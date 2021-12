El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha tachado de "inadmisible" y "un nuevo atropello a la voluntad del pleno" la iniciativa del Consistorio para rotular con el nombre de Carlos Haya una glorieta cercana al Hospital Regional Universitario, "años después de que se haya aprobado el cambio de denominación de la avenida por la de Camino de Antequera".

La concejala socialista Lorena Doña ha demandado en numerosas ocasiones que el PSOE esté presente en las reuniones de la comisión de calles, órgano técnico que dirime el nombre del callejero, "en la que no están representados los grupos municipales, pero en las que queremos tomar parte porque vemos que algunos lugares se bautizan por arbitrariedad y discrecionalidad del alcalde".

"Este sería el caso de la rotonda que hay junto al hospital, que cuenta ya con el nombre de un aviador franquista pese a que la ciudad de Málaga se pronunció en contra con el voto de la mayoría de los concejales en julio de 2018", ha recordado Doña.

Asimismo, la concejala socialista estima que "la última palabra para dar o quitar una calle no es la de la comisión técnica, sino la de De la Torre, que hace unos meses firmó de su puño y letra la negativa de que Ana Orantes, símbolo de la lucha contra la violencia de género, tuviera un lugar en nuestro callejero porque no era de Málaga". "Eso ocurrió en marzo de este año, una decisión de la que el propio alcalde tuvo que retractarse dos semanas después por la presión ciudadana", ha apostillado.

También Doña ha criticado que "al PP y a Ciudadanos en Málaga no les importa el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, porque permiten que se sigan rindiendo honores a personas que participaron en la masacre de la población malagueña", en referencia a los cuñados Carlos Haya y García Morato.

"Desde hace meses, los socialistas estamos a la espera de que se agilicen los trámites municipales para cambiar el nombre de avenida Carlos Haya y ahora nos sorprende con esto, la nominación de la rotonda junto al Regional, con nocturnidad y alevosía", ha criticado, al tiempo que ha calificado la iniciativa municipal como "improcedente" y que ya ha anunciado que se solicitará la retirada durante la próxima comisión.

Según Doña, "el equipo de gobierno debe dar cumplimiento a los acuerdos de la Ley 57/2007 de Memoria Histórica, en la que se reconocen los derechos y se establecen medidas a favor de todas aquellas víctimas que padecieron la persecución y la violencia durante la Guerra Civil, y la represión franquista durante más de 40 años". Lo pide así "después de que tras casi 14 años de la aprobación de una ley que no ha visto avances en la ciudad de Málaga".

Para Doña, "no hay derecho a que tengamos estos debates porque Paco de la Torre se oponga a la recuperación de la memoria, a la lucha contra el olvido de aquellas familias que sufrieron la persecución franquista durante la Guerra Civil y la posguerra". Así, ha aconsejado al regidor "no mostrarse tan cercano a una parte de la sociedad que pide mirar al pasado, al menos que no lo haga de manera tan evidente".