Susana Carillo, ingeniera industrial y experta en ciudades inteligentes, fue el fichaje personal del alcalde, Francisco de la Torre, para las pasadas elecciones. Portavoz del equipo de gobierno y responsable de Innovación y Digitalización Urbana. También repasa toda su trayectoria al frente de unas áreas que no dejan de dar buenas noticias, al menos a priori, a la ciudad y asegura que la capital se ha convertido en un laboratorio para empresas especializadas en innovación.

Lleva Málaga años en la estrategia smart city. ¿Qué se buscaba y qué se ha conseguido?

Lo que siempre se ha buscado y, si nos vamos a doce o trece años atrás con el primer proyecto smart city, ha sido convertir a Málaga en ese living lab de referencia al que todas las empresas puedan venir a testar sus tecnologías en una ciudad real, esto es muy importante, porque normalmente las tecnologías se testan en laboratorios y no es lo mismo, nunca, las condiciones que tú puedes tener en un laboratorio que las del mundo real, y Málaga desde hace años está abierta a que todas las empresas que han querido hacer proyectos pilotos de sus tecnologías, formar parte de consorcio europeos para testar modelos de flexibilidad de la demanda, autobuses eléctricos, sistemas de monitorización del consumo de agua, pues vengan aquí. Esto ha ido sin darnos cuenta transformando los servicios que damos en nuestra ciudad. Si nos acordamos antes había apagones de luz o ahora tienes muy claro el agua que estás pagando, cuál ha sido su consumo, qué franja has pagado de cada tramo, la gestión de la flota de autobuses, poco a poco se van haciendo normales estas tecnologías cuando se despliegan en toda la ciudad y lo que es cierto es que Málaga se ha convertido en un referente; de hecho acabamos de ser nombrados capital finalista a la Ciudad de la Innovación, y hemos tenido que presentar todos esos proyectos hace un par de meses y de cuarenta ciudades estamos en las cuatro últimas. Uno de los objetivos es estar bien posicionados a nivel europeo, este título lo certifica, eso lo que ha hecho es que durante todo este tiempo cada vez más empresas se quieran venir a nuestra ciudad.

Estamos en el centro de una auténtica vorágine de empresas tecnológicas que quieren venirse a la ciudad. ¿Qué van a aportar a Málaga?

Esto es directamente proporcional al desarrollo económico que va a tener la ciudad. O sea, no es lo mismo que no vengan a que vengan. Cuantas más empresas vengan, empresas que dan buen empleo, empresas que traen dinero a la ciudad, mejor será el desarrollo económico en la ciudad. Esto implica que afecta a todo: a que haya más trabajo, mejores sueldos, más consumo en los restaurantes, a que se usen más taxis. Esto implica desarrollo económico. Y cuando uno viaja por el mundo lo ve. Cuando hay más empresas, más industria, el nivel de calidad de vida de la ciudad, el nivel de desarrollo económico es mucho mayor. ¿Qué veo yo que esto pueda traer de bueno? Que cada vez más jóvenes quieran formarse en todos estos sectores tecnológicos, que los chavales vean que en su Málaga si aprenden a programar o diseño asistido por ordenador o tecnologías de electrónica van a encontrar trabajo, porque hay empresas, no tienes que pensar en hacerte camarero porque lo que más hay sean restaurantes. Esto es muy importante, no es solo que nosotros queremos que la gente se forme más, sino que la gente va a querer formarse más porque va a tener opciones de mejores trabajos.

¿Está Málaga preparada para acoger esas empresas?

Bueno, en eso es en lo que Málaga ha estado trabajando durante todos los últimos años, y sigue. Sabemos que todas las semanas vienen empresas a hablar con nosotros. Ponemos la alfombra roja, intentamos ayudar en todos los trámites que necesitan, desde localizar la ubicación donde montar sus oficinas, los trámites legales, la Oficina del Inversor les da asesoramiento de todo tipo, se les ayuda en la búsqueda de los colegios a los niños. Intentamos hacerlo lo mejor posible, eso no quita que haya siempre que mejorar.

¿Hay conversaciones con nuevas empresas?

Todas las semanas hay empresas que vienen a reunirse con el equipo de atracción de inversión o con Innovación, o con el alcalde o con la dirección del Parque Tecnológico de Andalucía. Ahora mismo no hay nombres, pero es continuo.

¿Cómo nos beneficia la presencia de nómadas digitales?

Insistiría en lo mismo. Málaga ha sido una ciudad hospitalaria, y desde hace tantos años atrayendo empresas, que lo que queremos es lo que siempre le escuchamos al alcalde: retener y atraer el talento, cuanto mejor preparadas sean las personas que vengan mejor será el desarrollo económico en la ciudad, luego hay iniciativas muy interesantes como el coliving que se anunció el otro día en el PTA, que deben ayudar a que la integración de todos esos nómadas sea fácil y no repercuta en problemas para nadie.

Málaga, gracias al Polo Digital, se ha convertido en una potencia en videojuegos. ¿Qué más ha permitido el polo digital?

Somos un referente en el tema del videojuego: hay tres polos importantes, Madrid, Barcelona y el tercero es Málaga, el Polo Digital. Y en Andalucía, el 42% de las empresas que se dedican al sector está en Málaga. Luego ¿qué ha traído el Polo? Aparte de la formación y la atracción de los jóvenes a desarrollarse en el sector, evidentemente la formación de empresa. Son más de 260 empresas las que se han creado desde que se generó el Polo, más de 500 puestos de trabajo desde que nació el Polo en 2017, y en ello seguimos: ayudar a que los jóvenes se formen, a que las empresas y esas nuevas ideas se puedan incubar, y entre nosotros, Promálaga, el IMFE impulsar que esa generación de startups pues siga bullendo.

¿Es fuerte el tejido emprendedor local? Es decir, hay muchas empresas, pero ¿se mantienen?

Intentamos que se mantengan. Entre las doce incubadoras de Promálaga y todo lo que vamos haciendo en el Polo Digital, incluso el Green Lemon o el Rayo Verde, todos los temas de emprendimiento que hay en el PTA, con los que siempre estamos muy ligados, intentamos que haya mucha coordinación entre todos, se intenta ayudar a que todas aquellas empresas que emprenden pues luego puedan seguir escalando y creciendo. Es importante que al final no se queden en ideas, así es el mundo emprendedor: no todo lo que nace llega a ser un éxito, pero nuestra misión es ayudar a que lo puedan conseguir.