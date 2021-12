El Ayuntamiento de Málaga es uno de las pocas corporaciones que ya tienen aprobados sus presupuestos para el próximo ejercicio de 2022. Un total de 936,2 millones de euros, 37 millones más que en el ejercicio anterior (un 4,13% más) destinados a afianzar la recuperación económica de la capital de la Costa del Sol tras la pandemia, dando prioridad, entre otros muchos aspectos, a las políticas sociales, el empleo público y dejando el plazo medio de pago a proveedores en poco menos de 18 días.

La Opinión de Málaga reunió el pasado lunes 27 de diciembre a seis expertos, entre ellos al concejal de Economía y Hacienda y al gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam) para analizar, entre otros aspectos, las líneas más importantes de las partidas presupuestarias, la incidencia y evolución de la deuda, la plusvalía, el trabajo en los distritos, la acción social, los beneficios fiscales y los grandes proyectos de la ciudad.

Intervinieron en el debate, Carlos Conde, concejal delegado del Área de EconomÍa y Hacienda, Intervención y TesorerÍa del Ayuntamiento de Málaga; José María Jaime, gerente de Gestión Tributaria (Gestrisam); Daniel Quijada, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga; Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga; Manuel Jiménez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y Eugenio Luque, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

Carlos Conde, protagonista en la redacción de los mismos, fue el primero en tomar la palabra para indicar que el presupuesto de 2022 tiene la clara intención de recuperar la normalidad. «Un presupuesto municipal debe ser la herramienta que apuntale la recuperación económica. Somos una ciudad muy resiliente y estamos siendo de los primeros en salir de la crisis provocada por la pandemia». Conde señaló la notable transformación que ha emprendido la ciudad desde hace varios años y en la que este presupuesto no hace otra cosa que «apuntalar esta línea estratégica de crecimiento».

José María Jaime, gerente de Gestrisam, el organismo autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, puso de manifiesto la magnífica relación entre la institución municipal y la ciudadanía. «Tenemos que seguir garantizando el nivel de servicios que tiene la ciudad de Málaga pero también hay que atender el gasto social, y esto se recoge en este nuevo presupuesto. Jaime destacó la importancia del proceso de simplificación de los procedimientos que el ente municipal ha emprendido «para seguir profundizando en nuestra relación con el ciudadano» lo que se traduce en un alto grado de cumplimiento de las obligaciones por parte de la ciudadanía (la morosidad no llega ni al 10% en el cobro del IBI).

«Málaga se está transformando y el presupuesto apuntala esta línea estratégica de crecimiento» Carlos Conde - Concejal de Economía y Hacienda

El «problema» de la plusvalía

La decisión del Tribunal Constitucional que declaró nulo en el mes de octubre el método que se utiliza para calcular la base imponible de la plusvalía, una de las mayores fuentes de ingresos para las arcas municipales, supone para Juan Carlos Robles «un gran problema en el futuro que no se recoge en el presupuesto» ya que cabe la posibilidad de que mucha gente pueda solicitar la autoliquidación de su plusvalía mas intereses. «Un auténtico dineral que puede tumbar a un Ayuntamiento», sentenció. En la misma línea se manifestó Manuel Jiménez: «La plusvalía es ahora mismo una Espada de Damocles para cualquier ayuntamiento, no solo por lo que no se ha recaudado sino por todas las futuras reclamaciones que pueden venir», afirmó.

Siguiendo con la plusvalía, Daniel Quijada sugirió a los representantes municipales una «especial tramitación» de la misma en todos aquellos casos vinculados a fallecimientos por Covid. Por su parte, Eugenio Luque y Manuel Jiménez, coincidieron en señalar que, a su juicio, el mayor problema del nuevo presupuesto es «la evidente falta de recursos para acometer los grandes proyectos de la ciudad», aunque el representante de los Administradores de Fincas dejó claro que el nuevo presupuesto «da respuesta a las necesidades de la ciudad».

«El presupuesto de 2022 mantiene el gasto social del ejercicio anterior y carga las tintas en la reactivación económica haciendo hincapié en la inversión, con 150 millones de euros». Carlos Conde diseccionó los aspectos claves de las cuentas municipales donde la inversión es uno de sus activos más fuertes. «Es el octavo año consecutivo que va creciendo. En ocho meses hemos puesto encima de la mesa 280 millones para inversión, esto es un gran valor añadido que ayuda a la transformación de la ciudad que llevamos ejecutando». Para el responsable económico del municipio malagueño, las cuentas presentadas sirven para acelerar la recuperación. «La pandemia nos ha obligado a reinventarnos en muchos procedimientos. Ha habido mucha digitalización y hemos avanzado en administración electrónica; muchas veces abusamos del sentido paternalista de la administración, pero este es el cambio de modelo que tenemos que propugnar. Un cambio de modelo, de procedimientos y de normativa. Hay que responder al desafío».

«Hay que fortalecer el sistema tributario para afrontar el futuro con garantía» José María Jaime - Gestrisam

La deuda

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el estado general de las cuentas es la deuda contraída. En 2021 y 2022 se han tenido que pedir préstamos. Con todo y con eso, Conde aclara que el de Málaga es el ayuntamiento que menos endeudamiento tiene, «con el 52%, muy lejos del 110%», máximo legal permitido. La deuda asciende actualmente a los 300 millones de euros. «Ese 52% nos sitúa -según el concejal- con oxígeno presupuestario».

Tener un sistema tributario municipal débil, con un IBI de los más bajos de España y con una tasa de basura que no se cobra al ciudadano (va incluida en el recibo del agua), supone para Juan Carlos Robles «un hándicap» para afrontar el futuro con garantías.

En esta misma línea se pronunció Manuel Jiménez «Si queremos inversión y reducir la deuda hay que potenciar los ingresos del ayuntamiento y eso pasa, aunque sea una medida muy impopular, por aumentar la tasa del IBI, la mejor herramienta para poder dotar de recursos a los grandes proyectos de ciudad que ahora tenemos prácticamente paralizados», afirmó.

«Tenemos que reflexionar en la fiscalidad, porque puede llegar un momento en el que no seamos consecuentes con la gestión de lo público», señaló en esta misma línea, Carlos Conde.

El cambio de modelo que ha surgido tras la pandemia, donde la digitalización demanda una mayor simplificación en las relaciones de la institución municipal con los vecinos y usuarios, es el origen de los recientes acuerdos que Gestrisam ha firmado con los Colegios profesionales de Administradores de Fincas y el de Gestores Administrativos con el claro objetivo de «facilitar los servicios municipales al ciudadano agilizándolos y acortar la distancia entre la administración local y el vecino» comenta Daniel Quijada. Para el representante de Gestrisam, José María Jaime, «el acuerdo tiene la clara intención de ayudar al ciudadano: ofrecerles cauces de comunicación que van a redundar en su propio beneficio. Va a haber comisiones mixtas de trabajo entre los colegios profesionales y Gestrisam para establecer líneas de trabajo y programar actividades, formación, etc.».

Para Juan Carlos Robles, hay que seguir haciendo mejoras para que la administración sea más cómoda. Sería bueno unificar toda la gestión municipal en un mismo software; la dispersión de trámites confunde al ciudadano, que demanda esas nueva relaciones a sus administraciones».

Datos de los presupuestos que hay que saber El presupuesto destina a Acción Social 130,06 millones: 7,7 para ayudas directas a familias y protección alimentaria y economatos; a atención a personas dependientes se destinan36,79 millones de euros. Hay 55,4 millones para vivienda, siete más que en 2021: 24 millones van a VPO, que crece un 120% en relación a 2021, impulsando la promoción de 623 viviendas. Hay 1,3 millones para el pago del alquiler. Limasam, la remozada empresa de limpieza, se lleva 120 millones, siete millones de euros más que en 2021, sobre todo por la compra y renovación de maquinaria. A Medio Ambiente se destinan 217,79 millones de euros (un 2,6% más), recibiendo Emasa 75,7 millones de euros. A Empleo, Economía Productiva e Innovación van 57,53 millones de euros, un 1% más, de forma que se prevén actuaciones como obras de reforma en Bailén, Huelin, La Merced, Atarazanas y Ciudad Jardín. En Cultura y Deporte se inyectan 62,13 millones, un 2,31% más.



Perspectivas de futuro

¿Y el futuro? Todo parece indicar que vamos en la dirección indicada aunque habrá que sortear no pocos obstáculos en la carrera hacia la recuperación. Carlos Conde destacó la enorme importancia de tener ya los presupuestos aprobados. «Somos uno de los pocos ayuntamientos de capitales de provincia en España que tenemos ya oficialmente nuestro presupuesto para el 2022. Casi todas las ciudades más importantes del país afrontarán el año que viene con los presupuestos prorrogados. El presupuesto debe ser una palanca de cambio y de aguante de la situación actual. La incertidumbre continuará pero la administración local debe aportar estabilidad, seguridad y certidumbre a la ciudadanía. Esto nos da capacidad para seguir recuperándonos».

Los Fondos Next Generation, son, según el criterio de los contertulios, una de las mejores posibilidades para acelerar la tan ansiada recuperación y la mejor fórmula para dar el salto de calidad. «Soy optimista para el 2022 -comenta Eugenio Luque-.Málaga fue la que más cayó al principio de la pandemia pero ahora es la que más se recupera. El sector público está para ayudar. Los Fondos Next Generation están ya muy cerca, van a ayudar muchísimo y espero que no se apliquen por cuestiones políticas. Podrían servir, por ejemplo, para reducir la deuda de las administraciones públicas».

«No podemos perder la oportunidad de los Next Generation. Estamos en una de las mejores ciudades del mundo para vivir y trabajar y estos fondos pueden dar la transformación que la ciudad necesita», concluyó Manuel Jiménez.