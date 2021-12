Empieza la Navidad y qué mejor época que esta para compartir barra con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Tras las opíparas comidas y cenas de Navidad siempre es bueno «desengrasar» con combinados, cócteles y selectos destilados. Para que sepas dónde ir y no quedar a merced de la improvisación, La Opinión de Málaga te propone un total de 10 barras, diez locales de Málaga capital y provincia que se distinguen por su buen hacer tras el mostrador. Sabores exóticos y también más tradicionales se mezclan en copas y cócteles para disfrute de las tardes y noches navideñas de invierno.

Renard Cocktail Club

El trovador se convierte en Renard

Posiblemente el bar de copas más antiguo del Centro Histórico, conocido durante muchos años como El Trovador. Construido en su día con maderas de barcos provenientes del muelle de Málaga, con una decoración típica de los pubs irlandeses se ha convertido ahora en un Cóctel Bar, fiel a sus orígenes pero con un toque mucho más urbano y moderno. Madera, metal, neón y graffiti. Cócteles clásicos y originales, todo a dos pasos de la Catedral.

La carta de Renard tiene cócteles propios, otros, recetas de grandes amigos, clásicos y sin alcohol, además de las primeras marcas de destilados para tomar en combinado con refrescos. Les encanta la coctelería y en su menú hay propuestas de todo tipo, desde tragos de un perfil más clásico, en vaso bajo con un bloque de hielo cristalino, a tragos más largos y refrescantes o cócteles Tiki, con sabores tropicales y exóticos.

Para más información:

Dirección: Calle Duque de la Victoria, 7. 299015 Málaga

Tfno: 617 05 02 09

Horario: Martes a sábado de 19 a 01.00 horas.

Web: https://www.gabrielgfx.com/renard/

RRSS: Facebook, Instagram

Ubicación:

1804 Cocktail Bar

Cócteles en Teatinos

60 mililitros de alcohol, 80 de buen rollo y 30 de postureo. 1804 Cocktail Bar es un local de coctelería pionero en la zona de Teatinos con ambiente universitario y decoración de estilo Steampunk. Aceptan reservas mediante mensaje directo en Instagram o por teléfono. Síguelos en su Instagram para participar en sus famosos Trivial temáticos. Su carta abarca desde cócteles clásicos a pequeñas locuras de creación propia, con precios para todos los bolsillos. En sus redes sociales, no sólo explican los ingredientes de cada cóctel sino también su historia.

Para más información:

Dirección: Calle Hermes, 13. 29010 Málaga

Tfno: 951 994 688

Horario: Domingo, lunes y martes: cerrados

Miércoles y jueves: 19:00 – 01:00

Viernes y sábado: 19:00 – 03:00

RRSS: Instagram, Facebook

Ubicación:

El Tranvía Cockatils

Cócteles, juegos y mucho ambiente en El Limonar

Local inspirado en el antiguo tranvía de Málaga donde poder disfrutar de una gran variedad de bebidas (batidos, cócteles, copas, etc) mientras te diviertes con juegos y ambiente. No hacen reservas. Los domingos tienen ofertas especiales para los cócteles, visítalos en su Instagram para saber más. En su carta, todo tipo de cócteles clásicos y una pequeña carta de autor que desarrollan continuamente además de una gran variedad de bebidas espirituosas. El nombre del cóctel de la imagen es “Lo mejor de la Navidad”, un cóctel 100% de autor del bar. No esperes mucho para probarlo.

Para más información:

Dirección: Calle Sierra de Grazalema, 18 (El Limonar). 29016 Málaga

Tfno: 952 005 324

Horario: Martes cerrados. De lunes a domingo, de 18 a 02:00 horas

RRSS: Instagram

Ubicación:

Spritz Bar

Marca Italia

Tres partes de Prosecco o cava, dos partes de Aperol, una de soda y una rodaja de naranja son las necesarias para crear el aperitivo perfecto para refrescar el paladar: una copa de Aperol Sprtiz. ¿Y qué mejor lugar que el primer Aperol Spritz Bar de Málaga para disfrutar de este aperitivo junto a tus amigos, familia, compañeros de trabajo en el corazón de Málaga. En un ambiente vibrante y acogedor disfrutaréis de una carta a modo de picoteo de especialidades italianas (piadinas, pizzas, tablas de queso y embutidos…) que te hará viajar directamente a Italia. Una larga lista de bebidas componen la propuesta compuesta tanto por cócteles que son marca de la casa (CampariSpritz, Negroni, Americano, Hugo, SpritzFruits) como por los clásicos. Pero sin duda, el gran protagonista es Aperol Spritz, que promete ser el rey de la barra a un precio más que asequible de 5 euros.

Para más información:

Dirección: Calle Nosquera, 17. 29008 Málaga

Tfno: 664 649 000

Horario: Todos los días de 17:00 a 02:00

RRSS: Facebook, Instagram

Ubicación:

La Destilería

La cultura del cóctel

Ubicado en pleno corazón del centro de Málaga La Destilería abre sus puertas en noviembre de 2019, con el objetivo de ofrecer al público malagueño un lugar único donde disfrutar de cócteles bien elaborados, tanto clásicos como de autor. Pretender fomentar y ofrecer al público una cultura etílica, donde se ponga de manifiesto los sabores naturales, intensos y bien combinados, e ir más allá de tomar un simple combinado, sino un buen cóctel elaborado por profesionales que se disfruta en cada sorbo.

El diseño del local es de estilo vintage, donde destaca su barra de piedra natural iluminada, creando un espacio acogedor donde se disfruta de buena música y buen ambiente. Además se realizan noches temáticas musicales, Conciertos, sesiones de Dj, y talleres de coctelería, para que la experiencia en La Destilería sea completa e inolvidable. Así, la Destilería marca la vanguardia de las tendencias de la alta coctelería mundial, donde tú puedes ser parte de esta maravillosa experiencia.

La carta de La Destilería ofrece una amplia gama de cócteles, desde los clásicos de siempre, hasta las novedades propias de la casa, creando periódicamente distintos cócteles de autor, aportando así variedad y diversidad a los clientes. Caben destacar dos cócteles muy demandados: el Pornstar Martini, considerado un clásico y uno de los favoritos en la casa. Consiste en una combinación de Vodka maridado con vainilla y maracuyá, de sabor cítrico y afrutado, y La Flama, cóctel de autor, cítrico con toques ahumados con una base de mezcal, Aperol y pomelo, que le aporta unas gotas amargas.

Cada cliente tiene sus gustos y preferencias, por lo que el personal de La Destilería, liderado por Yannick Lopes Medina, profesional bartender con experiencia internacional, son los que mejor pueden asesorar para que disfrutes de tu cóctel ideal. Se ofrecen además packs de cócteles, que incluyen todos los ingredientes para la preparación y decoración, ideales para regalar o simplemente disfrutar de La Destilería en casa.

Para más información:

Dirección: Calle Beatas nº1 29008 Málaga

Tfno: 952 71 54 52

Horario: : De martes a jueves, de 20 a 03.00 horas. Viernes y sábado de 18 a 04.00 h. Domingo, de 18 a 02.00 h.

RRSS: Instagram, Facebook

Ubicación:

Amaretto Trattoria & Cocktail Bar

Toques italianos

En el corazón de la plaza Uncibay, en uno de los rincones más emblemáticos del centro, Amaretto acerca los sabores del Mediterráneo, de la cocina italiana y en especial de la coctelería clásica e innovadora con los mejores ingredientes y una creatividad muy especial. En su amplia carta se puede disfrutar tanto de cócteles clásicos como mojitos, daiquiris y margaritas y al mismo tiempo degustar una mixología de autor, como su famoso cóctel "Il Padrino" con toques italianos como el licor de almendras, originario del norte de Italia. También disponen de deliciosos cócteles sin alcohol y una gran selección de combinados, que unido al alegre ambiente que se respira en la zona, harán de su visita una agradable experiencia.

Para más información:

Dirección: Pl. de Uncibay, 5, 29008 Málaga

Tfno: 952 63 68 14

Horario: : Todos los días de 12:00 a 00:00.

Web: www.amaretto.es

RRSS: Facebook, Instagram

Ubicación:

Nusa Cocktail Bar

Atardeceres con copa

Ubicada en la parte alta de Muelle Uno, el éxito de NUSA radica tanto en su ubicación como en su creativa y moderna oferta de cócteles y en su acogedora decoración. El concepto nació con el fin de ofrecer un espacio sorprendente y atrevido que despertara los sentidos a través de la coctelería y así disfrutar del arte de la mixología y los preciosos atardeceres de Málaga en un entorno único y original. El objetivo en NUSA es simple: brindar un lugar acogedor en el que disfrutar de un cóctel memorable. NUSA tiene acceso a una gran y completo elenco de bebidas espirituosas y licores de todo el mundo, lo cual define un repertorio único de coctelería para ofrecer una gran degustación.

Para más información:

Dirección: P.º de la Farola, 6 - CC Muelle Uno Kiosko K-7, 29016, Málaga

Horario: :Todos los días de 12:00 a 02:00.

Web: www.nusamalaga.com

RRSS: Facebook, Instagram

Ubicación:

Tonka Cocktail Bar

Cócteles con Espinete y Mazinger-Z

Tonka Cocktail es un espacio único en Torremolinos. Un lugar en el que el cliente vivirá experiencias únicas a través del cóctel. Tonka es música, ambiente, cultura, conversación, disfrute y un viaje a través de la coctelería. Desde lo clásico hasta lo más creativo, ¡siente el espíritu Tonka! En su carta han trabajado una colaboración con los famosos creadores de “Yo fui a EGB”, Piñero fue el artista que realizó la vajilla y Julio Cebrián dibujó el menú. Te puedes tomar un cóctel en la cabeza del famoso Espinete, estar con Mazinger Z o beber un combinado sin alcohol con Bola de Dragón.

Para más información:

Dirección: Urbanización Costa Lagos Paseo Marítimo Playamar 69. 29620 Torremolinos

Tfno: 627 617 591

Horario: : Horario de 4 a 3 de lunes a domingo (invierno viernes,sábado y domingo).

Web: www.tonkacocktailbar.com

RRSS: Instagram, Facebook

Ubicación:

La Sole del Pimpi

Un cóctel para cada momento

La Sole del Pimpi nació para maridar la luz del Sol del casco histórico a través de la mejor coctelería con la gastronomía japonesa. Prueba su espectacular carta de cócteles y también envuélvete en los clásicos hits del Pimpi. En el menú de la Sole podemos encontrar un cóctel especial para cada momento de consumo, un ejemplo sería arrancar con una Michelada con especias, seguido de un Red Sea con Gin Mare y pimiento y cerrar con un Espresso Martini con café y tequila. Enamorará tus sentidos.

Para más información:

Dirección: Calle Zegri 4, 29015 Malaga

Tfno: 952 22 89 90

Horario: Horario de 13:00 a 01:00, de lunes a domingo

Web: www.lasoledelpimpi.es

RRSS: Instagram, Facebook

Ubicación:

Chester & Punk

Las dos caras de la coctelería

Chester & Punk abre sus puertas en noviembre de 2018 en Málaga para situarse rápidamente dentro de las coctelerías de referencia de la provincia, así como a nivel nacional, siendo distinguidos como Top Cocktail Bar España y Portugal en los años 2020 y 2021.

Un concepto basado en la coctelería clásica representada por su lado Chester, contrapesado por una nueva visión disruptiva y canalla de este mundo que es representado por su lado Punk. Estos dos aspectos podrás encontrarlos en su carta, cócteles clásicos, versiones de estos, así como nuestras mas locas creaciones.

La dirección de coctelería corre a cargo de Sebastián Oliva, procedente de Barcelona, que llega a Málaga para sumarse al proyecto Chester&Punk y trabajar por la creciente industria coctelera malagueña.

Si vas a Chester no puedes dejar de probar sus cócteles estrella, el Caipirinha de la Pasión, con toques cítricos y afrutados que te llevarán a un Caribe sofisticado y el Walking Dead, una versión del clásico Zombi, de este último solo dos por persona debido a su alta graduación.

Para más información:

Dirección: C/ Mendez Nuñez nº4, 29008, Málaga

Tfno: 952 60 86 87

Horario: Todos los días de 20 a 02:00 h.

Web: www.chesterpunk.com

RRSS: Facebook, Instagram

Ubicación: