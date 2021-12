Málaga, ciudad del paraíso; Málaga, la bella; Málaga, cantaora; Málaga, capital de la Costa del Sol…y quién sabe si dentro de un lustro, Málaga de la Torre y de las Torres. En singular, en reconocimiento a Francisco de la Torre Prados que ocupa la alcaldía de la ciudad desde el año 2000, y en plural, «de las torres», por las numerosas torres construidas, en construcción y en proyecto.

Francisco de la Torre Prados va camino de emular al canciller alemán Konrad Adenauer, que llevó las riendas de su país durante muchos años, retirándose a la avanzada edad de 87 años. Lo mismo que algunas ciudades han distinguido a sus héroes agregando su nombre al de la ciudad (Valencia del Cid, Ferrol del Caudillo, Barbate de Franco…), Málaga puede un día convertirse en Málaga de la Torre…, aunque después otros dirigentes se encarguen de borrarlo por improcedente.

En el segundo caso, la elección de Málaga «de las Torres» se justifica por el número de torres construidas, en construcción, proyectadas y soñadas.

Son torres, rascacielos o arañanubes, que es un palabro que prefiero al que manejan los urbanistas, arquitectos, publicistas, como ‘tower’, ‘skyline’ y no pierdo el tiempo en recopilar lo que en el fondo es lo mismo. Claro que una torre vende menos que una ‘tower’. El caso es de que aquí a nada la estampa o el cromo de Málaga será diferente. Tendremos torres a gogó como las dos de Martiricos: las tres de Sierra Blanca, las de Torre del Río, la de zona de Flex-Carretera de Cádiz… y si no se remedia, en el dique de levante del puerto (con su pirulí de La Habana), en los solares de Repsol y si me aprietan un poco en la calle San José en el Centro de Málaga y en la calle Pepote en El Palo. Todo es posible.

Málaga será la ciudad de las torres desplazando a Alhaurín de la Torre, Puerto de la Torre, Torremolinos, Torre del Mar, el Pico de la Torrecilla en el término municipal de Yunquera en la Sierra de las Nieves, la inconclusa torre de la Catedral y la torre de los Chinos en La Araña.

Playamar

El guirigay de las torres no es de ahora. Empezó hace bastante tiempo. Sin determinar fechas y haciendo gala de la memoria, voy a recordar algunos de los casos más sonados que el tiempo borró o difuminó, recurriendo a uno de los adminículos de la época de estudiante. En la clase de dibujo empleábamos el difumino para rebajar la intensidad o borrar parte de lo dibujado.

Difuminado o no, están donde se construyeron las famosas Torres de Playamar, entre Málaga y Torremolinos. En su época provocaron reacciones en favor y en contra de lo que algunos consideraban como un triunfo, un paso a la modernización, un acierto, un adelanto… otros opinaban lo contrario, un atentado a la vista, una muralla que impedía ver el mar desde la carretera, el inicio de la destrucción del paisaje natural…

Se comentó mucho y hasta se dijo que en la documentación o tramitación del proyecto, en la licencia de obras se ‘retocó’ el número de las torres a levantar. Desconozco si el número inicial de torres a levantar en la parcela era de 9; pero se construyeron 21. Algo raro pasó. Si se autorizaron 9 y se construyeron 21 no sé los motivos. Pero… se difuminó.

Lo que sí reconozco y escribí en su tiempo es que de lejos parece un mamotreto; sin embargo, dentro, es un modelo porque las vistas son espléndidas, las torres están distribuidas de forma que ninguna reste la vista a otra, que las zonas comunes son amplias, que en ningún momento uno se siente agobiado por la altura de los edificios y que aquello era una delicia. En dos veranos, mi mujer e hijos alquilamos un apartamento para pasar unas vacaciones inolvidables. La única diferencia que hay entre Las Torres de Playamar de los años setenta y la de la década de los veinte del presente siglo es que ahora no son Las Torres de Playamar sino Playamar Towers. ¡No te jode!

El Málaga Palacio

Otra, digamos torre en do menor, es el Málaga Palacio, cuya construcción dio pie a protestas por permitir que su altura restara visión de la Catedral y rompiera la armonía de la zona.

Curiosamente las protestas se calmaron, el hotel empezó a funcionar y la inauguración casi coincidió con el cierre definitivo del Hotel Miramar, con lo que Málaga se quedó con un único hotel de 5 estrellas.

Ahora, la nueva generación de malagueños formados en la Universidad, el desarrollo espectacular de la cultura en todas sus manifestaciones, la preocupación por conservar lo mejor de nuestra pasado en todos los terrenos, recuperar edificios antiguos…, se han reproducido las protestas que en su día levantó la construcción del Málaga Palacio. Es un parche… y no faltan voces que claman por su demolición.

Aquí no se da el caso de las Torres de Playamar, hoy Towers, para que lo entiendan los extranjeros; se da el caso pero al revés: los promotores del Málaga Palacio habían optado por la denominación Málaga Palace. Pero al estar registrado Palace en un hotel Madrid, para no pleitear y perder el tiempo decidieron quitar el ‘palace’ y dejarlo en español: ¡Palacio!

La Equitativa

La Equitativa será ‘la equitativa’ siempre aunque ya no se subraye ‘Fundación Rosillo’, que era la denominación de la compañía de seguros que levantó el edificio de la Alameda. Cuando escribo estas líneas no sé qué nombres llevarán los dos hoteles que van a enriquecer la hospedería malacitana. El mote de La Gallina Papanata ha pasado a la historia. El apodo se basaba en el remate de la torre donde había unas esferas aovadas, o sea, en forma de huevo. Aquello de ‘la gallina papanata ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres…’. Total: La Equitativa.

La torre no gustó… y ahí está para los restos o hasta que se produzca el tsunami que los agoreros anuncian para el día menos pensado y se lleve por delante La Equitativa, media Malagueta, plaza de toros incluida.

La Malagueta

Y ya que ha salido la Malagueta, que era donde había bodegas, talleres, barcos de pesca, garajes, merenderos, chaveas apedreando a los niños de la Caleta…, con permiso de los arquitectos, urbanistas, políticos, inversores y otras fuerzas y poderes, fue objeto de una transformación con aciertos y abusos, porque si el lugar merecía ser incorporado a la ciudad que descubrió que el mar era lo mejor del mundo, cosa que los ricos de decenios pasados desconocían porque construyeron sus moradas al revés (las vistas al mar para las cocinas), cuando despertó el deseo de gozar de la zona privilegiada se lanzaron a levantar edificios de diez, doce o no sé cuantas plantas sin el menor orden. Se apelotonaron las semitorres y el desorden está a la vista.

Ya no tiene arreglo porque no queda ni un metro cuadrado libre.

Campos Elíseos, Puerta Oscura

Bonitos nombres a los que sumar otros como Cementerio Inglés, Cañada de los Ingleses, Fuente de las Tres Gracias… saboteados por un edificio cuya historia está sin escribir.

Se levantó ante el asombro de la población, rompió la armonía de un lugar privilegiado, nadie tenía respuesta al desaguisado… y ahí está, al parecer, para quedarse incluso si el anuncio de los agoreros de un posible tsunami se produjera, porque las aguas no llegarían a afectarle. Ese edificio es un atentado contra la estampa de Málaga.

Reflexión final

Si algún lector no termina de leerme, sacará la conclusión de que soy un carca al que se le paró el reloj del progreso y añora los tiempos de las diligencias. No añoro el pasado; lo recuerdo, eso sí; cada domingo La Opinión acoge mis artículos dedicados a una Málaga que viví y de la que tengo buenos y menos buenos recuerdos.

Estoy plenamente de acuerdo con las nuevas construcciones en las zonas de crecimiento y desarrollo de la ciudad. Los edificios levantados en Teatinos, en el campus de la Universidad, en el Paseo Marítimo de Poniente, Parque Tecnológico, zona de Huelin… responden a unas necesidades que hace un siglo ni se soñaban.

Que se levante una torre de 100 metros de altura en cualquiera de estos lugares no atenta contra la Málaga antigua, ni al Centro Histórico, donde hay que ser muy respetuosos para conservar lo que tenemos. Recuperar edificios, conservar fachadas, respetar los enrejados, los portales, cuidar los rincones, los pasajes, los callejones…, todo eso es o deber ser sagrado. Las torres, los rascacielos… a su sitio, lejos de lo poco que nos queda del pasado. Mejor una copa en El Pimpi que en una cafetería con olor a mantequilla.

Porque el médico me lo tiene prohibido, si no, me iba a la calle Herrería del Rey a tomarme un café largo con churros en casa Aranda.

Dejemos las torres donde deben construirse… y a De la Torre (don Francisco) en lo suyo hasta emular a Herr Konrad Adenauer…