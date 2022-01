Desde que el pasado lunes el Gobierno hiciese pública la adquisición de 344.000 dosis del antiviral contra la Covid-19 de Pfizer, el Paxlovid se ha convertido en el protagonista de la semana. Cuando la pandemia comenzó, los expertos centraron todos sus esfuerzos en la búsqueda de vacunas y tratamientos efectivos contra un virus no conocido hasta la fecha. Tras dos años de oleadas sucesivas, el SARS-CoV-2 ya no es tan desconocido y en los laboratorios se han desarrollado diferentes preparados y fármacos para combatirlo.

El último en salir a la palestra ha sido el Paxlovid, un medicamento desarrollado por Pfizer que promete reducir el número de ingresos hospitalarios y las muertes por Covid-19. Su fórmula combina dos antivirales, el nirmatrelvir y el ritonavir, este último utilizado en el tratamiento de otras enfermedades como el VIH. Su administración se realiza vía oral y, en ningún caso, podría llegar a ser sustitutivo de las vacunas, ya que no es de carácter preventivo.

«Este fármaco se administra a personas ya con síntomas y que tienen algún tipo de factor de riesgo», explica Fermín García, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV). El Paxlovid está indicado para personas mayores de 12 años, que hayan dado positivo en Covid-19 y que tengan riesgo de desarrollar la enfermedad de manera grave. Su administración deberá realizarse entre el tercer y el quinto día desde la aparición de los síntomas. Tres comprimidos, cada doce horas, durante cinco días, el tratamiento consta en total de 30 píldoras.

La función de este antiviral tiene por objeto reducir el número de ingresos y decesos a causa de la infección por coronavirus. «El Paxlovid inhibe la replicación del virus, impide que el virus se multiplique una vez que se instaura en el cuerpo y que se agrave», indica Carmen Martín Alonso, vocal de la Sociedad Española de Inmunología. De este modo, si bien el fármaco no conseguirá acabar con todos los ingresos, sí podría reducirlos en una gran proporción: «Se ha visto que la efectividad está en un 88% de las hospitalizaciones», expone el vicepresidente de AEV.

Los efectos secundarios de este medicamento son leves, mayoritariamente, y atienden a la pérdida del gusto, vómitos o diarrea. Por el momento, tal y como asegura Fermín García, en los estudios no se han observado alteraciones graves. No obstante, advierte este profesional, sí podría interferir con la administración de otros fármacos por lo que su uso deberá ser siempre supervisado por un médico.

Como handicap, los expertos señalan al tiempo de administración, y es que el Paxlovid «deberá utilizarse en un momento muy temprano de la enfermedad, desde que se instauran los síntomas y se establece el virus», explica Martín Alonso.

Por ello, y debido a las limitaciones de suministro -el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado lunes por primera vez la adquisición de 344.000 dosis- el tratamiento está reservado para personas que cursen la enfermedad de manera grave o cuenten con algún tipo de factor de riesgo. En este grupo, añade Fermín García, estarían incluidos las personas con obesidad mórbida, diabetes, problemas severos cardiacos o pulmonares, personas inmunosuprimidas y personas muy mayores. Por el contrario, este fármaco está contraindicado en mujeres embarazadas y enfermos con insuficiencias hepática o renal.

«La intención es que en poco tiempo este antiviral se pudiera hacer genérico, pero para ello Pfizer deberá liberar la patente y no sabemos cuánto tiempo va a pasar», explica García. Por el momento, Paxlovid ya se comercializa en lugares como Estados Unidos, Reino Unido o Israel y se prevé que próximamente comience a hacerlo también en diferentes países de la Unión Europea, asegura el vicepresidente de la AEV. En España la llegada de estas 344.000 dosis adquiridas por el Ejecutivo está prevista para estas próximas semanas de enero.

Los expertos prevén que este medicamento transforme el tratamiento de la Covid-19 y marque un antes y un después en la evolución de la pandemia. No obstante, los profesionales se muestran tajantes, el Paxlovid no sustituye a la vacunación. «Este fármaco no pretende acabar con el virus, sino disminuir las posibilidades de complicaciones y hospitalizaciones. Complementan a las vacunas», argumenta Fermín García.

Del mismo modo, Carmen Martín Alonso defiende que el tratamiento no previene la enfermedad, «deja que el virus entre y luego lo frena, es un salvavidas para la gente que tenga unas características específicas pero lo único que puede cambiar el curso de la pandemia, a nivel global y para todos, es la vacunación».