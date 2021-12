Raúl López, edil de Urbanismo, ha sido hoy contundente en relación al papel de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado sobre la tramitación de la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto que permitiría que el dique de Levante acoja el rascacielos hotelero de lujo que tanta polémica ha creado en al ciudad. Así, según el concejal, el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, máxima autoridad autonómica en materia de consultas urbanísticas, ha reseñado, le daría la razón al Consistorio en cuanto a la forma de tramitar esa modificación de elementos: recuerden, la ciudad dice que la modificación de elementos debe ir a Pleno, recibir la autorización definitiva, ser enviada después al Consejo de Ministros por Puertos del Estado y, una vez dado el sí, publicado en el boletín oficial que corresponda. Puertos del Estado quiere que se publique primero y luego se aprobará por el Gobierno en Consejo de Ministros.

El caso es que el Consultivo habría dicho, dice López, que "una vez hecha la aprobación provisional de la modificación de elementos, no podría publicarse hasta que no lo autorice el Consejo de Ministros", porque la Ley de Puertos prohíbe el uso hotelero en suelo portuario, y un informe de Puertos del Estado dice que "si el Plan no está en vigor, no lo eleva al Consejo de Ministros".

"El Consejo Consultivo nos dice: sí, lo están haciendo bien", en referencia a la tramitación que hace el Consistorio, aunque ha recordado que el impulsor de la iniciativa es el Puerto, no el Ayuntamiento. "¿Qué pasa cuando aprobemos definitivamente el Plan Especial? ¿Lo publicamos con un uso no autorizado y el Consejo de Ministros no lo autoriza?" "Nos sentimos muy reforzados, felicito al equipo técnico porque llevamos seis años de trámites y lo están haciendo bien, no mal. Al final dice el informe: claro, pero el que tiene la llave del candado es Puertos del Estado, que es el que lo envía al Consejo de Ministros. Si quien lo debe llevar dice que no lo va a llevar, convierte en obligatorio ese requisito". Se refiere el edil a que el Gobierno quiere que se publique primero en el boletín oficial y luego vaya a Consejo de Ministros. "Es una voluntad, pero no hay norma que lo diga". Y agrega: "Sería procedente que el informe de Puertos del Estado sea modelado, que se cambie". "Que hagan un nuevo informe diciendo eso: elevar la propuesta al Consejo de Ministros, una vez el Ayuntamiento lo haya aprobado definitivamente, no lo va a publicar y lo vamos a enviar al Consejo de Ministros".

Y ha lanzado una advertencia: "La Autoridad Portuaria debe decirnos si quiere que cambiemos el condicionante. Nuestra voluntad es continuar, la Autoridad Portuaria nos dirá cómo". "Nos tiene que decir qué quiere que hagamos".

En cuanto a la reclamación previa puesta en relación al procedimiento del Ministerio de Cultura por afección al paisaje y expolio, señala que esta se ha puesto porque "invade nuestras competencias". "Y terminaremos en el contencioso si no rectifican". En su opinión, no hay "afección negativa al paisaje". Y ha indicado: "Si la Autoridad Portuaria desiste del proyecto, allá ellos".