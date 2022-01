Algunos de los tratamientos más frecuentes contra el cáncer de mama, como la quimioterapia, provocan una serie de efectos secundarios que no solo afectan físicamente a los pacientes, sino que también modifican su imagen. Estos cambios físicos se traducen en efectos psicológicos, aunque estos efectos no emanan solo de la alteración de la imagen, sino que pueden aparecer en el mismo momento en el que al paciente le dan el diagnóstico, según explica Nuria Rodríguez, psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Según la doctora, el malestar emocional está muy ligado a la autoestima, y la autoestima a la actitud. «Mucha gente se siente culpable de tener cáncer. Nos encanta saber el por qué de las cosas, pero no encuentran una explicación. Además, no saben qué va a pasar. La incertidumbre genera malestar emocional, que afecta también a la autoestima». «Indudablemente la actitud es favorecedora de nuestro estado inmunológico», confiesa la psicooncóloga a La Opinión de Málaga.

Tener una actitud lo más positiva posible no es incompatible con que los pacientes «puedan venirse abajo», recalca la doctora, que considera que los momentos tristes también sirven para «liberarse y soltar» y para poder tener el resto del tiempo «esa actitud favorable ante la enfermedad y el tratamiento».

El efecto secundario más significativo y «que más conocemos» es la caída del cabello. «Mucha gente se siente culpable por sentirse mal por perder el pelo, cuando es algo muy importante. El pelo forma parte de nuestra identidad, y que se caiga es una manera de perder parte de esa identidad», explica.

La AECC tiene un banco de pelucas, pañuelos, prótesis mamarias y sujetadores para dar de manera gratuita a los pacientes oncológicos que lo soliciten. También ofrecen asesoramiento en cuanto a tratamientos faciales y corporales, que se pueden hacer previos a las terapias contra el cáncer siempre y cuando se haya consultado con el oncólogo especialista, según cuenta Olga Santiago, trabajadora social de la AECC.

Todos los productos suelen tener una «segunda vida», ya que los pacientes que terminan los tratamientos vuelven a donar, por ejemplo, las pelucas. También se valoran ayudas económicas en algunos casos. «Al final lo que intentamos es que la paciente se encuentre bien y vea su imagen lo menos deteriorada posible. Hacemos una atención integral para cubrir todas las áreas de la vida de la persona, no solo la emocional y la económica, también la familiar, la imagen… todo lo que al final repercute en que se encuentre bien», explica Santiago.

Según Estela Guerisoli, directora de Mechones Solidarios, el 98% busca una peluca que refleje su imagen tal como era antes de perder el pelo.

Mechones solidarios realiza pelucas de pelo natural para regalar a los pacientes que no pueden permitírselas. Según Guerisoli, se pasó de hacer dos pelucas al mes en un comienzo a la confección de unas 20 pelucas mensuales en la actualidad. Al miedo diario de los pacientes de no saber si esa enfermedad se va a curar o no, se suma un cambio de imagen total. «El hecho de perder el pelo, las cejas, el cambio en el color de la piel… crea muchas inseguridades», explica Guerisoli, «te tienes que enfrentar al mundo de otra manera».

A la asesora de imagen malagueña Raquel Alguacil le diagnosticaron cáncer de mama en 2008. Haber vivido la enfermedad tan de cerca le hizo encauzar su profesión también hacia el ámbito oncológico y comenzar en 2017 con el proyecto del que más orgullosa se siente: ‘Oncobelleza’.

Alguacil cuenta a La Opinión de Málaga que tratar la piel durante estos procesos es importante, ya que se ve perjudicada. «Lo ideal es que, en el momento que te dan el pronóstico, empieces cuanto antes a cuidar la piel, a prepararla para prevenir posibles efectos secundarios», aclara Alguacil.

También considera grandes aliados el maquillaje y el uso del color. «Tenemos que buscar colores que sumen, no que resten. El color lo podemos aplicar a todo: a los turbantes, los pañuelos, e incluso al maquillaje». Además, la actitud que tiene cada persona es fundamental para que la recuperación sea lo más rápida posible, cosa que está muy relacionada con la autoestima: «¿A quién no le gusta verse guapa en el espejo?», explica. «Parece algo banal y superficial, pero el autocuidado es fundamental para todos los ámbitos de la vida, y mucho más cuando estás enferma», añade.

«Sabía lo que era el cáncer, pero de oída. No sabía todo lo que conllevaba. Es un mundo desconocido: sabemos de todo, pero no sabemos nada en realidad», cuenta Sandrine Pérez, a quien diagnosticaron cáncer de mama hace un año. «Creo que el entorno es quien tiene más miedo. Cuando te dicen que tienes cáncer y vas a afrontar algo tan fuerte, sin darte cuenta emanas una fuerza que no sabes de dónde sale. Yo me sentí como invencible».

Para Sandrine, lo más duro son los efectos secundarios a nivel físico, ya que estos «duelen y se quedan», como la pérdida de sensibilidad en las extremidades, el hormigueo, la sequedad en las venas y en la piel… Y aunque no le resta importancia a lo estético, ya que «los cambios afectan», no tuvo miedo a mostrarse al mundo tal y como era. «Lo que menos me preocupó en todo el proceso fue el pelo, porque el pelo es la única cosa que sabes que cuando acabas vuelve. Me sentía hasta guapa, aunque ahora me duele ver las fotos, porque no estaba guapa, estaba enferma».

De nuevo sale a flote la importancia de la actitud, un pensamiento que comparten muchas mujeres que pasan por este proceso. «El tratamiento es el que es, pero si no tienes la actitud y la voluntad, por muchos tratamientos que haya, los resultados no serán los mismos», explica. No obstante, también recuerda los días en los que el cansancio le dificultaba levantarse de la cama: «son momentos, luego los efectos se van yendo un poquito hasta la siguiente y se te olvida».

Recordando las ventajas del uso del color que contaba Alguacil, un ‘hobbie’ que resultó terapéutico para Sandrine fue hacerse dibujos coloridos en la cabeza rapada. «Es como un lienzo en blanco, qué mejor parte», cuenta riendo. Su pareja Sara le hacía dibujos que luego fotografiaban y publicaban en su cuenta de Instagram. «Gracias a ello estoy conociendo a mucha gente». El apoyo de los demás es, sin duda, uno de los pilares fundamentales en esta lucha: «Una vez colgué una foto en Facebook y todo el mundo me decía que tenía una sonrisa muy bonita, que emanaba luz. Hay que ver que cosas tan bonitas te dice la gente, que al final te lo crees. Al final te miras en el espejo y te sale la sonrisa. Entonces sigues adelante».