«Como el distrito de Teatinos no responde, hemos tenido que llamar a otras puertas. Esto no había pasado nunca. Al no existir comunicación hemos recurrido directamente a las áreas municipales. Aquí han tenido que venir concejales como Raúl López, Elisa Pérez de Siles o Carlos Conde, por nuestras demandas», lamenta Francis Bollero, presidente vecinal de Cortijo Alto.

El dirigente vecinal resume la que a su juicio es una situación inédita de desatención del barrio de Cortijo Alto, desde que Ciudadanos se hizo cargo del Distrito de Teatinos tras las municipales de 2019, con Noelia Losada al frente. «A Noelia Losada, en dos años y medio sólo la hemos visto cuando vino a presentarse como concejala y una vez en Halloween», dice, al tiempo que explica que en este tiempo sólo han mantenido dos reuniones con el director del distrito, Andrés Reche y señala que ni la concejala ni el director han recorrido el barrio con la asociación para ver sus problemas. Como detalla Francis Bollero, la asociación lo ha intentado de distintas maneras, con escritos, reuniones y ‘whatsapps’ y en diciembre de 2019, con una lista de problemas pendientes, ninguno de los cuales se ha arreglado. «Son problemas reales, tangibles, que van demandando los vecinos. No pedimos una solución inmediata y si no tienen solución, no tienen; somos una asociación muy razonable y no estamos politizados, aquí estamos para defender los derechos de los vecinos en su conjunto», argumenta. Uno de esos problemas es la pista deportiva municipal, con las redes y vallas rotas. «Llevamos más de un año pidiendo la reparación del campo. Noelia Losada es la concejala de Teatinos y de Deportes. ¿Cómo se puede tardar tanto?», se pregunta, a la vez que lamenta la falta de contenedores y papeleras en las proximidades. Basura, plantas desatendidas y hasta ratas, comenta, pueden verse en el exterior del centro ciudadano de Cortijo Alto y en el interior, las persianas rotas. Como explica, en la tradicional celebración de Halloween, por primera vez no hubo dispositivo policial de seguridad, «el distrito ni nos contestó» y en la cabalgata de Reyes última «tuvieron que mandar de urgencia uno, a última hora, después de que llamáramos al Puerto de la Torre a ver qué pasaba». A la espera de acera En calle Hamlet, entre el centro deportivo y la Ronda Oeste, espera desde la anterior legislatura una nueva acera, tras hundirse la anterior así como farolas, pues ese lado de la calle es la boca del lobo y además, las farolas al otro lado de la vía están ocultas por las ramas de los árboles. Unos pocos metros más adelante, junto al parking municipal, hay un par de depósitos de escombros y basura. «Aquí hay desperdicios de mercadillos y escombros», critica el presidente. A su lado, una pastilla de terreno lista en la legislatura anterior para ser zona verde y dar continuidad a los jardines entre las calles Pierrot y Séptimo Miau también aguarda. «Con Antonio Fernández Rodríguez, el anterior director; Eva Sánchez, la anterior concejala y Teresa Porras se quedó prácticamente comprometido y ahora se ha quedado muerto», lamenta. Y en los alargados jardines de calle Pierrot, el parque canino se consiguió gracias a una gestión anterior de Ciudadanos pero sigue sin ejecutarse la segunda fase:«el parque de los perros chicos está sin hacer, la tierra es malísima y el proyecto está abandonado», enumera. Y sigue preocupando el gran nudo de tráfico de la conexión con la Universidad y la avenida de Blas Infante, un peligroso «scalextric» para el que piden semáforos destellantes para avisar de un paso de cebra, «porque los vecinos se juegan la vida al cruzar», así como unas vallas para los peatones en un falso túnel de este peligroso entorno. También está a falta de acera una conexión con la Universidad que se quedó «limpiada y con el suelo apisonado pero no se hace nada». La Asociación de Vecinos de Cortijo Alto reclama más presencia efectiva del Distrito de Teatinos porque, en su opinión, se ha olvidado del barrio. Respuesta de la concejala La concejala de Teatinos, Noelia Losada, negó haber estado sólo dos veces en Cortijo Alto: «Recorro habitualmente con el director todo el distrito de Teatinos para analizar posibles cuestiones que se pueden solventar y él en concreto realiza rondas casi diarias», subrayó. La concejala recordó una reciente reunión con la Federación vecinal Solidaridad en Cortijo Alto y remarcó que la colaboración con el movimiento vecinal «es constante». Noelia Losada remarcó por último la excepcionalidad de los meses de confinamiento y agradeció «la implicación y solidaridad» de todo el movimiento asociativo en esos meses tan complicados.