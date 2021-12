La Delegación de Educación ha abierto un expediente informativo al CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre por suspender las clases los tres últimos días lectivos antes de las vacaciones de Navidad. Según han informado fuentes de Educación a este periódico, la dirección del centro canceló la actividad lectiva sin contar con la autorización de la delegación, que ya le ha dado instrucciones para que la retome.

La Consejería de Educación y Deporte insiste en que los centros educativos siguen siendo "espacios seguros" y que la incidencia del Covid-19 en las aulas de la provincia de Málaga es del 0,748%, por lo que el calendario escolar "se va a cumplir".

El centro tomó la decisión de cancelar las clases, según explicó en una circular dirigida a las familias, "por varios positivos de varios docentes". "Nos hemos visto obligados a suspender la actividad lectiva los días 21, 22 y 23 de diciembre", añadía.

No obstante, el colegio no iba a cerrar sus puertas sino que iba a mantenerse abierto para el alumnado, que "será atendido por el profesorado en espacios abiertos". En el caso de los alumnos que no acudiesen, serían atendidos "mediante plataformas telemáticas".

Por otro lado, el colegio ha emitido una nueva circular aclarando que "en ningún momento se ha interrumpido la actividad lectiva con el alumnado ya que se está atendiendo de forma telemática" como viene recogido, indica, en su protocolo de actuación ante la Covid-19, así como de forma presencial en el caso de los estudiantes que han acudido al centro.

"En el día de hoy y en los próximos dos días lectivos, lo que se está llevando a cabo es una adecuación de la actividad lectiva a las circunstancias que se han dado con los docentes positivos". El colegio reconoce un uso erróneo del concepto "suspensión de la activdad lectiva" que "ha llevado públicamente a la confusión" y asegura que en los próximos dos días se mantendrán las clases.

El 96% funciona con normalidad en Andalucía

El 96,87% de los centros escolares de Andalucía están funcionando con normalidad, según ha asegurado esta mañana la viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo en una entrevista en Canal Sur Radio, que ha especificado que "no tienen aulas cerradas ni están cerrados".

Preguntada sobre si su consejería tiene constancia de que las familias estén decidiendo no llevar a los niños a clase en esta última semana lectiva antes de las fiestas navideñas, Castillo ha negado que se esté dando ese absentismo alegando que "las escuelas son seguras".

"Los centros tienen automatizados las respuestas, y si en un centro se cierra un aula, dos o todo el centro pasamos automáticamente a modalidades de enseñanza 'on line'", ha añadido la viceconsejera sobre si los centros cuentan con un plan B a la vuelta de las vacaciones. "Además, a partir de tercero de la ESO, en Bachillerato y FP, si la cosa se complicara muchísimo, podríamos pasar a una modalidad semipresencial o de alternancia".