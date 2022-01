La Junta de Andalucía estima que el metro llegará al centro de Málaga capital "para la Feria o incluso antes". Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien aseguró que en las próximas semanas llegarán los trenes para las pruebas con el objetivo de que este verano ya estén en funcionamiento las nuevas estaciones de Guadalmedina y Atarazanas.

Bendodo expuso que "en el metro se han cumplido los plazos a rajatabla e incluso se ha ganado tiempo". "Ahí están los hitos de la Alameda Principal y la Avenida Andalucía y ahora vendrá un recorrido circular con trenes en prueba porque este año 2022, más pronto que tarde, los ciudadanos podrán llegar en metro al centro de la ciudad", insistió el consejero.

Aunque finalmente se marcó el plazo de agosto, Bendodo recalcó que hasta ahora "ha sido un acierto ser prudentes y no dar fechas exactas sobre la llegada del metro al centro pues deberíamos tenerlo hace 11 años según dijo el PSOE". "Recuerden aquella promesa socialista del 11 del 11 del 11, ya han pasado más de diez años", enfatizó.

Respecto a la evolución de las obras que permitirán la llegada del suburbano al centro de la ciudad, Bendodo explicó que "se terminó la obra civil, se pusieron los tramos de vías y en las próximas semanas llegarán los trenes para hacer las pruebas".

"Espero que los malagueños lleguen al centro en la Feria de Málaga en metro, y si puede ser antes mucho mejor", apuntó.

En cualquier caso, Bendodo planteó que la llegada al centro del metro se producirá antes de las elecciones andaluzas "porque serían en torno a noviembre si se cumple el objetivo de agotar la legislatura".

Ahora bien, no perdió de vista la falta de apoyos que se produce actualmente en el Parlamento y dijo que, la fecha de las elecciones, "no solo depende" del Gobierno "sino de los equilibrios presupuestarios". "Si hay mas bloqueos parlamentarios, como sucedió con la pinza de PSOE y Vox con los presupuestos, habrá que buscar otras fechas para las elecciones; por nosotros no va a quedar, vamos a multiplicar nuestras capacidades negociadoras para que pleno a pleno, partido a partido como dice el entrenador del Atlético de Madrid, salgan adelante todos los decretos y proyectos de ley en el Parlamento de Andalucía", agregó el consejero.

Fiel al discurso que le carácter, Bendodo afirmó que "este gobierno está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda". "Esto nos permite pactar con la derecha y la izquierda, tenemos la capacidad de hablar con todos y ya se han sacado adelante proyectos con acuerdos con Vox, en unos casos, y con el PSOE en otros", incidió el consejero.

Bendodo aseguró que "este año es fundamental para la Junta de Andalucía y sus estrategias con la provincia". "En la oposición siempre decíamos que Málaga era la gran perjudicada en los gobiernos socialistas".

"Este año Málaga verá la finalización y la puesta en marcha de las obras del metro a la ciudad y, además, se verá el comienzo de las obras del ansiado macrohospital", añadió el consejero de la Presidencia durante un desayuno informativo celebrado en la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga.