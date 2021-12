A simple vista, Atarazanas, el mercado central de Málaga, parece vivir unas fiestas navideñas normales o, al menos, no "atípicas", como se las tildó el año pasado. Ya no hay personal de seguridad controlando los aforos en las puertas de entrada ni entre sus pasillos. Tampoco hay marcas en el suelo que inviten a guardar la preceptiva distancia de seguridad. Mascarillas sí, cómo no.

Sin embargo, los tenderos revelan que los malagueños no han recuperado el pulso a la Navidad, a pesar de que, por ahora, la están disfrutando sin restricciones. De hecho, las compras son más comedidas, más pensadas y más austeras incluso que el año pasado. "La gente está notando lo que estamos viviendo. Los precios de la luz, del combustible y la gente viene mucho más moderada a la hora de comprar", cuenta Ernesto, de Fruterías Ernesto, Frutería Ernesto, Eloísa y Estrella. "Hoy, por naturaleza debe de haber un ambiente mayor y un poquito mejor, pero la verdad es que no es lo que esperaba. La cosa está más tranquila". A la subida de precios provocada por la crisis inflacionista se le suman la mala mar y los sucesivos temporales que está sufriendo el litoral andaluz, que están contribuyendo a encarecer los precios del pescado y el marisco, productos estrella para estas fiestas. La gente está notando lo que estamos viviendo. Los precios de la luz, del combustible "Hay mal tiempo y está todo carísimo", añaden en la pescadería Manuel Belman, que aprovechan, eso sí, para hacer una recomendación: "Los mejillones, estamos en la época ahora que estamos en los meses de la erre, están buenísimos". De la misma forma opinan en la pescadería Pedro Gallardo, que lamentan que "la cosa está muy parada, incluso peor que el año pasado" y apuntan que todo el pescado que viene de fuera se ha encarecido. Gambas, almejas, peregrinas, conchas... los productos más demandados están en alza, dice Antonio, del puesto Hermanos Castro, que añade otro factor para explicar el ambiente en el mercado: el anuncio de la huelga de transportistas. "La gente ha cargado antes y no hay mucho ambiente de celebraciones. La semana pasada sí hubo más ambiente. Están llevándose ahora productos perecederos, lo demás ya lo tienen". Aunque el marisco es el rey en estas fechas, en las compras navideñas también hay espacio ciertas delicatessen típicas de esta tierra como el lomo en manteca, dátiles, almendras o unas buenas aceitunas. En estos puestos, también se nota la bajada. "El año pasado estuvo un poquito mejor pero este año ha bajado muchísimo. La gente no tiene alegría para comprar, vamos a ver si esto remonta un poco", esgrime Francisco, de Aceitunas Bravo. En la charcutería O´Corte, Francisco prepara una bandeja de jamón serrano al corte mientras atiende a este periódico. Asegura que se palpa la incertidumbre y, por tanto, espera a las compras de última hora para levantar las ventas."Hay días que está bien y días que no parece ni Navidad. Hoy, por ejemplo, está raro para el día que es, 23, un día antes de Nochebuena. Todo va a ser de última hora y sin cantidad, ajustandose mucho". Aunque estas navidades no estarán marcadas por unas restricciones claras y estrictas como el año pasado, los tenderos descartan que se estén preparando grandes cenas y reuniones en familia debido al aumento de los contagios que ha traído la sexta ola de la Covid-19. Hay días que está bien y días que no parece ni Navidad. Todo va a ser a última hora Además, la caída de las restricciones como los toques de queda, los cierres perimetrales, las limitaciones de aforo y de comensales por mesa... ha permitido que este año la gente salga más, se mueva más y gaste más, por lo que ahora mira más por el bolsillo con respecto al año pasado, cuando había una sensación generalizada de que quizás era el momento de "darse un capricho" después de un año de encierro. "La gente estaba más reprimida. Ahora ya se ha adaptado, porque el ser humano se adapta absolutamente a todo y están más libres, con más salidas pero la economía está muchísimo peor", cree Ernesto. "El año pasado estaban con ganas de salir, con ganas de expansión y este año no, llevamos todo el año fuera en la calle. La gente viene con mucho menos dinero a la hora de comprar".