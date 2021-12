Con menos público, con sólo 12 pandas pero con muchas ganas y eso sí, con todos los fiesteros luciendo mascarillas, la 59º edición de la Fiesta Mayor de Verdiales capeó el temporal del coronavirus y estrenó un nuevo recinto, el auditorio techado del parque que lleva el nombre del investigador de los verdiales Andrés Jiménez Díaz, en el Puerto de la Torre.

«Espero al menos que el anfiteatro se llene, aquí hay capacidad para mil personas», contaba al mediodía José María Cuenca, malagueño del 72, presidente de la Federación provincial de Pandas de Verdiales, además de violinero de la panda de Santa Catalina, de estilo Montes, que actuaba en segundo lugar, tras la de La Torre.

El presidente confía en que el recinto del parque tenga futuras mejoras, como asientos más cómodos así como laterales que lo cubran, aunque la respetable brisa que soplaba en la loma era buena señal contra el virus.

Al lado de José María en esta fiesta anual de ‘los tontos’ o de los inocentes se encuentra la presidenta de honor de la federación, Mari Ángeles Pérez Padilla, verdialera y viuda de uno de los grandes promotores de la fiesta, Agustín Jiménez, fallecido en 2011.

«El año pasado hasta me reservaron un sitio en el Teatro Cervantes -una gala suplió la fiesta mayor-, por el virus no asistí pero este año ya he venido, no falto nunca», destaca Mari Ángeles.

La presidenta honoraria explica que ha sido este año cuando la federación ha empezado las actividades en su nueva y preciosa sede de la Hacienda Quintana, en concreto, con actuaciones de las pandas los viernes y sábados de septiembre y octubre que «han suplido las actuaciones de la Feria de Agosto».

Ayer, los primeros compases de la panda de Santa Catalina eran seguidos con mucha atención por el fiestero más veterano, Antonio Pozo, ‘el Panchurro’ nacido hace 91 años en Almogía, «en los Panchurro, a la vera de Villanueva de La Concepción».

Antonio ‘el Panchurro’ cuenta que ha sido platillero en varias pandas de estilo Almogía, «aunque cantar he cantado en todas sea cual sea el estilo».

Y para demostrar que sigue dando el cante como cuando era joven, se arranca con esta copla sobre sus orígenes:

«A mí me llaman Panchurro

y eso qué me importa a mí,

que pa eso así se llama

la casa donde nací».

Cuando se le pregunta por fiesteros del pasado, a bote pronto nombra a su antiguo compañero de platillos Juan Lucas, al histórico Enrique España y a un fiestero que ayer no se pudo pasar, Vicente Fernández, ‘el Negocio’.

Poco antes de la una aparece el alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por la concejala de Fiestas, Teresa Porras. El alcalde, como todos los años, durante unos minutos hace de alcalde de la panda de Santa Catalina y vara en mano va dando paso a los miembros de esta ‘orquesta de los Montes’.

Una barbie verdialera

Los encuentros de pandas son también ocasión para negocios relacionados con la fiesta, como el que comanda Antonio Gómez de Almogía, que ayer contaba con la ayuda de su hija Carmen.

En el puesto provisional hay pendientes, imanes de cocina y colgantes para coches con el sombrero de los verdiales, pero también un sombrero de un tamaño algo mayor y con todos los detalles, «hasta con espejos», precisa Carmen. Cuesta 20 euros.

Diez veces más vale un sombrero de adulto, que también está a la venta. Y entre los elementos originales, la pareja de Barbie y Ken vestida como dos verdialeros, a 15 euros cada uno.

Antonio muestra además una caracola marina que no está a la venta y que en las pandas antiguas se empleaba para avisar de la llegada de los verdialeros a las ventas o cortijos. Como explica, originalmente se encontraba adornando una venta de Almogía; el artesano la adquirió «a cambio de una hora de trabajo que le hice al de la venta», para darle el toque verdialero y adornarla con cintas de colores.

Eso sí, como explica, hacerse con caracolas de este tipo en plena naturaleza ya está prohibido, algo que no ocurre en Portugal.

«No quiero que nadie se quite la mascarilla, ¿estamos listos?», comenta una verdialera de la panda de La Torre, segundos antes de subir al escenario y estrenar la 59ª edición, que contó como maestro de ceremonias con el locutor Pepelu Ramos.

Un poco antes el alcalde Francisco de la Torre se dirigió al público y confesó emocionarse al recordar la fiesta de verdiales «cuando era más joven», al tiempo que subrayó la novedad del nuevo auditorio, que comparó en calidad con el del recinto ferial.

También tuvo palabras para el desaparecido Eugenio Chicano y sus azulejos verdialeros desplegados por las calles del barrio de Mangas Verdes y confió en que esta edición con medidas de seguridad se viera acompañada por los aplausos del respetable. «Vivan los verdiales y viva Málaga», concluyó.

Mientras la panda de La Torre actúa, se prepara la siguiente, la de Santa Catalina y la verdad es que hace falta habilidad para bailar la bandera con el ventarrón que sopla en esas alturas. Es lo que demuestra Ana Belén Tovar, de la Venta El Túnel, hija de una de las dos mellizas del Túnel y tercera generación verdialera, pues aparte de su madre, que en esta ocasión no ha podido sumarse a la fiesta, también son verdialeras dos de sus hijas, que sí la acompañan.

Como explica Ana Belén, que muestra la bandera con la imagen del Cautivo por un lado y por la otra con la Virgen de los Dolores, es profesora en una escuela de verdiales, pero se suma con gusto a la hora de colaborar con la panda.

Y de la panda de Manolo Reina o de Teatinos, de estilo Montes, es el guitarrero Leovigildo Álvarez, que cuenta que lleva desde el 93 en diferentes pandas. «De guitarra no sé nada, sólo unos cuantos acordes», confiesa. Eso sí, son los acordes que se necesitan.

Antes de salir al escenario, un platillero de la panda de Santa Catalina, José Miguel, que tiene 17 años, se arranca con una copla que parece pensada para este duro periodo de pandemia:

«Maravilloso sería,

aunque fuera un solo instante,

poder tocar en el cielo

y dedicarle este cante

a los que de aquí se fueron».

Va por ellos.

Palmarés

En Estilo Montes estos fueron los ganadores:

Baile de parejas: El Manantial.

El Manantial. Trenzaíllo : Santa Catalina.

: Santa Catalina. Baile de Banderas: Santa Catalina.

Santa Catalina. Cantaor : Alba Ternero. Panda El Manantial.

: Alba Ternero. Panda El Manantial. Pandas: 1. Panda Santa Catalina. 2. Panda El Manantial. 3. Panda La Torre.

En Estilo Almogía y en el Estilo Comares, aún no se han publicado las clasificaciones.