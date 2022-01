Tras seis años en México como profesor universitario, desde febrero el arquitecto y profesor Daniel Barrera (Málaga, 1983) imparte materias como Geografía del Turismo, Turismo Cultural o Patrimonio en varias facultades de la Universidad de Sevilla. Ahora, presenta el resumen de su tesis doctoral ‘Málaga: Urbanismo, Turismo y Patrimonio’, publicada en Tirant Humanidades.

¿Qué elementos positivos ha tenido la transformación del Centro Histórico con el turismo cultural por bandera?

En primer lugar, la restauración de monumentos como la Alcazaba, Gibralfaro, el Teatro Romano, la recuperación de pinturas murales... Todo eso tiene un componente turístico pero también de ensalzar el patrimonio más representativo de Málaga. En segundo lugar la mejora económica para muchas familias -limpiadoras de apartamentos turísticos, repartidores, venta de comida y bebida, servicios de apoyo a la hostelería-, apertura de nuevos negocios... Lógicamente tiene el problema de que en muchos casos es empleo precario y estacional, pero sí ha tenido un impacto positivo en mucha gente. En tercer lugar, la mejora de la imagen de la ciudad, algo que creo indiscutible. Eso a la larga implica que más inversores y residentes quieran venir a Málaga y se está viendo en la demanda residencial de extranjeros, por ejemplo, para teletrabajar y en la apertura de sedes de empresas internacionales. En cuarto lugar y la mejor de todas, las transformaciones urbanísticas: peatonalización; mejora de la imagen urbana y de los espacios públicos como calle Larios; próximamente Carretería y hacia la Victoria; la Alameda; el Ensanche de Heredia o el puerto, que se volvió más atractivo y accesible. Comparada con Sevilla, Málaga tiene grandes avenidas peatonales como calle Larios o la Alameda que Sevilla no tiene.

En el lado negativo, en su tesis ya alertaba en 2014 del riesgo de trivializar la ciudad y convertir el Centro en un parque temático.

En los últimos años ha habido muchos cambios. Esa banalización de la que hablaba se consolidó: hay sitios del Centro donde sólo hay turistas. Luego apareció el fenómeno de los apartamentos turísticos que acabó de transformar el parque residencial del Centro Histórico: se estuvo perdiendo población, hubo un poco de recuperación con la llegada de los fondos europeos pero luego acabó bajando todavía más el número de vecinos y la cuestión de los apartamentos turísticos ha sido determinante. Ha sido la puntilla. El fin del botellón fue positivo para los residentes pero no han podido competir con los apartamentos turísticos.

¿Cómo ve el plantel de museos en Málaga?

Cada vez hay más gente cansada con la idea de los museos como franquicia, incluso en los partidos políticos. Antes había unanimidad en que debía llegar todo tipo de museos y ahora se está hablando de que cuestan demasiado dinero público y que ya es suficiente. Cada vez más ciudades adoptan esta postura.

¿Hemos llegado al tope en el número de museos?

Creo que sí. Ya hemos visto que estos museos eran franquicias para atraer turistas, algo que se consiguió, sobre todo en el primer año de apertura. Es un modelo que en España lo inició Bilbao con el Guggenheim pero Málaga es la ciudad que lo ha llevado más lejos. No obstante, el impacto que ha tenido en la cultura, el arte y los creadores malagueños es bastante escaso. Lógicamente se hacen esfuerzos, pero no deja de ser un producto importado. En ese sentido valdría más la pena apoyar a productores locales, como lo que ha hecho Antonio Banderas con el Soho o lo que lleva haciendo la Casa Invisible. En esto Málaga sí tiene carencias con respecto a otras ciudades.

¿Funcionan los museos ‘ex-céntricos’ como el Ruso en Tabacalera de catalizadores culturales de los barrios?

Pues la verdad es que no. Se intentó un equipamiento tipo ‘ancla’ y sí subió un poco el precio de los solares de los alrededores pero no se ha conseguido eso.

¿Hay demasiados apartamentos turísticos?

Hay ciudades que han empezado a limitarlos, por ejemplo, que sólo haya en planta baja o primera o en edificios con acceso propio o con el acuerdo unánime de todos los vecinos. Esas son las tendencias y creo que en Málaga se deberían aplicar también.En su obra también analiza el impacto de bares y restaurantes en los espacios públicos del Centro. Hay varias plazas, y la de Uncibay, donde estamos hablando, es una de ellas, donde no hay bancos para sentarse. En la plaza del Obispo pasa igual y eso sí tendríamos que mirarlo: reducir el número de terrazas. El OMAU hizo un estudio y en la mayoría de las calles había excesos. Como dicen algunas personas, en Málaga hemos quitado coches de las calles para poner mesas. Eso hay que revisarlo.

¿En esta ciudad somos ‘turismo dependientes’?

Somos demasiado dependientes. En turismo urbano hay una máxima que dice que un destino se considera obsoleto a los cinco años nada más. Eso quiere decir que cada cinco años te tienes que reinventar con un nuevo festival, un nuevo museo, una nueva atracción... y Málaga eso sí lo está haciendo pero es agotador.

¿Qué nos ha enseñado la pandemia?

Que el modelo turístico que tenemos es muy ‘low cost’, que no es un turismo cultural, cuando en Sevilla se nota que está más motivado por la cultura.

¿Los museos no han logrado cambiar el perfil del turista que nos visita?

Es que uno de los principales problemas es que se trata de un turismo de masas, llega demasiado gente y deja poco dinero. A la administración pública y a los agentes privados les interesaría menos turismo pero que dejara más dinero en la ciudad. Y para los vecinos también sería un modelo más sostenible: menos gente deja más dinero y hace menos ruido. Eso ya se frenó -cuando se pusieron de moda las despedidas de soltero, llegamos a límites que casi parecía Magaluf-. En Barcelona cada vez hay más rechazo al turismo, la famosa turismofobia; aquí todavía no tenemos eso pero en Sevilla, sí: hay por lo menos tres colectivos frontalmente en contra de los turistas. En Málaga hemos vivido la fase del inicio del turismo, la de la euforia de comienzos del siglo XXI, estamos en la saturación y no sabemos si llegará la fase de rechazo.

¿Si hay que dejar atrás el turismo de masas?, ¿hacia dónde virar?

Un segmento que se podría explorar es el del turismo de congresos, que deja mucho dinero, está poco tiempo, se aloja en hoteles y se produce un vinculo interesante con el aeropuerto y las aerolíneas. Málaga sí que tiene mucho potencial en esto y puede diferenciarse de otras ciudades andaluzas por la facilidad para crear empresas y la atracción que tiene de empresas internacionales.

¿Sería conveniente centrarse más en el turismo de congresos y menos en el de cruceros?

Yo diría que sí. El turismo de cruceros tiene un impacto muy fuerte en el espacio público porque los cruceristas están horas y luego contamina enormemente, por el petróleo que consume y por el vaciado de los depósitos y las emisiones que genera.

La capacidad de atraer turistas por las luces es bueno pero sabemos que eso se va a acabar porque siempre llegará otra ciudad que tenga más dinero y que haga algo más novedoso Daniel Barrera - Arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla

¿Qué influencia tiene el Festival de Cine en la imagen de Málaga?

Le da promoción e imagen de marca, que también es interesante. Es cierto que Málaga ha cambiado la percepción hacia fuera: de ser una ciudad industrial y gris ahora dices que vienes de Málaga y de entrada ya saben dónde está. La gente le tiene cariño a esa idea de Málaga y es algo que se ha hecho bien. Lo que hay que evitar es que se banalice demasiado.

¿Qué le parece la ‘competición’ entre cada vez más ciudades españolas con las luces de Navidad, con Málaga en esa ‘liga’?

El otro día Sevilla inauguró el árbol de luces más grande de Europa. Pasa igual con los rascacielos, alguien construye uno y al año siguiente alguien creará otro más alto. Cualquier producto turístico es lo que tiene: es perecedero. Simplemente sepámoslo y no nos confiemos en que esto vaya a durar mucho. La capacidad de atraer turistas por las luces es bueno pero sabemos que eso se va a acabar porque siempre llegará otra ciudad que tenga más dinero y que haga algo más novedoso.

Y hablando de rascacielos, ¿qué opina del proyectado en el puerto?

Es un caso de cómo se va adaptando la normativa para cumplir los intereses de ciertos grupos. Y aquí lo que pasa es que el paisaje urbano histórico simplemente lo destrozamos porque la vista que tenemos desde el mar, desde Gibralfaro, desde la Alcazaba, la Catedral y la Farola... tendremos un hito que está fuera de lugar. Luego pensemos en que un hotel tiene una vida útil de 50 años y cada cinco, igual hay que irlo renovando. Es un uso banal y no es ni siquiera una obra hecha para la posteridad. No es la ópera de Sidney, no es un icono para la posteridad sino un capricho especulativo. En Hamburgo, con un silo histórico se ha hecho una ópera muy interesante completando el silo con una obra arquitectónica contemporánea. Yo creo que algo así sería mucho más interesante y no un uso tan privativo. El informe que hizo Icomos es muy bueno porque señala que tapa la ciudad histórica.

Dedica un capítulo en exclusiva al polémico hotel de Moneo y lo pone de ejemplo de malas prácticas.

En Hoyo de Esparteros se desprotegió y se echó abajo un edificio patrimonial como La Mundial. Si lo vas a derribar, por lo menos que sea para hacer una obra arquitectónica como Málaga quiere promover pero es que al final están haciendo un edificio banal, la arquitectura no aporta nada especialmente, no es algo distintivo. En este caso, además, la legalidad también se adaptó para favorecer el proyecto, se ocupó una calle pública con un uso privativo y se cambió el uso, porque iba un equipamiento y un hotel no lo es. Y en cuanto a la altura, se ajusta al edificio de enfrente, que está fuera de ordenación

¿Qué solución le daría al solar del cine Astoria?

De ser posible, un espacio público que permita la vista hacia la Alcazaba y la conservación y contemplación de los restos arqueológicos. Si hay que edificar algo, que sea lo más liviano posible, de una planta y diáfano, para poder visitar los restos arqueológicos. Lo que se hizo bajo las Setas de la Encarnación de Sevilla es un buen ejemplo.

En vez de hacer iconos carísimos -nuevamente en el Centro- se pueden hacer iconos medianos más repartidos por toda Málaga. Sé que es difícil llegar a un equilibrio pero para eso están los políticos Daniel Barrera - Arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla

¿Y a la parcela de Repsol?

Vitoria ganó el título de capital verde europea por su anillo verde. Se puede tener prestigio internacional no con rascacielos, iconos y turismo sino con políticas sostenibles medioambientales y Málaga podría hacerlo perfectamente.

Precisamente muchos políticos, cuando respaldan proyectos polémicos, suelen calificarlos de «hitos», «iconos» o «referentes». ¿Es ‘icónico’ todo lo que reluce?

De entrada debemos mantener lo que tenemos para las generaciones futuras, algo que aquí se ha hecho dudosamente. Por otra parte, me parece bien que la generación actual deje un legado arquitectónico de calidad para el futuro y generemos patrimonio para no sólo mirar al pasado. Hacer iconos de calidad, sí, algunos, pero por supuesto, hay que pensar también en toda la ciudad. Por ejemplo, muchas veces los barrios se dejan de lado y las políticas de peatonalización se podrían llevar a estos espacios. Además, en vez de hacer iconos carísimos -nuevamente en el Centro- se pueden hacer iconos medianos más repartidos por toda Málaga. Sé que es difícil llegar a un equilibrio pero para eso están los políticos. También se pueden hacer operaciones de poco presupuesto pero de gran calidad y que igual sirven para que la gente se haga la foto y hable al final de la ciudad. Es lo que han hecho en la Ciudad de México con el proyecto ‘los parques de bolsillo’ y también en Nueva York, con elementos reciclados por los propios vecinos. Con pequeñas intervenciones puedes crear una imagen de ciudad moderna sin necesidad de hacer un equipamiento de muchos millones de euros.