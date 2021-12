La Atención Primaria está atravesando un momento de «tensión» debido a que está afrontando el impacto más grave de la sexta ola de la Covid-19. Así lo reconoció el consejero de la Presidencia Elías Bendodo en una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press, donde anunció que la Consejería de Salud está trabajando en un plan de «reforzamiento» de este nivel asistencial.

La Junta está preocupada por la situación de la Atención Primaria, aseveró, ya que ha aumentado el número de ciudadanos que se acercan a los centros de salud para hacerse PCR porque ómicron está incrementando considerablemente los contagios.

No obstante, el dirigente andaluz aseguró que aunque estemos en un momento de «tensión y de pico», el sistema sanitario andaluz tiene «fuerza».

Asimismo, el consejero de la Presidencia quiso remarcar que la situación que se vive en la Primaria no es «cuestión de personal» sanitario, sino de que estamos en un pico de la ola que está multiplicando los contagios. Aún así, quiso dejar claro que la Junta sí está dispuesta a contratar más profesionales si fuera necesario, como sanitarios jubilados o alumnos de los últimos cursos de la carrera. «Si hace falta, se hará».

En este sentido, Bendodo recordó que de los 20.000 sanitarios contratados en la pandemia, se han mantenido a 12.000, entre ellos, todos los médicos, e indicó que los 8.000 sanitarios que culminaron su contrato en octubre, se podían haber mantenido si el Gobierno central no hubiera suprimido el fondo Covid.

Por otro lado, ya que no está habiendo repercusión hospitalaria, por ahora la Junta no se plantea adoptar restricciones en cuanto a limitaciones horarias o de aforos, algo que sí se tendría que abordar si los distritos sanitarios entraran en los niveles 3 y 4. Así, añadió que, posiblemente, pasen la próxima semana a nivel 2, en el que aún no se contemplan restricciones.

54 consultas diarias

Andalucía es la segunda comunidad autónoma en la que mayor presión asistencial soportan los centros de salud, según un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Ese informe revela que los médicos de cabecera andaluces han realizado una media de 54 consultas diarias en el arranque de la cuarta semana de diciembre, un ritmo de trabajo que solo se supera en Murcia, la comunidad más afectada, con 57 consultas al día.

La media nacional está en 48 consultas médicas, lo que para esta sociedad médica revela la situación «insostenible» que está viviendo la Atención Primaria.

En la primera ola, la actividad asistencial diaria se situaba en una horquilla de entre 34 y 37 pacientes, mientras que en la ola de julio de 2020, la media fue de 43 pacientes diarios. «Los datos avalan una percepción generalizada entre el conjunto de especialistas de que la presión asistencial sobre Atención Primaria no ha parado de crecer desde que irrumpiera la Covid-19»,señalan portavoces de semFYC.

En cuanto a los días de demora para que un paciente consiga una cita presencial, la media a nivel nacional está en los 5,75 días. En Andalucía, son 7,67 días, solo por detrás de Cataluña (12,38 días), Valencia (9,33 días) y Baleares (8,86 días).

La tasa sube 80 puntos

La tasa de incidencia acumulada a 14 días en la provincia de Málaga escaló ayer 83,6 puntos en 24 horas, alcanzando los 740,2 casos por cada 100.000 habitantes, más de 200 puntos por encima del riesgo muy alto de transmisión.

A nivel provincial, se sumaron 1.237 positivos y cinco fallecidos más a causa del virus (2.045 decesos en total). La tasa de incidencia acumulada a 14 días se encuentra ya en 616,8 casos.

El distrito sanitario de Málaga, con una tasa de 726,6 casos, desbancó a Serranía como el más afectado por la incidencia, que está en 658,2 casos. Valle del Guadalhorce se mantiene en los 589,9 casos, Axarquía en los 560,1, Costa del Sol en los 552,1 casos y La Vega en los 515,7 casos.

En cuanto a las hospitalizaciones, ayer se experimentó un descenso con 13 pacientes menos después de varios días de escalada. En las UCI, eso sí, entró un nuevo contagiado con Covid-19. Tras estos cambios, la presión asistencial se mantiene en Málaga con 184 ingresados, de los que 34 están en Intensivos.