. “Es sorprendente que, con lo que estamos viviendo ahora mismo, con la situación de pandemia, ningún organismo haya contemplado el alimento infantil para los más pequeños, para los niños desde que nacen hasta los dos años, que están consumiendo leche de lata. Ninguna asociación de España dispone ahora mismo de estos alimentos”, añade.

‘Por una Málaga mejor’ ayuda actualmente a unas 11.000 familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social, por lo que una gran cantidad de infantes podrían beneficiarse si las asociaciones dispusieran de más alimentos de este tipo.

“Llevamos dos años trabajando, no hemos cerrado ni un solo día”, afirma el presidente de Lagunillas Centro. Y es que incluso durante la pandemia realizaron su labor social repartiendo lotes de comida por los domicilios.

Además, según López, las acciones que realiza la red municipal son variadas y de diversa índole, ya que no solo se dedican a la recogida de alimentos, sino también a otras funciones como la tramitación de documentos, la asistencia médica en el Hospital Materno-Infantil con traductores y medidas de acompañamiento, entre otras.

“No queremos dinero, no queremos donativos. Queremos comida”, insiste López, quien hace un llamamiento a todos aquellos que estén dispuestos a ayudar donando productos de alimentación infantil el próximo sábado 18 de diciembre.