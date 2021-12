Quero ha explicado que esta oficina municipal de la bicicleta velará por el cumplimiento del Plan Director de la Bicicleta, que pretende la ampliación de kilómetros de carril bici en la ciudad, “una cuenta pendiente del PP, que no cree en la movilidad sostenible al permitir que decenas de miles de malagueños se la jueguen pedaleando junto al tráfico pesado en los carriles 30 Málaga continúa en el siglo pasado y con un suspenso en movilidad mientras ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona o Bilbao están muy avanzadas, con servicio de bicicletas públicas barato y de calidad”.

“En vez de apostar por la vía pública, Paco de la Torre ha optado por dejar el servicio en manos de empresas privadas cuyo alquiler es hasta 17 veces más caro”. Mientras que con MálagaBici, el servicio municipal, alquilar una bici costaba unos 50 céntimos de euro la hora, la nueva empresa cobra 29 céntimos el minuto, “es decir, 17,40 euros la hora. Menos mal que también ofrecen la posibilidad mucho más económica” de adquirir un bono diario de 4,99 euros”, asegura Jorge Quero.

El responsable socialista defenderá el próximo lunes en la Comisión de Movilidad una moción para exigir además al Ayuntamiento que compense la retirada de fondos de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) por el déficit de explotación, en torno a 4,5 millones de euros, “para que así pueda crearse este parque público de bicicletas de pedalada asistida, gestionado por esta empresa municipal. Ganarán los ciudadanos y ganaremos todos. Cuando más personas pedaleen en nuestra ciudad para desplazamientos cotidianos, más limpio estará el aire que respiramos”. Pero para que estas personas “vayan seguras al trabajo, a hacer la compra, a llevar a sus hijos al colegio, es necesaria una red segura y suficiente de carriles bici, segregados del tráfico pesado”, además de la creación de aparcamientos de bicicletas accesibles, seguros, atractivos y cómodos para la transformación del transporte urbano”, ha agregado Quero. “Si no se ofrecen ventajas a los ciclistas frente al vehículo impulsado por combustión, interpretamos que el equipo de gobierno beneficia a una parte, la que contamina más”.

El PSOE lamenta que el equipo de gobierno haya excusado la eliminación del servicio municipal MálagaBici, que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, en que “estaba obsoleto”. De hecho, según la moción que defienden los socialistas, “las bicicletas eran incomodas y pesadas, con estacionamientos muy limitados, sin un buen trabajo con los recambios y con una web para el alta y la renovación complicada y antigua, también lo es que son explicaciones insuficientes para no volver a sacar una nueva licitación que garantice su personalidad publica, controlando su calidad, y privatizar el servicio”.

Déficit de aparcamientos para bicicletas, según Ruedas Redondas

A las críticas de la oposición se suman las del colectivo Ruedas Redondas, que agrupa a centenares de personas que ven la bicicleta como una forma cotidiana de desplazarse por la ciudad. Su presidente, José Luis Martín, reclama “aparcamientos suficientes para bicicletas en la ciudad, porque los pocos que hay no tienen anclajes”, asemejándose mucho al sistema de alquiler de patinetes. “De nuevo, Málaga, de espaldas a los malagueños y adaptándose más a formas que parecen hechas a medida de turistas y viajeros. Nuestra ciudad no es amable con nuestros ciudadanos”, lamenta Martín. Además, “ya hay empresas explotando este nuevo sistema, pero no sabemos qué requisitos se van a exigir, si se trabajará bajo concesión, contrato o licencia, si va a haber límite de precios o si se exigirá la contratación de algún tipo de seguro. Demasiados interrogantes y puntos ciegos en un asunto de capital importancia para una ciudad que se considera moderna”.