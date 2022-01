La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga seguirá adelante con la tramitación de la licencia de la Casa de Botes, edificio en el que hay proyectado un restaurante que explotará el Grupo Trocadero.

El pasado viernes el concejal de Urbanismo, Raúl López, informó de que la Gerencia había paralizado la licencia ante la sospecha de que las obras proyectadas en este edificio pudieran chocar con la protección de La Farola como Bien de Interés Cultural (BIC) -cuya declaración está ahora en período de alegaciones- y necesitara contar, por tanto, con un informe favorable del Ministerio de Cultura.

Esas dudas se han despejado a través de una respuesta de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte a una consulta de la Gerencia de Urbanismo, en la que aseguran que la Casa de Botes no está en el entorno de protección de La Farola y, por tanto, la licencia proyectada no requiere autorización.

Por tanto, Urbanismo puede desbloquear el expediente de la licencia de la Casa de Botes, que estaba paralizado a la espera de la aclaración de Cultura.

"La sospecha sobre que hubiera que emitir un informe que fuera positivo o negativo no existe porque el Estado ya ha dicho que no está en el entorno de protección de La Farola", ha explicado Raúl López. "Con esta información, nosotros continuaremos con los trámites para la obtención de la licencia que, en principio, ya no tiene ningún escollo más, que es cuestión de formalizarlo".

Al ser la Casa de Botes un edificio fuera de ordenamiento, explica López, solo se pueden acometer obras de conservación ymantenimiento del inmueble, que se adecuará para su próximo funcionamiento como restaurante.

Fuera del entorno de protección

La consulta de Urbanismo a Cultura se basaba, en concreto, en el artículo 19.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español en el que se recoge lo siguiente:

"En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración".

Es precisamente el final del artículo el que sembraba las dudas al señalar que se requiere una autorización para realizar obras en el entorno de un monumento declarado como BIC, lo que podía afectar a la Casa de Botes.

Por otro lado, esto reaviva el debate sobre si el rascacielos planteado en el Dique de Levante entra o no en el entorno de protección de La Farola o si su construcción sería considerada como una afección al BIC, en caso de que se declare como tal.

"El entorno de protección de La Farola es la circunferencia de la glorieta que tiene al lado. Ese es el entorno de protección, que es básicamente lo que dice la Ley de Patrimonio Histórico, que se declara BIC el monumento y el entorno más cercano", ha añadido López.

Por su parte, Puertos del Estado ha presentado una alegación contra la declaración de La Farola como BIC argumentando que generará un problema de "operatividad" en el Puerto de Málaga e incluso para la propia conservación del faro.