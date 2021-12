El reencuentro que anhelaba el PSOE de Málaga se alargó durante todo el domingo en un hotel costasoleño. Entre la apertura matinal y la clausura nocturna se sucedieron trámites y discursos que fueron fijando los peldaños de la escalera por la que subió Dani Pérez, de forma oficial, hacia la cumbre provincial del partido.Acompañado por Juan Espadas, el aspirante socialista a la alcaldía de la capital se estrenó como secretario general con la consigna de «hacer alianzas con la izquierda». Su intervención final se produjo con dos horas de retraso sobre el horario previsto (casi a las diez de la noche) después de que su Ejecutiva Provincial fuese aprobada con un 86% de los votos y sin sufragios en contra (134 a favor, 19 en blanco y 3 nulos). Los restantes órganos del partido fueron refrendados con apoyos aproximados de un 90% de los votantes en el congreso.

Pérez abogó por «hacer alianzas con la izquierda sin ningún tipo de reparos porque así es como se puede llegar a las mayorías con amplitud». «Desde el centro-izquierda hacia la izquierda, ahí es donde vamos a estar nosotros», aseguró.

El portavoz municipal en la capital malagueña tuvo presente retos como los que invitan a trabajar para «recuperar el Ayuntamiento de Málaga o para convertir a Juan Espadas en presidente de la Junta de Andalucía». «Nos tenemos que poner las pilas ya porque las elecciones andaluzas son muy pronto y las vamos a ganar los socialistas», indicó. Pérez le transmitió «mucha fuerza» al alcalde de Torremolinos, José Ortiz, tras la moción de censura del PP que se debate el día 20: «El portavoz de Vox allí dijo que quieren echar al PSOE de las instituciones, no son democráticos, nosotros no cabemos en su modelo porque es el de la extrema derecha, un partido que no sabe diferenciar entre una dictadura y un estado democrático no es bueno», enfatizó.

El nuevo líder provincial dijo que el PSOE «no se resigna» y es «una herramienta de transformación. «Somos un partido donde no cabe la desesperanza, trabajamos pensando en el futuro con mucha ilusión y yo me siento muy ilusionado por pertenecer al PSOE y por tener la responsabilidad de coordinar todo el trabajo de los más de 6.200 militantes que hay en esta provincia», añadió antes de concretar que algunas de sus primeras reuniones serán con los sindicatos para «estar cerca muy de los trabajadores».

El secretario general se estrenó en el cargo dando las gracias a todos los trabajadores del partido y teniendo muy presente a su familia: «Hay días felices que siempre quedan en la retina de la memoria y para mí uno de ellos será siempre este 12 de diciembre», expresó.

Pérez también se dirigió al líder saliente y le dijo a José Luis Ruiz Espejo que es «una persona de presente, de futuro y, sobre todo, una buena persona»

A su lado, Juan Espadas reconoció que Ruiz Espejo «es uno de los responsables» de la celebración del congreso «y merece el respeto de sus compañeros tras aportar un trocito al futuro que se construye en el PSOE en la Ejecutiva Regional».

Espadas dijo que el nuevo líder «tiene una ilusión que no le cabe en el corazón y con ella ha conseguido conciliar opiniones diferentes». «Tras las primarias, hablamos esa noche de unidad, unidad y unidad, esta es una muestra muy clara de unidad, así se hace partido; tengo muy claro que ganaremos las próximas elecciones andaluzas», aseguró Juan Espadas.

Antes de la proclamación de Pérez, el aparato de la madrileña calle Ferraz le dio su bendición a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: «Nos tienes a tu disposición, formáis parte de un partido que ha transformado el pasado, el presente y el futuro; vosotros sois la garantía de un mejor futuro para Málaga y Dani Pérez tiene el apoyo de la Ejecutiva Federal del PSOE, tenéis un gran reto, que es recuperar Málaga capital, otros muchos ayuntamientos y la Diputación».

Por su parte, el secretario general saliente, José Luis Ruiz Espejo, se abonó a la humildad al darle la bienvenida a Pérez y ofrecerse para seguir siendo útil al partido y a la ciudadanía: «Hace cuatro años llegué a la Secretaría General con un 68% de votos de la militancia en las primarias. Quien me sustituye, Daniel Pérez, llega con casi el 81% de los votos. No hay mejor legado de una dirección política que haber procurado la unidad en el partido en la pluralidad, esa es la fortaleza de este partido».