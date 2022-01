El secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, le reclamó al Gobierno andaluz del PP y Cs que palie los problemas de la sanidad pública y no haga anuncios que "no son reales" sobre el metro y el macrohospital u otras inversiones en la provincia porque "no han presentado un solo proyecto nuevo para Málaga en tres años". El dirigente socialista anunció una ofensiva de su partido contra la gestión sanitaria y denunció que "la atención primaria en la provincia está absolutamente colapsada" y que "pueden llegar a ser 20.000 los despidos de personal sanitario por parte de la Junta, cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha invertido a través de transferencias 3.000 millones de euros a Andalucía para sanidad y educación".

"Vemos que la falta de profesionales sanitarios es por la no renovación de 8.000 contratos, es decir, por despedir, a los que se pueden sumar otros 12.000 sanitarios que finalizan contrato en marzo", criticó. Las declaraciones de Pérez fueron realizadas en el transcurso de otro desayuno informativo en el que el PSOE anunció una campaña "para paralizar la degradación de la sanidad pública". Tras reunirse con los parlamentarios andaluces, diputados nacionales y senadores del PSOE por la provincia, el secretario general se refirió a la puesta en marcha por parte de su partido de "una ofensiva orgánica e institucional". "Vamos a tomar cartas en el asunto, la situación de nuestros hospitales y centros de salud es crítica, la atención primaria ha sido desmantelada y miles de personas esperan cita con especialistas o una operación que no llega", dijo Dani Pérez en el contexto de sus ataques a la gestión sanitaria del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos. A juicio del líder provincial y portavoz municipal del PSOE en la capital malagueña, "el nivel de estrés de los profesionales sanitarios es altísimo y, mientras tanto, la única respuesta del gobierno de Moreno Bonilla es recortar y despedir a trabajadores sanitarios pero no vamos a consentirlo". Pérez sostuvo que "hace falta un Plan de Choque por la Sanidad como el que ha propuesto nuestro secretario general Juan Espadas". "Si no se alcanza ese pacto, pediremos la dimisión del consejero Jesús Aguirre en el primer pleno del Parlamento de Andalucía por su incompetencia", subrayó. En relación a la educación pública, Pérez destacó "la falta de planificación del inicio del curso de forma presencial" en la región a causa de "una gestión muy deficiente". El líder del PSOE de Málaga criticó que "Juanma Moreno Bonilla y Elías Bendodo solo vienen a la provincia a hacerse la foto" con los proyectos que han heredado del anterior Gobierno andaluz. Sobre la llegada del suburbano al centro de Málaga prevista por el ejecutivo autonómico para el verano de 2022, Pérez manifestó que "el PSOE solo dejó por hacer 800 metros del metro por el litigio que se tenía con la empresa y ellos van a tardar cuatro años en hacer este tramo de 800 metros". "Si cada vez que tienen que soldar una traviesa convocan a la prensa, lo próximo será que también la convoque porque le va a echar mezcla a la última losa", enfatizó el líder del PSOE. Asimismo, en relación al inicio de las obras en los terrenos del macrohospital, Dani Pérez le recordó al actual Gobierno andaluz que "es un insulto anunciar que se van a iniciar los movimientos de tierra para la obra cuando eso se está tratando judicialmente". "Los anuncios de Bendondo pueden deberse a dos cosas: o a que son muy lentos en la gestión o a que son muy mentirosos", sentenció el secretario general del PSOE de Málaga. En opinión de Dani Pérez, "hace falta que los presupuestos de la Junta no dejen a la provincia a la cola de inversión por habitante porque en ellos no se presenta ni un solo proyecto nuevo en estos tres años de mandato más allá de los que puso en marcha el anterior gobierno socialista".