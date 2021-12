Cuando era profesor de español para extranjeros en Nerja, este antiguo alumno del Colegio de Los Olivos y licenciado en Filología Hispánica conoció a una joven danesa y su vida cambió para siempre.

Desde 1994, Lucas Ruiz (Málaga, 1965) vive en Aarhus, Dinamarca, donde ha formado una familia y tiene tres hijos bilingües. Profesor en varias universidades danesas y en la actualidad en un centro de bachillerato, el arranque del confinamiento le sorprendió en Málaga cuando iniciaba unas semanas de excedencia en su trabajo. En cuanto pudo regresar a su país de adopción, guardó la cuarentena en la casa de verano de su suegro. «Estaba leyendo, trabajando y escribiendo y a las dos semanas llamé a mi mujer para decirle que me iba a quedar. Estuve dos meses y medio en casa totalmente solo», explica.

Fruto de esa estancia en solitario es ‘Los nadadores de Urubamba’ (editorial Alhulia), su primera novela después de un anterior libro de cuentos, ‘El esquiador de fondo’, traducido al danés. La novela se presenta esta tarde a las 19 horas en el Ateneo de Málaga.

El título, ‘Los nadadores de Urubamba’, es el de la novela que el protagonista del libro, Matías, trata de escribir «y no sabe cómo». La clave para que salga adelante es el encuentro con una mujer «que le dice que uno no puede escribir una novela si no tiene algo que decir, uno de los problemas de la literatura, y ella lo que le ofrece es una historia existencial, casi brutal: le cuenta la muerte de su hijo», destaca el autor.

Novela dentro de una novela (el capítulo 30 es una entrega de ‘Los nadadores de Urubamba’), con una trama ambientada en España y Dinamarca y con la inclusión de un diario íntimo sobre la desigual relación amorosa entre un chico muy joven seducido por una mujer mayor, Lucas Ruiz subraya que le gusta mucho ese «juego cervantino» de las literarias ‘muñecas rusas’.

Además, llama la atención sobre el agua, «un elemento clave en toda la novela porque aparece la metáfora del río, de lo que fluye, de nadar como un ejercicio de supervivencia de todos los personajes, que o nadan a contracorriente o dejan de nadar».

Influenciado en esta obra por autores como Rafael Chirbes, Milan Kundera o Italo Calvino, al escritor malagueño lo que le interesa de aspectos como esa relación amorosa del pasado es, más que la historia en sí, «cómo se recuerda desde diferentes puntos de vista».

A la hora de escribir este libro, que además cuenta con mucha voz interior y flujos de conciencia, el autor cuenta que aunque al principio tenía «unas ideas seminales, luego he dejado que la novela se fuera escribiendo», pues muchas de las historias «han ido surgiendo» y algunos personajes no previstos los ha incorporado.

Para Lucas Ruiz, el mejor momento de la creación narrativa es la reescritura, lo que el permite «reestructurar y muchas veces, cambiar la posición de los capítulos».

El profesor malagueño confía en que pronto pueda haber una traducción al danés de esta novela, ambientada en los dos países de su vida.