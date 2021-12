La compraventa de viviendas en Málaga está firmando en este 2021 sus mejores cifras desde los tiempos del boom inmobiliario, reafirmando que la pandemia, una vez superada la época más dura, no está suponiendo un obstáculo para la marcha del sector. Según la estadística de transacciones inmobiliarias publicada estos días por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la provincia acumula en los tres primeros trimestres del año un total de 25.950 operaciones, una cifra que supera en un 53% a la del mismo periodo de 2020 (ejercicio donde la actividad económica no esencial estuvo parada varios meses) y en un 15% a la de 2019, es decir, cuando el Covid aún no había irrumpido. De hecho, no se veían cifras superiores a las de este año desde 2007, justo antes de que el estallido de la famosa «burbuja» inmobiliaria diera lugar a una durísima crisis que tardó mucho en remontarse.

Las cifras de ventas en Málaga hasta septiembre en este 2021 la colocan en el quinto lugar a nivel provincial tras Madrid (64.666), Barcelona (48.891), Alicante (32.497) y Valencia (29.744). En España se sumaron 480.123, la cifra también más alta desde 2007. La venta de viviendas nuevas se dispara y tira del sector en Málaga La posición de Málaga, sin embargo, es mucho más relevante si atendemos sólo al mercado de vivienda nueva. La estadística del Ministerio revela que la provincia malagueña acumula en lo que va de año 4.666 ventas de casas de nueva construcción, lo que la sitúa como segunda plaza nacional más pujante en este ámbito, sólo por detrás de Madrid, donde se han vendido 9.752. Y a nivel regional, Málaga representa el 45% de las alrededor de 11.200 que se han comercializado en Andalucía. El segmento de vivienda nueva, además, es el que presenta ahora mismo mayor fortaleza en Málaga, con índices de crecimiento bastante mayores que los del mercado de segunda mano (y aunque éste siga siendo más representativo en volumen). Así, la venta de casas nueva ha subido entre un 40% y un 80% a medida de que han ido llegando al mercado muchas promociones inmobiliarias que empezaron a construirse en años anteriores, cuando se constató la reactivación de la demanda, sobre todo en la capital y en la Costal del Sol. No se vendían tantas casas nuevas en la provincia desde el año 2010. La compraventa de viviendas repuntó un 21% en el tercer trimestre, a niveles de 2007 Los datos por municipios corroboran esta pujanza. Málaga capital es el segundo municipio de España que más viviendas nuevas ha vendido este año, en concreto 1.477, tan sólo superado por Madrid capital, con 3.167. El resto de localidades del litoral malagueño también se sitúan entre las más 30 más activas del territorio nacional: en Estepona se han vendido 543, en Torremolinos 39, en Vélez-Málaga 260, en Mijas 246 y en Marbella 217. Para el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, las cifras del tercer trimestre confirman que la vuelta a la normalidad «ya es una realidad en el sector inmobiliario». En este sentido, asegura que este año cerrará como el ejercicio con «mayor volumen de transacciones en la última década», una circunstancia que permite afrontar 2022 «con optimismo». Sin embargo, recuerda que la evolución del sector dependerá en gran medida de la evolución de la pandemia, la aplicación de la nueva ley de vivienda y la llegada de los fondos europeos.