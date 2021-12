La Junta de Gobierno Local también aprobó ayer las bases de la nueva convocatoria de subvenciones para la reactivación de la actividad comercial en los barrios de la ciudad por un valor total de dos millones de euros. El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga y en coordinación con el Área de Comercio, pone en marcha esta convocatoria de ayudas denominada ‘Encuéntrame en el barrio’, enmarcada en el Plan de Reactivación de la Ciudad.

Para contribuir a la reactivación comercial se ha trazado como estrategia la dinamización de los locales situados en planta baja a fin de reducir el número de locales cerrados en la ciudad y fomentar una actividad sostenible, ya que son un elemento clave para la estimulación económica en los barrios de la ciudad.

Podrán optar a estas ayudas todas aquellas personas (físicas y jurídicas) que quieran poner en marcha un negocio comercial en un local que esté situado en planta baja y que esté situado dentro del término municipal de Málaga. El local deberá tener acceso directo desde la calle, contar con fachada exterior y encontrarse cerrado y sin actividad en el momento de la solicitud.

Al ser la finalidad de esta iniciativa la reactivación de la actividad comercial, no serán subvencionables los locales que estén «en bruto» y que no hayan tenido de forma previa una actividad comercial. Además, el local debe contar con la viabilidad de uso urbanística y cumplir con las distintas normativas (accesibilidad, contraincendios, etc.) para poder obtener licencia de apertura o encuadrarse dentro de los supuestos de declaración responsable.

El importe total de las ayudas que se concederán es de dos millones de euros y se destinará un máximo de 6.000 euros por local. El porcentaje de subvención será de un 50% de los costes subvencionables.