La segunda mesa redonda, moderada por José María de Loma, redactor jefe de La Opinión, congregó a José Aurelio Rodrigo, Growth Management Director y Project Management Officer de Dekra; Claudio Cabeza, director de desarrollo de negocio e Innovación de Premo Group; Bernardo Quintero, Fundador y CEO de Virustotal y Security Engineer Manager en Google, y Antonio Gómez Guillamón, CEO de Aertec

José Aurelio Rodrigo indicó preguntado por los ejemplos de innovación disruptiva en el mundo de la certificación que "los nuevos desarrollos tecnológicos hacen que los productos sean más complejos y funcionen de forma autónoma, lo que supone el reto de la certificación: ofrecer que estos productos sean seguros". El representante de Dekra citó los ejemplos de la automatización y digitalización de tareas (puerto de datos) "que da beneficios y valor añadido al usuario"; la integración de pruebas con inteligencia artificial que sea capaz de establecer las prestaciones del dispositivo y los testing en remoto.

La innovación disruptiva pasa en la automoción, según Claudio Cabeza por "la gran transición que se está haciendo con el coche eléctrico, más particularmente con los componentes magnéticos que diversifican el rango del coche eléctrico, al igual que la refrigeración líquida, mas complicada que un coche convencional y que se regula gracias a un complejo sistema de microtuberías. Cabeza respondió preguntado por la crisis de suministros que "se va a ir resolviendo en 2022 para acabar definitivamente con el problema en 2023".

Bernardo Quintero señaló el éxito de Freepik, Besoccer y Up to Down dentro de un ecosistema malagueño tecnológico que ha sufrido muchos cambios: "Cuando empezamos éramos bichos raros porque trabajábamos con software 100% y estábamos enfocados a internet y el ecosistema no estaba preparado para empresas como la nuestra". Quintero recordó con humor que probaron VirusTotal en las empresas del PTA "y fue un rotundo fracaso" y agradeció al funcionario que le denegó una subvención porque su idea "no era innovadora", lo que provocó que buscaran ayudas fuera hasta que llegaron a Google. Quintero comentó que el reto es "generar talento de aquí" e hizo la recomendación de llevar la programación informática a colegios e institutos, "es algo transversal y sería un movimiento estratégico importante". Hablando de futuro, el fundador de VirusTotal calificó de "muy importante" el segundo factor de autenticación para proteger nuestra identidad en la nube y anunció que su empresa ya estaba trabajando en criptografia, cifrado y algoritmos post quantum de los ordenadores del futuro, que serán un millón de veces mas potente que los actuales.

Antonio Gómez-Guillamón indicó que Málaga ha implementado las empresas que funcionan con software. y la ventaja de las nuevas empresas es que las digitales tienen el mundo por mercado y en las menos innovadoras hay que someterse a normativas y legislaciones. Respecto al sector aeronáutico que trabaja, señaló que la normativa se puede convertir en un freno para las grandes empresas innovadoras del sector".Gómez-Guillamón indicó que uno de los retos del sector aeronáutico es conseguir cero emisiones en 2035. "Difícil conseguirlo -señaló- habrá que invertir en aviación y no en cosas que sustituyan a la aviación", finalizó.