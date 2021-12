Un pleno extraordinario del Ayuntamiento ha escenificado esta mañana la aprobación definitiva de los presupuestos de Málaga para 2022. No ha habido debate, porque sobre las cuentas ya se celebraron dos sesiones monográficas: una comisión de Economía y Hacienda y un pleno extraordinario. Así, las cuentas salieron adelante con los dieciséis votos que suman el PP, Cs y el enil no adscrito Juan Cassá, frente a los catorce votos en contra del PSOE y UP.

Había tres ediles en sus casas afectados por la Covid-19: el portavoz de la oposición, Daniel Pérez, la portavoz del equipo de gobierno, Susana Carillo, y el edil socialista Mariano Ruiz Araújo, todos ellos ya recuperados o en vías de estarlo. El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha agradecido el trabajo de todas las áreas implicadas en la confección del presupuesto y ha recordado la dificultad de elaborarlo en plena pandemia con la caída de ingresos que lleva aparejada esta, además de sumar un factor a su crítica: la aprobación del Gobierno del nuevo impuesto de plusvalía. Se han rechazado, asimismo, las alegaciones que tenían que ver con la consignación económica y la plantilla de Urbanismo. La edil socialista Alicia Murillo ha emitido un comunicado en el que recuerda que el PSOE ya votó en contra de estas cuentas en el pleno extraordinario de aprobación inicial y en la comiión porque "no responden las cuentas a los problemas y necesidades principales de las familias de la ciudad", además de no eliminar el pago de la plusvalía, que siguen abonando "cientos de familias malagueñas, cuando heredan la casa de sus padres". Ha criticado a Urbanismo, "el organismo municipal con menor nivel de ejecución presupuestaria y, sin embargo, principal ente para ejecutar las cuentas: se deja un 70% de las cuentas sin ejecutar año tras año", además de destacar que el personal se queja de la forma en la que se organizan los recursos humanos en esta área municipal. En cuanto a las cuentas propiamente dichas, cabe recordar que superan los 936,2 millones de euros, un 4,13% más que en 2021 (+37,1 millones de euros). Se da prioridad, defendió el alcalde en su día, a las políticas sociales, al empleo público y se deja el plazo medio de pago a proveedores en los 17 días, así también se consolida la nueva empresa de limpieza de la ciudad, Limasam, que se lleva, por cierto, 120 millones de la tarta dineraria, siete millones de euros más que en 2021, sobre todo por la compra y renovación de maquinaria. Así, estos son los segundos presupuestos de la recuperación económica tras la pandemia y, por tanto, se vuelcan, destacó el regidor en la rueda de prensa del pasado mes de noviembre en la que se presentaban las cuentas, en la reactivación económica de la ciudad, con un esfuerzo inversor de 152,8 millones de euros, un 15,13% más que en 2021. Este dinero alcanzaría los 168 millones de euros si se suman los planes de conservación en barriadas y parques empresariales. La inversión sube por octavo año consecutivo. A Acción Social se destinan más de 130,06 millones de euros: 7,7 millones de euros para ayudas directas a familias y protección alimentaria y economatos; a atención a personas dependientes se dedican 36,79 millones de euros. Hay 55,4 millones de euros para vivienda, siete más que en 2021: 24 millones van a promoción de VPO, que crece un 120% en relación a 2021, impulsando la promoción de 623 viviendas. Hay 1,3 millones para el pago del alquiler. A Medio Ambiente se destinan 217,79 millones de euros (un 2,6% más), recibiendo Emasa 75,7 millones de euros. A Empleo, Economía Productiva e Innovación van 57,53 millones de euros, un 1% más, de forma que se prevén actuaciones como obras de reforma en Bailén, Huelin, La Merced, Atarazanas y Ciudad Jardín; en Cultura y Deporte se inyectan 62,13 millones, un 2,31% más, destacando, sobre el resto, el proyecto del Neoalbéniz o la rehabilitación del pabellón del Ejido para la Orquesta Filarmónica de Málaga o el pabellón de El Cónsul. Para otros servicios se destinan 284,12 millones de euros, de forma que se va a renovar la flota de autbouses de la EMT y se prevén carriles bici en la Avenida Cervantes, Virgen de la Cabeza, laguna de Teatinos y Héroe de Sostoa (1,8 millones de euros) o una comisaría en Teatinos. A los barrios van 26,5 millones de euros. La cifra global para sostener museos ronda los 17 millones de euros. En cuanto a luz, el gasto sube en más de 2 millones de euros. La reforma gubernamental del impuesto de plusvalía tras la sentencia del Constitucional hace que la caída en ingresos municipales sea de 15 millones de euros, por lo que se pide un crédito de 93,42 millones (frente a los 77 previstos). En cualquier caso, el endeudamiento se prevía para final de año en el 63% (en torno a 600 millones de euros), muy lejos del 110% legal y del 75% que requeriría el sí de la Junta. Los grandes proyectos de la ciudad, sin embargo, no comenzarán a ser ejecutados en 2022. Hay, de hecho, dinero en presupuestos anteriores o planes plurianuales para el Parque del Campamento Benítez, el Auditorio o para sufragar los estudios del soterramiento del eje litoral. En cuanto al Guadalmedina, ha dicho que no tiene un reflejo claro en presupuestos puesto que está pronto a firmarse un convenio entre la Junta y el Consistorio para repartirse tareas (del Puente de Armiñán al Norte para la Junta; de la Aurora al Sur, para el Consistorio). Y, en cuanto al Auditorio, "hay una cantidad incorporada a anteriores presupuestos. No parece viable que arranque en 2022", dijo el regidor. Ahora hay que despejar el suelo y construir el apoyo empresarial e institucional que ya había antes de la crisis.