Comisiones Obreras ha criticado un nuevo incidente en el transporte sanitario de la provincia, ya que, según ha indicado, una de las ambulancias que realiza el servicio programado, a través de la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM), comenzó a arder este pasado martes cuando circulaba por la autovía A-7 dirección Málaga. Según los bomberos, la causa del incendio fue la explosión de una bombona de oxígeno.

"Este suceso no es nuevo, ya el pasado mes de agosto ya denunciamos el incendio de otra ambulancia en el municipio malagueño de Vélez-Málaga", han señalado en un comunicado.

Según ha explicado el responsable de Acción Sindical en la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga, Francisco Aranda, "la circulación tuvo que ser cortada ante las explosiones de las balas de O2 que transportan las ambulancias".

"Los hechos se vuelven a repetir. En esta ocasión, afortunadamente no hay que lamentar daños personales", ha indicado el representante sindical, quien, no obstante, ha señalado que "se está jugando con fuego y cualquier día podemos encontrarnos con el traslado de un paciente crítico y tendremos que hablar de otro tipo de desgracias, que no serán materiales".

Aranda ha recordado que, actualmente, el personal del transporte sanitario de la provincia de Málaga "se encuentra en un conflicto laboral, reclamando condiciones laborales para la plantilla de la empresa y calidad asistencial digna para la ciudadanía". "Claramente, los hechos ocurridos vienen a dar la razón a las peticiones del sindicato y del conjunto de estas personas trabajadoras", ha señalado.

El representante sindical ha manifestado que "desde CCOO, solicitamos por enésima vez a los responsables de la gestión del transporte sanitario en Málaga que gestionen el transporte sanitario en nuestra provincia, que garantizar la salud de las personas es un deber público y con ésta no se puede negociar".