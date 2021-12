El embovedado del tramo final del arroyo de La Palma hizo posible el nacimiento del actual bulevar o Paseo de Mari Ángeles Arroyo y poco antes de desembocar en el Guadalmedina, un par de pistas deportivas.

Una de ellas, de baloncesto y en la calle doctor Muguerza Bernal de La Virreina, se encuentra clausurada por la Policía Local desde agosto, después de que la rotura de una arqueta dejara un agujero de unos seis metros hasta el cauce, calcula Francisco García Vigo, presidente de la Asociación de Vecinos ‘Palma-Pamilla. Un nuevo futuro’.

El peligro evidente aconsejó colocar una rejilla metálica y precintar la pista. La asociación de vecinos critica que en todo este tiempo nadie la haya podido reparar.

«El Ayuntamiento habla de fomentar el deporte pero después se tira cuatro meses sin reparar una arqueta que vale menos de 50 euros», lamenta.

De hecho, el presidente vecinal calcula que para terminar con una rotura de este tipo, «un saco de cemento vale tres euros y un saco de arena, 60 céntimos». «Los servicios operativos rehacen la arqueta con el mismo molde y echan el cemento, no tiene más historia», recalca.

Francisco García Vigo recuerda que se trata de una pista «que usan niños de todas las edades y también muchos emigrantes que aquí juegan al baloncesto pero también al futbito sala».

El presidente vecinal señala que ha trasladado la situación de la pista al Distrito de La Palma-Palmilla, «pero me ha informado de que no es de su competencia, es más, me comentan que todos los lunes envían un escrito a Urbanismo y al Área de Deporte para que arreglen la pista, pero no hay manera».

Francisco García Vigo indica que todo se debe a un problema de competencias, «y a que Urbanismo y el Área de Deporte no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que hacer la obra». «A mí me han comentado que están entre uno y otro, ¿cómo es posible que ocurra algo así dentro de la misma administración», se pregunta.

El Área de Deporte se coordinará con Emasa para arreglar la rotura

Distritos sin competencias

De cualquier forma, el responsable vecinal achaca el problema «a que en los últimos 20 años han quitado tantas competencias a los distritos de Málaga que se han vaciado y a cambio se han creado áreas municipales enormes» y recuerda que cuando antes ocurría una rotura de este tipo «al día siguiente acudían los operativos, pero hoy hay que hacer un escrito, enviarlo al área que corresponda y esperar».

En su opinión, «se ha creado una infraestructura administrativa contraria a la ley de grandes ciudades, que dice que los ayuntamientos tienen que estar descentralizados en distritos y barrios para acercarse a los ciudadanos».

Este diario se puso en contacto tanto con la Gerencia de Urbanismo como con el Área de Deporte para conocer quién tenía la competencia. El Área de Deporte informó de que conoce el problema y que se ha coordinado con Emasa, para arreglar la rotura lo antes posible.