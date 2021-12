La secretaria de Educación del PSOE de Málaga, Patricia Alba, ha criticado "el caos" en los colegios de la provincia "ante la dejación de funciones" del Gobierno andaluz.

Alba, junto a la vocal socialista en la Comisión de Educación y Deporte del Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, ha exigido a la Junta de Andalucía que tome medidas tras llegar casi al centenar en número de aulas clausuradas en los centros educativos por casos COVID, con 99 aulas, e incluso algún centro centro educativo completamente cerrado como el CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre.

"El Gobierno de Moreno Bonilla está de nuevo en esta sexta ola a verlas venir. Una vez más, ha dejado en manos de los equipos directivos de los colegios la toma de decisiones que corresponde exclusivamente a la Junta. Incluso ha habido centros en nuestra provincia que han tenido que suspender las clases ante los numerosos casos positivos de docentes", ha expuesto.

Alba ha asegurado que, "ante la inacción de quien tiene las competencias en materia educativa", en muchos casos están siendo los propios padres quienes están decidiendo no llevar a sus hijos o hijas al colegio. "El Gobierno andaluz ha vuelto a desentenderse de la educación y ha vuelto a abandonar a su suerte a alumnos, docentes y padres", ha criticado.

"Con su dejación de funciones, el gobierno de la Junta también ha trasladado a los domicilios el problema de no planificar una solución eficaz ante una situación que era más que previsible como era el aumento de casos por COVID en las aulas", ha afirmado Alba, que ha lamentado que "a la delegada de Educación, Mercedes García Paine o que a la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, no les conste que haya padres y madres que no están llevando a sus hijos a los centros por temor al COVID".

Además, ha señalado, "la propia viceconsejera ha dicho que, al menos, hay dos centros cerrados en la provincia de Málaga y uno en Sevilla, tal es el caos que se vive dentro de esa consejería ante la pandemia", ha concluido.

Por su parte, Rubiño ha anunciado que el grupo parlamentario socialista va a registrar una batería de iniciativas parlamentarias para que el consejero de Educación, Javier Imbroda, "responda ante cómo va a abordar el aumento de los contagios y la situación de cierre de aulas que no solo se vive en la provincia de Málaga sino en otras provincias, especialmente en Granada o el repunte de casos en Almería".

"Vamos a pedir que se detallen las medidas para la segunda parte del curso que comienza en enero ante la inacción actual, esperando que no se repitan escenas como la de nuestros menores y docentes congelados por las bajas temperaturas", ha explicado.

En este sentido, Rubiño ha recordado que "el PSOE-A será especialmente vigilante" porque se instalen más purificadores de aire, filtros HEPA y medidas para la calefacción de las aulas ante la necesaria ventilación de las mismas para evitar más contagios.