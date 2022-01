El grupo municipal de Unidas Podemos por Málaga ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, la puesta en marcha urgente de un plan integral contra la pobreza y la exclusión social en Málaga, "como instrumento para fortalecer la capacidad de actuación de los servicios sociales comunitarios y desplegar medidas eficaces y acompañadas de la dotación económica necesaria para garantizar condiciones de vida dignas a toda la ciudadanía".

La viceportavoz de UPporMálaga, Remedios Ramos, ha señalado que "en Málaga sobran las evidencias para tomar conciencia de que hace falta acometer con urgencia un plan contra la pobreza, tenemos un 30% de la población en situación de exclusión social, un 8% en extrema pobreza y un 9% de nuestros niños y niñas se hallan bajo el umbral de la pobreza".

Así, Ramos ha detallado en un comunicado que "en nuestra ciudad hay personas que viven debajo de los puentes en el mismo distrito Centro y una barriada como Los Asperones, que lleva 34 años a la espera de soluciones, en la que las calles no tienen luz, carecen de agua corriente, de los servicios esenciales más básicos y, por no tener, no tienen ni nombre".

"No podemos seguir mirando para otro lado y permitir que Málaga, la ciudad que el alcalde quiere proyectar como una smart city y referente urbano del S XXI, tenga bolsas de pobreza en los barrios, miles de familias no tengan acceso a la vivienda, no puedan pagar la luz, estén en situación extrema, no puedan pagar el alquiler y estén a punto de ser desahuciadas", ha advertido.

Al respecto, ha agregado que "todas estas realidades motivan la puesta en marcha urgente de un plan integral contra la pobreza en la ciudad, acompañado de la dotación económica suficiente y de medidas eficaces y consensuadas con los colectivos malagueños implicados en la lucha contra la pobreza y la exclusión".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, emplaza al alcalde a "dejar de actuar como el defensor de los intereses de los promotores urbanísticos y a comenzar a defender a la gente que lo pasa mal en la ciudad, para disminuir la brecha de la desigualdad que tanto nos duele y nos avergüenza. El gran desafío de Málaga es avanzar hacia una ciudad igualitaria".