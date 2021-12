El espectáculo de luces y sonido que se celebra estas navidades en el jardín de La Concepción ha centrado hoy la mayor parte de la comisión de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga. Así, los ocho votos del PP, Cs y el edil no adscrito Juan Cassá han servido para rechazar la moción del PSOE, apoyada por Adelante Málaga, que exigía la realización de una auditoría medioambiental externa para conocer los posibles daños del show tras las fiestas y la asunción de responsabilidades por el caos de tráfico generado el primer día.

Las críticas han sido contundentes: Paqui Macías, portavoz de IU y Podemos, ha hablado de un parque temático instalado en el Jardín, ha criticado que cada media hora entren 500 personas a ver el show, lo que supone un gran estrés para el ecosistema del jardín, y asegura que más que sobre la historia de este BIC, lo que se pueden ver son luces. Begoña Medina, del PSOE, ha recordado las múltiples condiciones impuestas por la Junta para autorizar el espectáculo y asegura que este ha servido para "deteriorar y degradar" el botánico. El presidente de la Asociación de Amigos del Jardín de La Concepción, Eduardo Fernández, intervino en primer lugar para ha calificado el espectáculo de "fantochada" y ha lamentado no haber podido convencer al equipo de gobierno que de que no se celebrara, para recordar que la estética es una disciplina de la que han escrito múltiples filósofos y pensadores. "Menoscaba y degrada el jardín", ha indicado el también biólogo y catedrático de Ciencias Naturales.

Gemma del Corral, edil de Sostenibilidad Medioambiental, ha dicho que es cierto que la asociación no les convenció de no llevar a cabo el espectáculo y ha atribuido sus dudas "a sospechas y miedos" subjetivos, pero "técnicamente hemos pasado todos los filtros para hacer el espectáculo", recordando que técnicos del Ayuntamiento firmaron los informes, "técnicos especializados, no nos lo han puesto fácil". Ha criticado que el PSOE y UP hablen de pelotazo o beneficios de la empresa privada, puesto que en Madrid el Gobierno central ha permitido un espectáculo similar y lo mismo ha ocurrido en Valencia y Barcelona, según ha defendido, ciudades en las que gobiernan estos partidos, criticando además que para esos espectáculos no haya existido pliego de condiciones.

Sobre el caos de tráfico, ha recordado que fue un día lluvioso y muchos optaron por el coche en lugar del autobús, y esa situación no ha vuelto a darse desde la inauguración, ha indicado si se produce algún daño que no cumpliera el seguro, "tendríamos que verlo, pero es un seguro muy amplio", ha reseñado que se ha llegado a acuerdos con aparcamientos cercanos para paliar, en lo posible, ese colapso y ha reconocido: "Lo voy a hacer tantos años como ustedes en Madrid", en referencia a la permanencia del espectáculo. "El primer día se produjo un problema de movilidad que no se ha repetido en el resto de los días", destaca.