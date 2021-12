El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre la propiedad legítima de Tívoli World: pertenece al grupo Inmobiliario Tremón. Ahora falta saber cuáles son sus planes para el parque, que arrastra una deuda de 11 millones de euros.

«Alguien tendrá que venir a darnos una respuesta: va a abrir, no va a abrir, va a hacer una remodelación del parque, va a hacer una venta, se alquilará... eso es lo que estamos esperando, que nos digan cuáles van a ser los pasos siguientes a lo que la justicia ha determinado», reclama el gerente del parque desde 2006 Mariano Hidalgo.

Mientras llega esa respuesta, los 27 trabajadores fijos llevan un mes y medio acudiendo a su puesto de trabajo y, aunque ellos no perciben salario alguno, están dados de alta, por lo que sigue aumentando la deuda del recinto.

«El administrador ha generado deuda propia desde el concurso a partir del mes de enero, febrero de 2021. En 2020 no se generó deuda pero si no abrimos... lo poquito o mucho que salgan los costes sociales más el gasto de suministro... es lo poco que se ha incrementado en este tiempo», señala el gerente. «Ahora se está generando la deuda de los trabajadores en alta que no están cobrando desde el mes de noviembre, y eso sí va a ser un coste salarial alto».

En cualquier caso, Hidalgo espera que en dos meses la situación de Tivoli se encarrile. «Creemos que para febrero debe haber ya una respuesta. Esperemos que sea buena y positiva».

Reabrir cumpliendo 50 años

En mayo de 2022, Tivoli World cumplirá 50 años de historia si finalmente reabre sus puertas.

Calcula Mariano Hidalgo que si el propietario de entonces, Tremón u otra compañía interesada que finalmente compre o alquile el recinto, en primavera tomara la decisión de abrir, el parque podría estar en funcionamiento entre junio y julio si la intención es mantener la misma oferta intacta.

«Ahora mismo necesita una puesta a punto de todo», incide.

No obstante, podría ocurrir que el dueño decidiera renovar la imagen del parque, lo que requeriría algo más de tiempo.

«Yo creo que la idea que vendrá de la mano de alguien será meter atracciones, otros elementos de atractivo y darle otro formato. En eso se ha trabajado porque se hizo un plan de viabilidad para los que lo que estén interesados en venir al parque se encuentren, por lo menos un camino a seguir», añade el gerente. «Hay muchas empresas que están interesadas y podrían meter atracciones bajo otros condicionantes, como los arrendamientos».

Mariano Hidalgo sigue defendiendo la viabilidad del parque, que en los años previos a la pandemia recibió alrededor de 350.000 visitantes. «Sería una pena que el año que viene, que es el aniversario del parque, no se pudiera abrir, porque no hay muchas empresas que cumplan 50 años».