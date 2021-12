El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha opinado este lunes que «tenemos el mejor alcalde de España» en referencia a Francisco de la Torre, y, pese a que ha recordado que «siempre me he mostrado a favor de que el alcalde llegue hasta donde quiera llegar», ha recordado que el que vuelva a ser candidato a la reelección es una decisión que le corresponde al Comité Electoral Nacional.

Así lo ha señalado Montesinos en el transcurso de una rueda de prensa en Málaga tras ser cuestionado por los periodistas sobre que el Partido Popular de Málaga, como adelantó a Europa Press el presidente provincial, Elías Bendodo, haya pedido ya a De la Torre que de nuevo sea su candidato a la alcaldía de la capital en las elecciones municipales del año 2023.

Montesinos ha opinado que «creo que tenemos el mejor alcalde de España» y ha asegurado, además, que «cada vez que escucho en los pasillos de las Cortes que Almeida -alcalde de Madrid- es el alcalde de España’ digo, sí, sí, sí, con permiso de Paco de la Torre, que yo creo que es el mejor alcalde que hemos tenido todos los malagueños».

«Personalmente le veo con muchas ganas y con mucha fuerza y me alegro que tengamos un alcalde en plena forma», ha indicado, asegurando que «siempre me he mostrado a favor de que el alcalde llegue hasta donde quiera llegar porque, sinceramente, es el mejor alcalde».

«Pero -ha matizado- soy miembro de la dirección nacional del partido y tengo que estar a lo que digan los órganos internos, en este caso el Comité Electoral Nacional», ha concluido Pablo Montesinos.