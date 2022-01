El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado esta mañana la primera 'cápsula' de estudio de las cuatro proyectadas en la capital para complementar el espacio que ofrecen las bibliotecas públicas, que tienden a colapsarse en épocas de exámenes.

Esta sala está ubicada en la segunda planta de la estación de autobuses, en un espacio cedido por el Área de Movilidad con 40 plazas -aunque el aforo se encuentra actualmente reducido por motivos sanitarios- y estará operativa de lunes a domingo desde las 8:30 las 23 horas.

El acceso es gratuito al público general que, desde hoy, ya puede acceder a estas instalaciones, donde se puede hacer uso de una línea de wifi abierta y disponible para los usuarios.

Por ahora, la entrada estará abierta y controlada por técnicos municipales aunque el propósito del Área de la Juventud, impulsora de esta iniciativa, es que el acceso se gestione de forma autónoma mediante un sistema de huella dactilar en el que aún se está trabajando.

Cuando este sistema esté en funcionamiento, los interesados en acceder a esta "cápsula" deberán registrarse como usuarios de la sala a través de la web del Área de la Juventud. Así, quedará registradas todas las entradas y salidas salidas. Por ahora, ese control se hará de forma manual.

En cuanto a la seguridad, el concejal de Juventud Luis Verde y el de Movilidad Pepe del Río han explicado que la sala está videovigilada y habrá personal municipal y de seguridad de la propia estación de autobuses haciendo rondas periódicas para controlar la estancia. Será la EMT la encargada de cubrir los gastos de mantenimiento y la responsable del cierre diario.

Entre las normas de convivencia que se deberán cumplir en este espacio se incluyen la prohibición del uso del teléfono móvil, que deberá estar en silencio o en vibración, para realizar llamadas o mandar audios; los usuarios no podrán consumir alimentos ni bebidas salvo agua; no podrán entrar animales salvo perros-guía que acompañen a personas invidentes; está prohibido fumar, incluyendo cigarrillos electrónicos; no se podrá modificar la disposición del mobiliario ni reservar espacios.

El Área de la Juventud lleva trabajando en este proyecto desde antes de la pandemia. De hecho, fue la crisis sanitaria la que aplazó la apertura de estas salas de estudio, según explicó Luis Verde a este periódico. Con estas cápsulas, el Ayuntamiento atiende una importante demanda de estudiantes y opositores que en épocas de exámenes encuentran dificultades para encontrar zonas para estudiar debido al colapso de las bibliotecas públicas.

Otras tres cápsulas

El Área de la Juventud está trabajando en la apertura de otras tres cápsulas de estudio en diferentes puntos de la capital malagueña. La siguiente que abrirá sus puertas a lo largo de febrero o marzo y se ubicará en las instalaciones del Polo de Contenidos Digitales en la Tabacalera. Habrá espacio para total de 60 estudiantes.

Otra de esas cápsulas se establecerá junto a la sede de la Gerencia de Urbanismo. De hecho, según Luis Verde los vecinos de la calle Góngora ya han sido informados del proyecto, que está en fase de redacción y que incluye una remodelación integral del espacio. Tendrá un aforo de 90 personas.

Por último, en el entorno de El Ejido, en concreto en el Centro de Educación Permanente (CEPER) de Capuchinos, para lo que se emplearán los bajos del edificio y donde se prevén 100 plazas.

"Teniendo estas cuatro salas en funcionamiento, que a lo largo de este 2022 la mayor parte verán la luz, estaremos contando con casi 300 plazas para que los jóvenes de la ciudad puedan tener una zona de estudio que tanto nos han demandado", ha añadido Luis Verde, durante la inauguración del espacio, al que también han acudido el concejal de Movilidad Pepe del Río y la concejala del distrito Cruz de Humilladero Teresa Porras.