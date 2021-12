Conseguir un test de antígenos a día de hoy es una misión casi imposible en muchas farmacias de la provincia de Málaga. Casi diariamente reciben estas pruebas de autodiagnóstico y en muchos casos se agotan en pocas horas. Una avalancha de peticiones y de ventas de unos test cuyo precio se ha elevado en las últimas dos semanas, coincidiendo con la sexta ola y el incremento de contagios de Covid-19.

Francisco Criado, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Málaga y de oficina de farmacia, así como vicesecretario del colectivo, aclara que el precio se ha elevado porque viene «prácticamente doblado» de origen debido a esta gran demanda. Es decir, las suministradoras de estas pruebas autodiagnósticas han incrementado el precio que deben pagar las farmacias y, por ende, se repercute en los usuarios. En este sentido, recuerda, en declaraciones a Europa Press, que el precio de los test de antígenos no está fijado como sí lo está ya el de las mascarillas, «y a lo mejor alguien puntual puede que lo suba más pero ya vienen subidos de origen, casi doblados».

Este pasado miércoles, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, anunció las autorizaciones temporales de test de antígenos contra la Covid de uso profesional para su venta en farmacias a todos los ciudadanos, ante la falta de estos productos en muchos puntos de España.

Al respecto, el farmacéutico malagueño indica que los que se han estado vendiendo son test de autodiagnóstico para que cada ciudadano pueda tomar sus propias muestras. En el caso de los profesionales, explica Criado, «son muy parecidos pero quizá necesitan de más destreza con el hisopo».

Cuestionado por si en Andalucía podrían hacerse este tipo de test de antígenos directamente en las farmacias, de manera que se ayudara a descongestionar la Atención Primaria, apunta que en muchas comunidades autónomas está autorizado. No obstante, esto supondría habilitar en las boticas un espacio concreto para ello puesto que la capacidad de registro y comunicación del positivo en Covid-19 ya se tiene.

Actualmente, aquellas personas que se hagan un test de antígenos en casa y den positivo deben comunicarlo al SAS bien a través de alguno de los canales de comunicación de Salud Responde o a través de la farmacia donde se adquirió la prueba. Esto no muchos ciudadanos lo conocen. Dichas pruebas no se tienen en cuenta para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos, no obstante, un resultado positivo en ellas se considera sospechoso.