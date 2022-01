Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, avanza este año en su agenda internacional con la incorporación en su programa de contenidos de una representación de distintos consorcios de universidades europeas, un nuevo modelo de instituciones de enseñanza superior que abre nuevas vías de transferencia de conocimiento, dando prioridad a alianzas estratégicas entre centros educativos de toda Europa, e impulsando además el intercambio de estudiantes y proyectos.

Así, el encuentro contará en su undécima edición, que tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero de 2022 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), con representantes de los consorcios Unita, Ulysseus y Enhance, que aglutinan a una veintena de universidades de ámbito europeo que tendrán la oportunidad de adelantar las oportunidades que se presentan para la ciencia y la innovación a través de estas sinergias.

Así, Transfiere incide este año en la internacionalización de sus contenidos con la presentación de casos de éxito de distintos parques científicos de todo el mundo, como es el caso del Parque Científico de Linköping (Suecia), así como representantes de parques científicos de Kenia o Ecuador, que tendrán la ocasión de compartir sus buenas prácticas en el marco del foro.

Asimismo, este panel temático contará con la participación de la International Association of Sciene Parks and Areas of Innovation (IASP) con una red de asociados que aglutina a 77 países, informó ayer el Palacio de Ferias de Málaga.

La última reunión del comité organizador antes de la celebración del evento se desarrolló ayer de manera telemática con la presencia de más de 170 agentes destacados de los distintos sectores conforman el ecosistema de innovación español.

El acto contó con las intervenciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la secretaria general de Innovación perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo; la directora general de Investigación y Transferencia del Conocimiento y directora gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Teresa Serrano; el presidente del comité organizador, Felipe Romera; el vicepresidente de dicho comité de Transfiere y presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos; y la directora del foro, Yolanda de Aguilar, entre otros.