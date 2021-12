La Casa Invisible recibió en la tarde de ayer, 13 de diciembre, ha recibido la notificación de la orden de desalojo del inmueble. "A partir de esa fecha comienzan a contar los 15 días concedidos legalmente para el desalojo voluntario. Sin embargo, y a pesar de haberlo solicitado por escrito, La Invisible sigue sin acceso al expediente y a los supuestos informes técnicos con los que el Ayuntamiento trataría de justificar un desalojo de carácter urgente", explican los colectivos que okupan el inmueble en un comunicado.

"Sin lugar a dudas el Ayuntamiento oculta esos informes, de los que solo ofrece contenido de manera sesgada e interesada, ya que en ningún caso justificarían la necesidad de desalojo. Es evidente que esa decisión atiende a motivos estrictamente políticos, puesto que no existe riesgo alguno en el edificio que exija una medida cautelar de cierre. Es más, hasta la fecha solo se cuenta con un proyecto para rehabilitar el edificio, precisamente el que la propia Invisible entregó al Ayuntamiento en el año 2016. En él se recoge una actuación viable, segura y ordinaria para una rehabilitación integral y por fases, todo lo cual contó con el visto bueno del personal técnico municipal y, de hecho, no hay constancia de ningún informe técnico que no lo avale", agregan.

Por último, dicen, "el Ayuntamiento ha anunciado el desalojo y el cierre del edificio, además de la opción de adjudicarlo a una entidad que asuma los costes de la rehabilitación. En otras palabras, se trata, como hemos denunciado en repetidas ocasiones, de una privatización encubierta: una cesión por un período de hasta 75 años que de ninguna forma garantiza el uso cultural del edificio, una opción en absoluto rentable, según los propios informes técnicos del Ayuntamiento".