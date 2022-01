Los ingleses son unos seres peculiares, capaces de alcanzar en el terreno de la política tanto la gloria como el ridículo en un corto periodo de tiempo. Y así, en el apartado de decisiones catastróficas, recientemente votaron que lo mejor para el país era abandonar la Unión Europea y saltar a lo desconocido, jaleados por engañosos espejismos imperiales.

En el mismo apartado, eligieron como primer ministro a alguien tan frívolo, infantil e irresponsable como Boris Johnson.

Pero, a la vez que meten la pata hasta el corvejón, esta misma semana un diputado del mismo partido que ‘el tarambana’ le rogó que dimitiera y otro se pasó a la oposición. ¿Se imaginan en España, donde impera el diputado intransigente con el rival y sumiso con su líder, a un parlamentario socialista pidiendo a Pedro Sánchez que deje la presidencia del Gobierno? No caerá esa breva en nuestro Congreso sea quien sea quien gobierne.

Los británicos también son memorables, valga la redundancia, en el terreno de la memoria, y en especial a la hora de recordar a sus seres queridos. Encapsulado en el tiempo, en el Cementerio Inglés de Málaga tenemos modestos pero preciosos detalles en forma de bancos con una placa metálica en el respaldo, en memoria de algún fallecido, algo muy frecuente en jardines botánicos, cementerios y parques del Reino Unido.

Algunos de ellos siguen el antiquísimo modelo de las inscripciones de las tumbas y mausoleos que en la Vía Apia de Roma interpelaban al viajero a detenerse e informarse sobre la persona fallecida y homenajeada.

La foto de hoy, tomada de un banco del Cementerio Inglés, corresponde una placa que anima a sentarse en él, disfrutar de la paz del lugar y si es posible, a rezar una oración en memoria de Denise Leigh-Strain y Anthony David Aberstone, dos seres cuyos allegados aseguran que siempre echarán de menos.

En el Parque de Málaga se intentó no hace tanto una iniciativa que, si bien no recordaba a personas en particular, sí que tuvo a los bancos y la memoria como protagonistas, pues se instalaron de cerámica artística, cada uno de ellos costeado por una empresa, cuyo nombre constaba en el mobiliario.

Con el tiempo los bancos fueron poco a poco enterrándose en la tierra como si el Parque estuviera tomado por arenas movedizas. De algunos de ellos sólo asomaba un cachito y finalmente, en la última reforma del Parque, los bancos malaguitas tomaron las de Villadiego.

Nada que ver con los perennes bancos ingleses del recuerdo. Tomemos nota.