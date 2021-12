Noelia Losada, concejala de Cultura, Deporte, Teatinos y portavoz municipal de Cs, aspira a liderar la candidatura de la formación naranja en las próximas municipales. En los últimos meses, además de por su enfrentamiento con Juan Cassá, su anterior portavoz y ahora edil no adscrito, ha adquirido relevancia política por discrepar en diferentes proyectos de sus socios de gobierno, el PP y liderar un importante programa en materia cultural y deportiva.

¿El factor Cassá sigue desestabilizando el pacto de cogobierno?

No, yo siempre estuve de acuerdo en que quienes se han comportado de forma éticamente tan reprobable como el señor Cassá había que aislarlos y no darles protagonismo, no entendí ese pacto del humo que hizo el alcalde en el Patio de Banderas, era innecesario porque el señor Cassá no influía, por decisión propia, no ha querido presentar mociones.

Habrá una votación decisiva: la Torre del Puerto. Usted no es la única dirigente que ha matizado su postura inicial, como el líder del PSOE. Hay una transición clara del sí al no, ¿en qué punto están ustedes?

Mientras que todos los informes técnicos sean favorables seguiré apoyándolo, por dos cosas: soy una política responsable y, si mi partido tuvo ese posicionamiento en el anterior mandato, no seré quien cambie en aras de seguridad jurídica ese posicionamiento. Ahora, lo que no me puedo hacer es trampas al solitario, y al primer informe que viene negativo empezar a recurrirlo y decir que no, que está equivocado. Si estoy diciendo desde el primer momento que es un proceso muy garantista y tengo que esperar a ver todos los informes, no puedo que el primero que me dice que atenta contra el paisaje, pues luchar contra él. Es un proceso muy garantista y mientras vaya superando fases lo iré apoyando, también es verdad que la situación hotelera, que era uno de los argumentos que se daban inicialmente para apoyar el hotel del Puerto, no es la misma, desde luego se han inaugurado muchísimos hoteles desde que comenzó este proyecto, por lo tanto la necesidad que había antes de camas de lujo no es la misma. Pero ¿eso significa que yo voy a dejar de apoyarlo? No. Si sigue su rumbo en cuanto a criterios técnicos lo seguiré apoyando, lo que no voy a hacer es coger solamente los criterios que me interesen para favorecer mi postura. Si los criterios de que atenta al paisaje son negativos, cambiaré mi voto, lo que los informes técnicos digan es lo que voy a apoyar.

¿Aspira a ser candidata de Cs a la alcaldía de Málaga?

Sí, yo me voy a dejar la piel por estar aquí hasta el último día, en Ciudadanos, defendiendo los principios por los que entré en estas siglas, que son regenerar la política, aplicar unos criterios de gestión técnica, de personas que no éramos políticos profesionales, lo he dicho muchas veces, la política es algo transitorio, hay que tener una profesión a la que volver y de la que salir, no entiendo esos políticos que han terminado los estudios, a veces ni eso, y entran en las juventudes de un partido, no lo concibo, tienes que poder aportar algo a la política y para ello debes tener experiencia. Defenderé las siglas hasta el último día, que espero que no sea el último, hasta que otra persona venga y me sustituya pero voy a seguir al frente de Cs.

¿Qué puntuación le da al pacto de cogobierno?

Ha sido bueno, le doy un notable, ha sido un buen pacto, hemos sacado adelante cuatro presupuestos en tres años, y los grandes proyectos de la ciudad necesitaban seguir avanzando, hicimos un esfuerzo en ponernos de acuerdo en las cosas importantes, hay muchas cosas en las que estamos en desacuerdo, lo he manifestado, yo cada vez que el alcalde nombra un asesor a mí me enfada, se lo he dicho muchísimas veces, que en este ayuntamiento hacen falta más conserjes, más bibliotecarias, todo tipo de personal que es el que sostiene los servicios públicos y no entiendo lo de los asesores, yo sigo teniendo los mismos tres con los que empecé, uno por área, y no entiendo esa política de seguir aumentando los asesores, ni me vale la comparativa a la que se recurre con Sevilla, que una ciudad lo haga mal no significa que tengamos que imitarla, tenemos que reducir al máximo esas contrataciones, que además los ciudadanos las perciben como contrataciones que no han pasado los filtros de oposición y a dedo, no se incide en mérito y capacidad y se puede tildar de amiguismo. Tampoco hemos estado de acuerdo en el Astoria, hubiera terminado esa parcela y no hubiera dilatado tanto la nueva fase arqueológica, que me empeñé en que se agotara y, finalmente, lo conseguimos. Y en otras cosas hemos discrepado, porque somos dos partidos distintos, pero procuramos ponernos de acuerdo en las cosas para que la ciudad avance, nos ponemos de acuerdo en los presupuestos, en lo que creemos que es necesario, estos presupuestos son de recuperación tras la pandemia, se necesita incidir en lo social, que sean unos presupuestos serios, no de grandes megaproyectos, sino que salgan adelante los proyectos planificados de entrada y otro de los pactos que hice con el alcalde antes de empezar el mandato fue que se desalojara la Invisible, y por tanto ahora mismo ya existe una orden de lanzamiento por Urbanismo.

¿Cómo está el proyecto de intervención arqueológica de Cerro del Villar?

Se dilata un poco más de la cuenta, se mandó por la Delegación de Cultura de la Junta a Sevilla el plan general, y es inminente. Estamos terminando una señalética en la mota de Cerro del Villar, al comienzo del puente que da acceso a la pasarela de madera, una señalética muy especial, porque no sólo indicará que ahí hay una ciudad fenicia, sino que tendrá un código QR, que enlazará con Cultura para que todo el mundo pueda ampliar los conocimientos sobre qué hay allí, qué ciudad fenicia, de qué tipo, etcétera. Una recreación virtual. Todo esto se ha puesto en común con la Consejería de Cultura, con Medio Ambiente para que la señalética cumpla los parámetros de la Senda Litoral.

¿Qué podría encontrarse allí?

Según me manifiestan los 45 investigadores que participan en el plan general de investigación va a parecer la ciudad fenicia mejor conservada de Europa, será lo que es Atapuerca a las pinturas rupestres, un hallazgo muy significativo, fuera del Centro de la ciudad. Tenemos ahora mismo el núcleo magnífico del Teatro Romano y la Alcazaba, pero esto será dentro de la propia Málaga, en la desembocadura del Guadalhorce, otro punto de interés arqueológico e histórico cuando esté terminado. Por tanto, no solamente será un nuevo atractivo para la ciudad, sino yo creo que será un gran hallazgo que nos pondrá en el mapa fenicio arriba del todo.

¿Cómo está el proyecto del Neoalbéniz?

Ahora mismo prácticamente están para derrumbarse las dos naves, y eso se hará en breve. El año que viene hay una dotación de 300.000 euros, pero que si vamos más rápido y se necesita un millón y medio, tengo el compromiso del concejal de Urbanismo de dotar económicamente de todo lo que necesite el Neoalbéniz el año que viene para avanzar. Nuestra intención es que el Neoalbéniz esté terminado entre 2022 o 2023.

El Astoria sigue durmiendo el sueño de los justos...

Fui la única que ha propuesto un proyecto viable entre los que quieren dejar la plaza diáfana, sin construir nada en esa parcela, y los que quieren baja más tres, que es lo que a juicio del concejal de Urbanismo dice el Pepri Centro. Este se puede modificar con un estudio de detalle, se pueden modificar volúmenes, sobre todo si es para reducirlo, por tanto, creo que la propuesta que hace Cs que es preservar los restos arqueológicos y construir un edificio de muy bajo impacto visual, de baja más una o una y media como mucho, es el único viable porque aglutina ambas propuestas, si no esa plaza se va a quedar así muchísimo tiempo y yo lo que quiero es desbloquearla y que todo el mundo ceda un poco, entre los ciudadanos que se han acostumbrado a verla diáfana y los que quieren terminar la plaza con otra estructura, creo que lo que todo el mundo puede converger es la idea de un edificio de bajo impacto visual, dedicado a uso cultural, incluso puede tener una sala polivalente por el circuito que está muy cerca del Cervantes. Creo que todo es compatible. Soy la única que ha propuesto algo y que he hecho infografías y se las he enseñado al alcalde, lo he llevado a pleno, que yo sepa hasta ahora inmovilismo por el resto de partes.

¿Qué le dice el alcalde de esto?

Ni sí ni no ni blanco ni negro. La verdad.

¿Cuál es el estado de salud del Festival de Cine en Español y qué nos falta para dar un estirón y ver aquí, por ejemplo, a Almodóvar estrenando sus películas?

El Festival de Cine es de esos proyectos que cada año mejora. Una de las reivindicaciones que hago desde que soy concejal de Cultura es que, por parte del Gobierno central, se nos dote económicamente igual que San Sebastián. Por primera vez este año han escuchado nuestras demandas económicas y hay una dotación en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para que Málaga vuelva a ser la central de compras de cine en español, eso es importantísimo para Málaga; no solamente es que progrese adecuadamente, seguimos batiendo récords de rodajes, en el momento que se instale aquí el mercado de compra de cine español volverá a ser un nuevo eje neurálgico Málaga, pues evidentemente el beneficio es incalculable. Y esa dotación nos da impulso que yo creo que era lo que necesitábamos definitivamente, un espaldarazo económico por parte del Gobierno central. Hay unas ayudas a los cortos desde el Festival, y me propuse, porque así me lo propuso el sector, que hubiera ayudas a largometrajes. Este 2021 ya hemos sacado dos largometrajes de 30.000 euros cada uno, y el año que viene mi compromiso es que saquemos tres, por tanto el presupuesto aumente a 90.000 euros. Me parece que deberíamos dotarlo al menos de 100.000 o 120.000 euros que sería lo razonable, quiero irlo haciendo paulatinamente, para no descuadrar las arcas municipales mucho. Que Málaga tenga largometrajes es importantísimo. La mayoría de estos que son dotados de las ayudas son rodados aquí.