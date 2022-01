La nueva junta de gobierno del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) se estrena este lunes con Mariela Checa al frente tras ganar las elecciones al anterior decano que llevaba 30 años en el cargo. Un gran cambio en un momento crucial con los problemas de salud mental al alza.

¿Cuál será la primera decisión de la nueva junta de gobierno del Colegio de Psicología?

La primera decisión la tenemos tomada de antes. El Defensor del Pueblo instó a la antigua junta de gobierno a la modificación de los estatutos, porque estaban obsoletos. Nosotros, evidentemente, la primera medida que vamos a tomar es actualizarlos porque son la base del funcionamiento de todo el colegio y es necesario que estén actualizados, renovados según la Ley de Transparencia, que sean más democráticos, que insten a la participación a todos los colegiados y colegiadas... Para nosotros es muy importante modificar los estatutos y empezar a construir desde otro prisma totalmente diferente.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que les han transmitido los colegiados?

Sus inquietudes están muy relacionadas, por un lado, con la escasa participación que han tenido en los últimos años en el colegio. Han sentido mucho que no ha contado con ellos, no se han sentido parte integrada, que el colegio no los representaba. Por otra parte, para ellos ha sido y es muy importante, con todo el boom de la salud mental en la pandemia, sentir que se defiende nuestra profesión de una forma digna. Han echado mucho de menos esa representación activa de nuestra profesión y reclamar, por supuesto, más presencia de profesionales de la psicología en todos los ámbitos, no sólo en el ámbito de salud pública, sino también en el de intervención social, en el ámbito jurídico, en todos los ámbitos donde los psicólogos tienen capacidad de actuación. Luego, otro punto también muy importante donde nos han trasladado su preocupación es el tema del intrusismo. Durante mucho tiempo, esto no es nuevo, no se han tomado medidas efectivas contra el intrusismo. Es una profesión que se ha dado mucho a que otras profesiones converjan con nosotros y yo creo que hay que generar un ámbito y un ambiente de coordinación, pero por supuesto sin meternos en las funciones de cada profesional. Es totalmente compatible. Ese es otro de nuestro grandes retos, el trabajar de una forma activa y eficaz contra el intrusismo.

"Hace falta mucho de visibilización, sensibilización e información de qué significa la salud mental, de a qué nos estamos enfrentando y cómo realmente se aborda" Mariela Checa Caruana - Decana electa del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental

Durante la pandemia han aumentado los problemas de salud mental, pero hay un gran déficit de psicólogos en la sanidad pública. ¿Qué puede hacer el Copao en este sentido?

Ya solicité una reunión, cuando esto era solo un proyecto de la candidatura, con el consejero para abordar este problema que yo creo que tienen ellos también, no solamente mi profesión. Ellos también se encuentran escasos para atender la demanda que la población le está requiriendo. Ahora, con más énfasis, nosotros vamos a solicitar una reunión con todas las administraciones relativas al tema de salud pública. También me gustaría que nuestro colegio homólogo (el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental), y sé que nuestros compañeros de allí van a estar dispuestos porque lo hemos comentado en alguna ocasión, fuéramos de la mano para solicitar realmente ese ajuste. Creemos que los colegios profesionales tenemos que ser partícipes de la gestión en la mejora de la atención a la salud mental de la población. Y eso es lo que le vamos a proponer a la administración, que cuenten con nosotros y que estamos dispuestos a ayudar, a apoyar y a explicar la mejor forma de poder gestionar esto.

¿Exageran quienes advierten de que la próxima pandemia será la de la salud mental?

No exageran. Tenemos un problema importante. A veces algunos datos se enmascaran para destacar otros y con la salud mental pasa un poco igual. Al final no tenemos unos datos efectivos o públicos de la repercusión que está teniendo realmente. Pero sabemos que ha habido casi un 30% de aumento en los trastornos depresivos mayores, por ejemplo. Tenemos una población donde hay un aumento también de casi un 5,5% en la población adolescente. Tenemos unos datos que avalan realmente cómo está aumentando el problema de la salud mental. También creo que tiene mucho que ver con esta estigmatización que llevamos arrastrada en nuestra profesión de como se aborda la salud mental. Parece que para que sea significativa una atención en salud mental tenemos que tener un trastorno grave y a veces no nos damos cuenta de que un trastorno de ansiedad, un trastorno de adaptación, un trastorno depresivo, aunque sea una distimia, que no tiene que ser una depresión grave, son indicadores importantes a los que hay que atender para que luego no se convierta en otro tipo de problema mayor. Así que creo que también hace falta mucho de visibilización, sensibilización e información de qué significa la salud mental, de a qué nos estamos enfrentando y cómo realmente se aborda. También he escuchado en los últimos tiempos cómo los usuarios de la salud pública hablan siempre del psiquiatra, de medicación... A ver, evidentemente, hay problemas y trastornos que van a requerir de una medicación y una pauta médica, pero no todos los problemas tienen que pasar por esa medicación o pauta médica y en algunos de ellos debe coordinarse la pauta médica y farmacológica con una actuación terapéutica. Por eso creo que es importante no medicalizarlo todo. Lo que sea necesario, por supuestísimo. Nosotros siempre hemos ofrecido una buena coordinación con esta parte, pero me parece un poco arriesgado que todos los problemas psicológicos pasen por un problema medicalizado. Creo que esto es un error y creo que la población últimamente tiene como muy asumido que cuando tienes un problema de salud mental necesitas una medicación y eso no es siempre así.

¿Cómo se puede lograr que ir al psicólogo deje de ser un tabú?

Para nosotros, una buena campaña de información, una buena campaña de prevención, es fundamental y en eso vamos a trabajar. En hacerle llegar a la población de una forma clara, de una forma directa, entendible, qué es la salud mental, cómo se aborda, qué necesidades se tienen que cubrir. Quitándole ese halo de dramatismo que muchas veces se vende desde también algunos medios de comunicación.

Otro campo importante en el que trabajar es el de la salud mental de los jóvenes.

Ahí tenemos un gran reto. Estamos viendo cómo nuestras generaciones más jóvenes están reaccionando de una forma patológica a la realidad. Las patologías siempre van un poco acordes a cómo va cambiando nuestra sociedad, pero ciertamente la pandemia ha venido a poner un poco más visible esta gravedad que ya teníamos antes. Los problemas con las redes sociales, como ha aumentado la violencia entre iguales, el acoso, el ciberacoso, las agresiones físicas... Todo este tipo de problemas ya había hecho su presencia antes de la pandemia pero esta pandemia, como nos ha afectado a todos, a la población adolescente más aún porque le ha pillado en una época de cambio, una época muy social donde necesitan el contacto con sus iguales y se les ha prohibido. Por tanto les ha perjudicado de forma doble.

Pero parece que los jóvenes están más abiertos a ir al psicólogo como usted ve cada día en el Servicio de Psicología de la UMA. Esto es positivo, ¿no?

Efectivamente, los nuevos jóvenes están más educados en la parte emocional y la psicología les da muchas respuestas a estas inquietudes emocionales que tienen. Esto es muy positivo como bien apuntas, cómo ellos buscan resolver sus problemas. Como coordinadora del Servicio, te puedo decir que tenemos una lista de espera increíble. Acabamos de abrir después de Navidad y había cerca de 700 personas en la lista. Esto nos refleja dos cosas: que efectivamente hay más sensibilidad en buscar esa solución pero, por otro lado, también la saturación que tenemos en todos los servicios de salud mental, ya no solamente en el servicio público. Los compañeros en las consultas privadas también están saturados. Realmente estamos viendo que hay una gran demanda de la población con respecto a la atención a la salud mental.

"Para nosotros es fundamental luchar por esas acreditaciones en especialidades como la infanto-juvenil o la de neouropsicología que llevamos años reivindicando" Mariela Checa Caruana - Decana electa del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental

Durante la campaña electoral se comprometieron a que el Colegio de Psicología avanzara en los temas de igualdad. ¿Qué iniciativas van a poner en marcha?

Nos preocupaba mucho porque aunque la antigua junta tenía una Comisión de Igualdad, veíamos que no se correspondía con la realidad. De hecho, la junta anterior era mayoritariamente masculina cuando nuestra profesión es mayoritariamente femenina. Tenemos muchos apuntes importantes de actualización en la perspectiva de género. Nuestro vocal de Igualdad y Perspectiva de Género, José Antonio García Serrano, que es un gran conocido y experto en la materia, tiene muchas propuestas que irá poniendo sobre la mesa y gestionando con lo que hay actualmente en el colegio, porque otra de nuestras ideas es coordinarnos y mejorar lo que ya muchos de nuestros compañeros llevan tiempo trabajando. Nuestro objeto es respetar también mucho el trabajo de los compañeros y compañeras. Queríamos cambiar la junta de gobierno, no todo el trabajo de los compañeros.

También quieren mejorar la formación de los psicólogos.

Para nosotros era fundamental ajustar a la realidad oficial la formación del colegio. No se estaba haciendo bien porque se estaba ignorando cómo se debe hacer la formación de forma reglada. Vamos a tener acuerdos con todas las universidades de nuestras provincias. Que esa formación esté al día pero también que sea oficial y reglada porque si no, al final, está muy bien la formación personal, pero no podemos engañar a los colegiados. Llevaba mucho tiempo acreditándose a los compañeros por un «módico» precio en algunas especialidades, acreditación que no tiene ningún tipo de reconocimiento oficial y así lo dijo también en un escrito la Junta de Andalucía. Con lo que para nosotros es fundamental luchar por esas acreditaciones en especialidades como la infanto-juvenil o la de neouropsicología que llevamos años reivindicando.

¿Qué peso tendrá Málaga en la nueva gestión del colegio que abarca también a Granada, Jaén y Almería?

La central va a estar en Málaga. Vamos a hacer una división territorial, una independencia en la gestión tanto administrativa como por supuesto en algunos aspectos económicos, pero la central que coordinará todo estará en Málaga. Ya no solamente porque yo estoy aquí, sino también porque Málaga contempla el mayor número de colegiados de Andalucía oriental. El 45% son de Málaga. Pero las vicedecanas del resto de provincias vamos a estar en continua comunicación y creo que vamos a ganar en diligencia administrativa, vamos a ganar en cercanía, vamos a ganar en participación y en coordinación.

Personalmente le requerirá mucha organización afrontar este reto que suma al Servicio de Psicología de la UMA y a la presidencia de la Asociación Filio.

Desgraciadamente, por mucho que yo me organice bien, que lo hago, hay cosas que superan y quiero estar al 100% en este reto. Así que Filio ha quedado en manos de mi compañera Ana Belén Jiménez Torres, experta absolutamente en conflictos familiares y conocedora al 100% de cómo funciona la asociación y que la mejorará incluso. La cedo con un poco de pena pero con una tranquilidad absoluta de que está en las mejores manos.