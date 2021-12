El precio de las mascarillas FFP2, FFP3 y de los test de antígenos (PP); el balance de la situación de Málaga al finalizar el año y la necesidad de acometer un debate del estado de la ciudad (PSOE), así como la petición de que Costas finalice el trámite de impacto ambiental del Proyecto de Regeneración del frente marítimo y de la playa a Poniente de los Baños del Carmen (Cs) o medidas sociosanitarias en la ciudad ante la situación por la COVID (Unidas Podemos), centran el último pleno ordinario del año del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este miércoles.

Así, el grupo 'popular', según ha explicado el regidor, Francisco de la Torre, lleva como moción instar al Gobierno a aplicar el IVA superreducido del 4% a las mascarillas de tipo FFP2 y FFP3 y fijar un precio máximo como ocurre con las quirúrgicas. También piden que estudie garantizar que el precio de los test de antígenos "sea asequible y no experimente oscilaciones significativas en función del establecimiento en el que se adquiera".

De la Torre ha dicho que "creemos que es bueno" bajar el IVA de las mascarillas, añadiendo, además que con los test "responde a la preocupación que, en ese sentido, pueda tener gran parte de los ciudadanos".

De materia sanitaria también es la moción urgente de la confluencia de IU y Podemos, en la que piden, entre otros, que el Ayuntamiento implemente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria en las zonas de alta masificación de personas, como el espectáculo de luces de Navidad en calle Larios; así como en la cabalgata de Reyes Magos.

Al respecto y sobre si se hará la cabalgata, De la Torre ha dicho que "en este tema siempre cabe esperar la evolución" de la pandemia, aunque "da la impresión que es de crecimiento y no de llegar a ningún techo y bajar, por ahora". Eso sí, ha señalado que "cabe la alternativa" de la cabalgata estática "una o varias" por la ciudad, como ya se manejó el pasado año, "que es diferente y la gente no tiene que agolparse y esperar a que pase".

"Lo barajaremos y veremos si se puede hacer normal con recomendaciones, alternativa estática, lo que hicimos el año pasado, que fue una caravana con televisión, pero que no tenía publico en la calle sino la presencia de los Reyes en televisión", ha explicado, dejando claro que "todo está abierto" y "pendiente de ver qué dicen los expertos y la Autonomía en esta materia".

También entre otros, la moción de Unidas Podemos pide que el Consistorio refuerce las campañas informativas en medios y soportes publicitarios del Ayuntamiento, encaminadas a alentar a la vacunación y a respetar las medidas de seguridad sanitarias.

Asimismo, proponen suspender la celebración de Nochevieja en la plaza de la Constitución y que se inste a la Junta a garantizar la distribución gratuita de test de antígenos, "ante la escasez y aumento de precios de los mismos en las farmacias", además de pedir al Ejecutivo andaluz "reforzar la Atención Primaria".

Al respecto, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha indicado que "la atención primaria está colapsada y la atención hospitalaria va camino de saturación, pero Moreno está más preocupado por cuándo va a poner las elecciones y su consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, anda haciendo campaña publicitaria de la sanidad privada".

La viceportavoz, Remedios Ramos, también ha insistido en que "nos encontramos con un personal sanitario extenuado, doblando turnos y siendo maltratado e incluso sufriendo agresiones, todo por una situación de falta de recursos en un contexto extremo de pandemia", aludiendo, además, a que "la decisión de despedir a 1.500 trabajadores la han tomado PP y Cs con el apoyo de Vox en la Junta".

Debate del estado de la ciudad

Por su parte, el grupo municipal socialista lleva como moción urgente "el balance de la situación de Málaga al finalizar el año y la necesidad de acometer en profundidad un debate del estado de la ciudad", lamentando que este debate "se tenía que haber celebrado para que todos hubiéramos podido hacer un balance, para que pudiéramos haber hecho una radiografía real del momento que está viviendo la ciudad y De la Torre no ha querido".

Al respecto, De la Torre ha dicho "sorprenderse un poco" cómo lo ha planteado Pérez, añadiendo que "lo normal es que hubiera preguntado por ello, por cuál fecha a plantear"; "lo normal de estas cosas es hablarlo, es lo educado", precisando que las fechas de Navidad "no son muy propicias". De hecho, ha dejado claro que su propósito es hacerlo, siendo la idea convocarlo este mismo martes para el próximo 11 de enero a las 11.00 horas.

"Los temas que plantean ya lo veremos en el debate del estado de la ciudad", pero ha avanzado que "no estamos de acuerdo, como críticas que no tienen mucho fundamento, por no decir, claramente ninguno".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, en su explicación de la moción ha incidido en que "venimos a recoger todos los temas pendientes que hay en la ciudad que han marcado este 2021", lamentando que "no se ha dado respuesta por parte del equipo de gobierno ni por el propio alcalde".

En la moción se propone instar al alcalde a convocar en el plazo máximo de un mes, sin coincidir con otra sesión plenaria en fecha, el citado debate; además de censurar "la actitud poco dialogante del regidor al decidir de manera unilateral la creación de una zona azul en Huelin y Cruz de Humilladero sin haber realizado consulta ciudadana a tal efecto".

También la iniciativa pide que el pleno se solidarice con los usuarios de la bicicleta y vehículos de movilidad personal e insta al equipo de gobierno municipal a realizar un esfuerzo real por disgregar carriles y aumentar el carril bici, criticando que "no hay apuesta real y clara por la movilidad sostenible".

Otro de los puntos versa sobre el avance hacia "un modelo de ciudad más equitativo e igualitario"; también sobre el realizar cambios en las políticas medioambientales, en el marco de optar a la Expo 2027; entre otros, además de aludir a que se acabe con las plusvalías por herencia mortis causa; ayudas para las pymes y autónomos tras la crisis del COVID; las ZGAT.

Por último, piden censurar la actitud del regidor "aumentando de manera desmesurada la plantilla de cargos de confianza y le conmina a reducirla de manera considerable a la mayor brevedad". "Esta situación solo beneficia al PP en su estrategia de copar espacios y no para dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudad", ha concluido.

Los Baños del Carmen, también protagonistas

Por su parte, el grupo municipal de Cs lleva como moción urgente instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y concretamente a la Demarcación de Costas en Andalucía-Mediterráneo a que "a la mayor brevedad posible, resuelva la evaluación de impacto ambiental ordinaria del Proyecto de Regeneración del Frente Marítimo y de la Playa a Poniente de los Baños del Carmen".

Además, en el segundo punto de la moción, según ha explicado la portavoz de la formación naranja, Noelia Losada, instan al Gobierno "a mantener su compromiso para cofinanciar al 50% la actuación, con un gran parque como protagonista, prevista en los más de 30.000 metros cuadrados de terreno público en el entorno del balneario".

"Si existe un proyecto en esta ciudad que lleve instalado eternamente en el limbo administrativo es éste", ha advertido, recordando que es un enclave "único, histórico y emblemático" para el litoral malagueño. De igual modo, ha dicho, "han sido varios los partidos que han pasado por las distintas administraciones implicadas en el proyecto sin que ninguno de ellos haya conseguido iniciarlo".

Tras explicar el proyecto de regeneración, Losada ha incidido en que "estamos convencidos de que la ejecución de este proyecto no solo es un anhelo vecinal demorado en el tiempo, sino una gran oportunidad de recuperar un espacio con una vinculación emocional e histórica casi único en Málaga", ha concluido.