El Ayuntamiento de Málaga instará a la Autoridad Portuaria a garantizar la conservación de La Farola, declarada recientemente como Bien de Interés Cultural (BIC), así como la rehabilitación integral de la estructura y de los elementos patrimoniales de su interior "que en la actualidad se encuentran en mal estado".

Así se ha acordado en la Comisión de Ordenación del Territorio, en la que se ha apoyado una moción presentada por Unidas Podemos, por casi unanimidad, esto es, 14 votos a favor (PP, Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos) y uno en contra (el del concejal no adscrito Juan Cassá) tras aceptar una enmienda del grupo municipal Ciudadanos en la que se pedía eliminar al "equipo de gobierno" de la redacción de la propuesta.

Así, la redacción de la moción que ha salido adelante es la siguiente: "Instar a la autoridad portuaria a ejecutar y promover ante las instancias competentes todas las acciones necesarias para garantizar la conservación y rehabilitación integral de La Farola y, en particular, de los elementos patrimoniales de su interior que en la actualidad se encuentran en mal estado".

Con ocho votos (Unidas Podemos, PSOE y Ciudadanos) a favor y siete en contra (PP y el concejal no adscrito Juan Cassá), se ha aprobado también otro punto: "Instar al equipo de Gobierno a que no recurra las resoluciones o informes que le sean desfavorables en el expediente del hotel del puerto o de La Farola", después de que se aprobase otra enmienda de Ciudadanos en la redacción final de la moción presentada por Unidas Podemos.

"Los intereses municipales hay que defenderlos a nivel técnico, no a nivel político. Nosotros no hemos reclamado el tema del expolio por una cuestión partidista, lo hemos hecho porque los informes técnicos de la incoacción de expediente de expolio es errónea, porque tiene grandes deficiencias en su resolución y eso no va sobre la torre del Puerto, va sobre los intereses de la gestión urbanística de Málaga, con lo cual la vamos a seguir llevando hacia adelante", ha expuesto el concejal de Urbanismo, Raúl López, que ha añadido que el informe de Cultura -ante el que el Ayuntamiento de Málaga interpuso el pasado 13 de diciembre un recurso contencioso-administrativo- supone una "invasión de las competencias municipales" .

En esta moción también ha salido adelante que "se tenga en cuenta los informes de los expertos" en cuanto a la construcción de la Torre del Puerto, con 14 votos a favor y solo uno, el voto del concejal no adscrito Juan Cassá, en contra.

Por otro lado, la comisión ha aceptado "agilizar la lista de espera en temas pendientes para su debate en el Consejo Social de la Ciudad", incluyendo entre esos asuntos, el rascacielos proyectado en el Dique de Levante, que "acumula un retraso de cinco años desde su aprobación plenaria", según se recoge en la moción. Esta iniciativa ha salido adelante con ocho votos a favor y siete en contra.

Por el contrario, se ha rechazado instar a la Autoridad Portuaria y al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga a impulsar una consulta ciudadana sobre la construcción del hotel proyectado en el Puerto, con siete votos a favor (Unidas Podemos y PSOE) y ocho en contra (PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito).

"Dejen de litigar, alégrense de que sea delcarada BIC nuestra farola, no gasten dinero público contra este bien, arreglen y rehabiliten La Farola y sientánse orgullosos. No sigan atentando contra el patrimonio de Málaga", ha manifestado la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos.